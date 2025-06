Mitsubishi Motors North America ha annunciato un massiccio richiamo per quasi 200.000 dei suoi popolari SUV, Outlander e Outlander PHEV (ibrido plug-in), a causa di un difetto software critico che potrebbe rendere inutilizzabili le telecamere posteriori.

Secondo un rapporto della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), il sistema di infotainment di oltre 198.900 veicoli potrebbe “bloccarsi o mostrare uno schermo nero”. Questa anomalia può causare la “perdita dell’immagine della telecamera posteriore” durante le manovre di retromarcia, aumentando drasticamente il rischio di incidenti e rendendo i SUV non conformi alle normative federali sulla visibilità posteriore.

Il problema, attribuito da Mitsubishi a una “programmazione software impropria”, riguarda i seguenti modelli:

Outlander: modelli dal 2022 al 2024 (prodotti tra febbraio 2021 e dicembre 2024).

modelli dal 2022 al 2024 (prodotti tra febbraio 2021 e dicembre 2024). Outlander PHEV: modelli dal 2023 al 2025 (prodotti tra settembre 2022 e aprile 2025).

Questo nuovo richiamo “sostituisce ed espande” una campagna precedente emessa da Mitsubishi nel maggio 2023, indicando che la soluzione iniziale potrebbe non essere stata sufficiente. La NHTSA ha infatti specificato che “i veicoli precedentemente riparati nell’ambito del richiamo 23V345 dovranno essere sottoposti al nuovo intervento correttivo”.

Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti o decessi legati a questo difetto, ma i danni reputazionali non sono pochi per la casa automobilistica, in uno dei maggiori mercati mondiali.

I proprietari dei veicoli interessati riceveranno una comunicazione ufficiale via posta verso la fine di giugno. Verranno invitati a portare il proprio SUV presso una concessionaria autorizzata, dove il sistema di infotainment verrà riprogrammato con un “software di contromisura”. L’intervento sarà completamente gratuito.

Un portavoce di Mitsubishi ha esortato i clienti a “contattare il proprio concessionario Mitsubishi Motors locale non appena ricevuta la notifica per fissare un appuntamento”.

Questo episodio si inserisce in una serie di richiami recenti legati a problemi con le telecamere posteriori che hanno coinvolto anche altri grandi produttori automobilistici come Volvo, Polestar e Porsche, sollevando interrogativi sulla stabilità del software nei veicoli moderni.

I proprietari possono verificare se il proprio veicolo è soggetto al richiamo inserendo il numero di telaio (VIN) sulla pagina dedicata del sito web di Mitsubishi.