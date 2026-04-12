Repubblica di Cospaia: la storia incredibile di un errore che finì per far comodo a tutti

C’è una piccola storia italiana, quasi incredibile, che sembra uscita da un racconto ironico sulla burocrazia… e invece è tutta vera.

Nel cuore dell’Italia centrale, tra Toscana e Umbria, esistette per quasi quattro secoli una minuscola repubblica indipendente: la Repubblica di Cospaia.

La sua nascita ha una data precisa: 1441. Fu allora che, durante una ridefinizione dei confini tra lo Stato Pontificio e la Repubblica di Firenze, una svista nella descrizione di due corsi d’acqua lasciò fuori una striscia di terra. Nessuno la rivendicò davvero. E gli abitanti, con una semplicità disarmante, fecero la cosa più logica: si dichiararono indipendenti.

Fin qui, sembrerebbe solo una curiosità geografica. Ma il punto vero viene dopo. Perché quell’errore fu capito. Eccome se fu capito. Le autorità sapevano benissimo che quel lembo di terra era, di fatto, “sfuggito” a ogni giurisdizione. Eppure nessuno si affrettò davvero a rimettere ordine. Il motivo? Semplice: faceva comodo a tutti. E non in modo marginale.

Cospaia diventò rapidamente un porto franco ante litteram dove si poteva scambiare praticamente di tutto, al riparo da tasse, gabelle e controlli. Un punto di passaggio ideale, un’area franca utile a commercianti, intermediari e anche ai poteri confinanti, che trovavano in quel piccolo spazio una valvola di sfogo perfetta. Era, in sostanza, un equilibrio tacito: ufficialmente un errore, nella pratica una soluzione.

E così quell’errore, pur riconosciuto, rimase lì. Intatto. Perché alla fine era un affare per tutti, nella più squisita tradizione italica: meglio non sistemare ciò che, in fondo, funziona.

Il vero tesoro di Cospaia, però, era verde e profumato: il tabacco. In particolare il pregiato tabacco Kentucky, che qui veniva coltivato senza le pesanti imposizioni fiscali che gravavano altrove. Un prodotto di qualità eccellente, tanto che ancora oggi è alla base di alcune delle migliori produzioni di sigari toscani.

Per secoli – dal 1441 fino al 1826, per circa 385 anni – mentre nel resto d’Italia si pagavano dazi e imposte, a Cospaia si coltivava, si commerciava e si viveva senza quell’oppressione fiscale che spesso ha segnato la nostra storia economica.

Tutto questo durò fino al 1826, quando la piccola repubblica venne sciolta e il territorio spartito tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, pochi decenni prima dell’ingresso di quei territori nel Regno d’Italia.

È una storia leggera, quasi divertente. Ma anche profondamente istruttiva. Perché ci ricorda che, a volte, le anomalie rivelano più verità dei sistemi perfettamente costruiti. E che in un minuscolo fazzoletto di terra, dimenticato da tutti, può nascere un esperimento di libertà che dura secoli.

E in fondo è proprio questo il bello dell’Italia: un mosaico di storie sorprendenti, spesso dimenticate, che riaffiorano all’improvviso. Storie che vale la pena raccontare… magari mentre si gusta un buon toscano, fatto con quel tabacco che, con sapienza, si coltiva ancora oggi nella piccola Repubblica!

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.