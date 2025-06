Harley-Davidson ha annunciato il richiamo di oltre 82.100 motociclette Softail a causa di un componente difettoso che potrebbe danneggiare il pneumatico posteriore, causando una perdita improvvisa di pressione e aumentando il rischio di incidenti. Un problema che non solo preoccupa gli appassionati del leggendario marchio americano, ma che solleva interrogativi sull’impatto economico e sulla sicurezza nel settore motociclistico. Ecco i dettagli del richiamo e cosa significa per i proprietari in Europa e in Italia.

Dettagli del Richiamo

Secondo un rapporto depositato all’inizio di questo mese presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), il richiamo riguarda i modelli Softail FLDE 2018-2019, FLHC 2018-2021, FLHCS 2018-2024, FLHCS ANV 2018 e 2023, FXLRS 2020-2024, FXLRST 2022-2024 e FXRST 2022. Il problema è legato a un elemento di montaggio dell’ammortizzatore posteriore che potrebbe rompersi, causando il contatto del regolatore di precarico con il pneumatico posteriore. Questo può creare una scanalatura nel pneumatico, con il rischio di una perdita improvvisa di pressione.

L’NHTSA avverte: “Una perdita improvvisa di pressione del pneumatico aumenta il rischio di incidenti”. Un pericolo significativo per i motociclisti, soprattutto su strada.

Circa 65.200 moto incluse in questo richiamo erano già state riparate nell’agosto 2023 per un problema simile, ma richiederanno un ulteriore intervento per adottare la nuova soluzione. Fortunatamente, Harley-Davidson ha dichiarato che non sono stati segnalati incidenti o lesioni legati a questo difetto. Tuttavia, il richiamo evidenzia la necessità di controlli rigorosi nella produzione di componenti critici.

Harley-Davidson invierà lettere di notifica ai proprietari delle moto interessate a partire da metà giugno 2025. I motociclisti dovranno portare il veicolo presso un concessionario autorizzato Harley-Davidson, dove verrà installato gratuitamente un nuovo kit di hardware, che include una staffa migliorata per limitare il movimento del regolatore di precarico ed evitare il contatto con il pneumatico.

Ricadure in Europa e in Italia

Sebbene il richiamo sia stato annunciato negli Stati Uniti, Harley-Davidson opera a livello globale, e i modelli interessati sono venduti anche in Europa, Italia inclusa. In Europa era in corso un richiamo del modello Softail per il problema già riscontrato nel 2023, ma, evidentemente, non completamente risolto e che ha portato a questo nuovo richiamo.

I proprietari europei di motociclette Softail dovrebbero verificare se il loro veicolo è coinvolto tramite il Vehicle Identification Number (VIN) sul sito ufficiale di Harley-Davidson der per l’Europa, https://www.harleysite.de Il VIN si trova generalmente sulla testa dello sterzo o su un’etichetta sul tubo inferiore destro del telaio.

Implicazioni Economiche

Il richiamo di oltre 82.100 motociclette rappresenta una sfida economica per Harley-Davidson, con costi legati alle riparazioni gratuite e alla logistica. Inoltre, richiami di questa portata possono influire sulla reputazione del marchio, specialmente in mercati competitivi come l’Europa, dove i consumatori sono sempre più attenti alla sicurezza e alla qualità.

Questo evento si aggiunge ad altre recenti difficoltà nel settore automobilistico e motociclistico, come i richiami di Mitsubishi per problemi ai fari posteriori e di un produttore di veicoli elettrici per malfunzionamenti delle telecamere posteriori.

Questo tipo di richiami sempre un probleema per le case motociclistiche, i cui appassionati sono spesso poco propensi ad accettare questo tipo di difetti, soprattutto in paesi come l’Italia dall’antica tradizione motociclistica.