Requiem per il FCAS: quale sarà ora il “Piano B” della Germania?

L’illusione di un’industria della difesa europea unita e pacificata si è schiantata contro il duro muro della realtà industriale. Il progetto FCAS (Future Combat Air System), nato inizialmente per dotare Francia, Germania e Spagna di un rivoluzionario caccia di sesta generazione entro il 2040, è ormai clinicamente morto. La presunta “estrema unzione”, trapelata dalla cancelleria di Berlino, certifica quello che molti analisti sospettavano da tempo: conciliare le ambizioni di grandezza di Parigi con i portafogli e la rinnovata assertività di Berlino era un’impresa disperata fin dall’inizio.

Ora resta da vedere cosa faranno i due principali contraenti e la Spagna, partner minore, ma che aveva puntato tutto sullo sviluppo di questo mezzo.

L’Autopsia di un Fallimento Annunciato

Le ragioni del collasso del FCAS sono molteplici, ma la causa principale del decesso è un caso acuto e non curabile di nazionalismo industriale. Da un lato del tavolo c’è la francese Dassault, fiera detentrice di un’esperienza decennale nella costruzione di aerei da combattimento. Forte del suo solido know-how, l’azienda transalpina desiderava mantenere il controllo assoluto sulla tecnologia e sulla leadership del progetto. Dall’altro lato c’è Airbus, supportata dal governo tedesco, che non ha alcuna intenzione di recitare la parte del partner di minoranza o, peggio ancora, del semplice bancomat.

Le divergenze, tuttavia, superano i rigidi confini aziendali e diventano vera e propria dottrina di Stato. La Francia concepisce la difesa in un’ottica di assoluta autonomia strategica, ma la Germania rimane saldamente ancorata a una visione atlantista e dipendente dagli Stati Uniti per la sicurezza allargata. Parigi ha un bisogno strutturale di un caccia capace di operare dalle sue portaerei, ma Berlino non ha questa stringente necessità operativa. A questo si aggiunge il radicale cambiamento d’epoca tedesco, la cosiddetta Zeitenwende: la Germania ha trovato lo spazio fiscale per riarmarsi in modo massiccio e non accetta più di giocare un ruolo militare secondario in Europa, tantomeno per compiacere i cugini d’oltralpe.

Come ha fatto notare qualche analista acuto, un aereo da caccia non è un comitato burocratico. Tentare di gestire un programma militare di altissima complessità con un approccio politico basato sulla parità assoluta e sul colideraggio si è rivelato un disastro gestionale. Le decisioni ristagnavano da mesi nei ministeri, bloccate dalla continua paura che uno dei partner potesse trarre un vantaggio tecnologico o commerciale superiore.

La posizione della Spagna: tra incertezza e piani di salvataggio

In mezzo al fuoco incrociato franco-tedesco si trova la Spagna, che aveva già stanziato quasi 2 miliardi di euro per lo sviluppo del velivolo. Le aziende iberiche guidano due dei nove pilastri centrali del progetto: Indra è responsabile del delicato settore dei sensori, mentre Airbus Spagna coordina lo sviluppo delle tecnologie a bassa osservabilità, ovvero i sistemi stealth per rendere invisibili ai radar sia i caccia che i droni gregari.

Il Ministero della Difesa di Madrid, ampiamente consapevole della tempesta in arrivo, aveva già attivato una sorta di “salvagente” finanziario da oltre 500 milioni di euro attraverso il programma Siagen. Questo contratto ponte serve a proteggere i team di ingegneri e a non disperdere le preziose capacità industriali acquisite durante i lunghi mesi di paralisi del programma europeo. Tuttavia, la Spagna ha urgente bisogno di trovare un vero sostituto per i suoi vecchi F-18. Quali sono le reali alternative per Madrid sul tavolo?

Unirsi a un nuovo progetto a guida tedesca, con il possibile coinvolgimento della svedese Saab, portando in dote l’esperienza fin qui maturata.

Guardare al programma concorrente GCAP, guidato da Italia, Regno Unito e Giappone, ma un ingresso tardivo potrebbe rilegare la Spagna a un ruolo di secondo piano.

