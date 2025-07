Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiesto lunedì una “riforma radicale” delle normative finanziarie per garantire che siano in linea con le priorità nazionali e internazionali del Paese.

Intervenendo alla Federal Reserve Capital Conference, Bessent ha affermato che sono necessarie “riforme più profonde” nella regolamentazione bancaria, sottolineando che il sistema è stato caratterizzato da una “regolamentazione di riflesso”, in cui le autorità di vigilanza bancaria tendono a introdurre nuove norme dopo che i problemi si sono già verificati.

“Anziché prevenire le crisi, le autorità di regolamentazione troppo spesso reagiscono a posteriori. Svolgono il ruolo di una squadra di bonifica invece di prevenire pericolosi contagi”, ha affermato Bessent.

“Anziché regolamentare in modo riflessivo tutto ciò che finisce sui titoli dei giornali, dobbiamo invece essere più espliciti sulla nostra visione del sistema finanziario”, ha aggiunto.

Come riporta Aldgra Fredly per The Epoch Times , Bessent ha affermato che il Tesoro rafforzerà gli sforzi di riforma lavorando per “superare l’inerzia politica, risolvere le lotte di potere, promuovere il consenso e motivare l’azione per garantire che nessun singolo regolatore ostacoli la riforma”.

Ha suggerito che le autorità di regolamentazione bancaria dovrebbero rivedere i requisiti patrimoniali obsoleti che impongono “oneri inutili alle istituzioni finanziarie” e riducono i prestiti bancari.

Bessent ha fatto specifico riferimento a una proposta del luglio 2023 che assoggetterebbe le banche a due serie di requisiti patrimoniali. Egli ritiene che le autorità di regolamentazione bancaria dovrebbero prendere in considerazione l’abolizione della struttura a doppio requisito.

“Questa struttura a doppio requisito non deriva da una metodologia di calibrazione basata su principi. È stata motivata semplicemente dal desiderio di ottenere aggregati patrimoniali sempre più elevati”, ha affermato.

Bessent ha osservato che il quadro “era in contrasto con la riforma del capitale come progetto di modernizzazione, perché avrebbe mantenuto i requisiti patrimoniali antiquati come limite minimo vincolante per molte, forse la maggior parte, delle grandi banche”.

Ha anche suggerito di consentire a qualsiasi banca non soggetta ai requisiti patrimoniali modernizzati di scegliere di aderire, estendendo i vantaggi della riduzione dei requisiti patrimoniali alle banche più piccole.

“Non possiamo concedere solo alle grandi banche il beneficio di questi requisiti ridotti, come effettivamente previsto dall’ultima amministrazione”, ha affermato.

La mossa del cavallo di Trump: abolire la Federal Reserve Tout Court

L’amministrazione Trump è stata in contrasto con la Federal Reserve sui tagli dei tassi di interesse. Il presidente Donald Trump voleva che la Fed abbassasse i tassi di interesse per rendere meno costoso il credito, ma la banca centrale ha mantenuto il tasso di riferimento invariato al 4,25-4,50%.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che l’incertezza sull’inflazione determinata dai dazi ha indotto la Fed a rinviare per ora la riduzione dei tassi di interesse, poiché gli effetti sui prezzi dovrebbero manifestarsi settimane o mesi dopo che i dazi si saranno assestati sui mercati.

In un post sui social media pubblicato lunedì, Bessent ha invitato la Fed a condurre “una revisione interna approfondita” delle sue operazioni di politica non monetaria, sottolineando che la banca centrale è stata “minacciata da una persistente invasione di competenze in aree che esulano dalla sua missione principale”.

“La Fed effettua revisioni periodiche del proprio quadro di politica monetaria. Esorto la leadership della Fed a intraprendere, pubblicare e attuare una revisione istituzionale completa di tutta la sua missione per rafforzare la sua credibilità”, ha dichiarato su X, citando estratti della sua intervista alla CNBC andata in onda il 21 luglio.

Today in a CNBC interview, I called for a review of the Federal Reserve. It is my belief that the central bank should conduct an exhaustive internal review of its non-monetary policy operations. Significant mission creep and institutional growth have taken the Fed into areas that… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 21, 2025

Quando gli è stato chiesto se avesse consigliato a Trump di non cercare di licenziare Jerome Powell, Bessent ha mantenuto il riserbo, ma ha suggerito che la Federal Reserve come istituzione deve essere esaminata.

“Dovremmo chiederci se l’organizzazione ha avuto successo nella sua missione. Se si trattasse della FAA e avessimo commesso così tanti errori, torneremmo indietro e cercheremmo di capire perché è successo”.

Secondo alcuni, il bilancio non è lusinghiero per la Fed.

Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, si può sostenere che abbia svolto un ruolo importante nel provocare la crisi finanziaria del 2008 attraverso tassi di interesse troppo bassi dopo l’11 settembre e che abbia poi reagito con lentezza una volta scoppiata la crisi (ricordiamo Bernanke che diceva che i mutui subprime erano “contenuti”?).

Per quanto riguarda la regolamentazione bancaria, sembra che non abbiano colto le vulnerabilità insite nei bilanci della Silicon Valley Bank e di altre banche (per non parlare di Bear Stearns, Lehman ecc.), che hanno poi amplificato con la loro politica monetaria.

Per quanto riguarda la politica monetaria stessa, molti ricorderanno le assicurazioni errate che l’inflazione sarebbe stata transitoria, un errore ripetuto in tutto il mondo.

Bessent ha poi continuato a riflettere su “tutti questi professori universitari, non so cosa facciano. È come un reddito di base universale per gli economisti accademici”.

La critica di Bessent alla capacità della Fed di adempiere alla sua missione fondamentale èpericolosissima per Jerome Powell, e non solo.

Se Trump, su spinta di Bessent, giudicasse che la Banca Centrale non è in grado di fungere ai propri obiettivi istituzionali, potrebbe prendere una svolta decisa e risolvere tutti i problemi con una mossa sola.

Invece che licenziare Jerome Powell e trovarsi a discutere con un altro professore al suo posto, il Presidente potrebbe “fare come Andrew Jackson” abolendo del tutto la banca centrale. Se la stabilità creditizia e sorveglianza sul sistema bancario non vengono svolte in modo adeguato potrebbero essere assegnate ad altre agenzie. La Federal Reserve che non

stabilizza il mercato finanziario dei titoli di stato e tiene i tassi d’interesse alti, costosa, che vuole spendere miliardi per una nuova sede, potrebbe anche essere abolita e sostituita da una agenzia che regolamente politica monetaria e stable coin. Chissà se a Jerome Powell non stanno fischiando le orecchie.