Valutare opzioni alternative emergenti come il Kaan turco, o limitarsi ad un profondo aggiornamento strutturale degli attuali Eurofighter Typhoon. Il Kaan però è un punto interrogativo in questo momento mentre il Typhoon sta avviandosi nalle ultime serie ed è comunque un caccia molto costoso.

Il “Piano B” di Berlino: Nasce il Team Gen 6 come Proposta Operativa

Berlino, fiutando il vento, non è rimasta ad aspettare passivamente la fine. Preso atto del fallimento del caccia congiunto, otto pesi massimi dell’industria aerospaziale e della difesa tedesca (Airbus Defence & Space, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Germany, MTU e Rohde & Schwarz) hanno inviato una lettera congiunta al Ministro della Difesa Boris Pistorius. La proposta operativa è chiarissima: lanciare il consorzio “Team Gen 6” per sviluppare un aereo da combattimento di sesta generazione in modo completamente autonomo, valorizzando esclusivamente l’industria nazionale.

Queste aziende promettono di realizzare un vero e proprio “sistema di sistemi”, un caccia capace di operare in rete tramite una combat cloud avanzata, gestendo l’edge computing e interi sciami di velivoli senza pilota. L’obiettivo tedesco è firmare accordi vincolanti e istituire le relative commissioni ministeriali per blindare i contratti il prima possibile. Ironia della sorte, l’unica cosa che sembra sopravvivere del grande progetto originario FCAS è proprio lo sviluppo teorico della nuvola di combattimento, su cui i partner potrebbero continuare una tiepida collaborazione informatica.

Programma Attori Principali Stato Attuale Filosofia di Sviluppo FCAS Francia, Germania, Spagna Smantellamento della componente aerea Colideraggio politico, rivalità industriale GCAP Italia, Regno Unito, Giappone Fase di sviluppo attiva Joint venture industriale paritaria Team Gen 6 Germania (in cerca di partner) Proposta operativa iniziale Guida nazionale, focus sull’autonomia tecnologica

Il problema è che commissioni ministeriali e nuovi accordi richiederanno tempo, il che significa un notevole ritardo rispetto agli altri progetti internazionali, che stanno marciando compatti. Vedremo se lo sviluppo nazionale accelererà i tempi.

Le lezioni dell’Ucraina e i ritardi europei

Esiste tuttavia un fattore critico ineludibile. Il neonato progetto a trazione tedesca partirebbe con anni di ritardo rispetto ai diretti concorrenti, come il GCAP europeo-asiatico o l’americano NGAD. Inoltre, il rigido approccio teutonico che affida le fasi iniziali a lente “commissioni” di valutazione rischia di allungare ulteriormente le tempistiche operative.

In aggiunta, la logorante guerra in Ucraina ci sta insegnando lezioni molto chiare, ma anche spietate, sulla guerra aerea moderna. I caccia di quinta generazione russi, come l’acclamato Su-57, si sono rivelati tutto sommato marginali nel conflitto reale, tenuti a debita distanza dalla fitta rete dei moderni sistemi antiaerei e soppiantati in efficacia da droni a basso costo o da missili stand-off. Questo scenario solleva un interrogativo strategico non indifferente: i costosissimi programmi per i caccia di sesta generazione sono davvero lo strumento migliore per la difesa europea, ma soprattutto, garantiscono un’efficacia reale o rischiano di essere armi concettualmente superate prima ancora del collaudo? Per l’estremo oriente, con le sue enormi e distanti distese oceaniche, la risposta potrebbe essere positiva, ma nel ristretto e congestionato spazio aereo del vecchio continente i dubbi pratici rimangono enormi.

Il collasso del FCAS è la dimostrazione palese che la complessa cooperazione continentale non può essere imposta dall’alto per decreto. La forzata spinta per le armi “comuni”, promossa fuori dalle normali logiche di mercato e di efficienza, si rivela l’ennesimo fallimento burocratico dell’Unione, ma a trarne un enorme e immediato vantaggio, come sempre, sarà l’industria americana con i suoi pronti e collaudati caccia F-35.