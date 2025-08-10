Regno Unito, la grande rinuncia: stop al gas nazionale per la transizione verde. E Trump tuona contro Starmer

Da quando il Partito Laburista è salito al potere nel Regno Unito due anni fa, il governo ha introdotto norme più severe sui combustibili fossili nel tentativo di passare all’energia verde. Ciò ha creato un clima di incertezza per gli investitori nel Mare del Nord britannico, poiché molte aziende energetiche hanno deciso di investire invece in progetti di energia rinnovabile. Ciò ha anche provocato un aumento delle importazioni di gas e, nelle ultime settimane, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Regno Unito dovrebbe fare marcia indietro sulla transizione verde a favore dei combustibili fossili.

A giugno, il governo laburista britannico ha introdotto norme ambientali più severe per i progetti relativi ai combustibili fossili, che dovrebbero interessare due giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord gestiti da Shell ed Equinor. La misura prevede che l’approvazione di nuovi progetti debba tenere conto dell’impatto ambientale delle emissioni derivanti dall’uso o dalla combustione dei combustibili estratti, note anche come emissioni a valle. Il Dipartimento britannico per la sicurezza energetica e l’azzeramento delle emissioni nette ha affermato che ciò “garantirà che i pieni effetti dell’estrazione di combustibili fossili sull’ambiente siano riconosciuti nelle decisioni di autorizzazione”.

Ciò fa seguito a diversi colpi subiti dai progetti petroliferi e gasieri negli ultimi anni. Ad esempio, a gennaio, un tribunale scozzese ha dichiarato illegittima l’approvazione dei progetti Jackdaw di Shell e Rosebank di Equinor e Ithaca Energy, che dovranno essere riesaminati. Le major petrolifere dovrebbero presentare nuove valutazioni basate sulle attuali linee guida ambientali. Sebbene lo scorso anno il governo abbia dichiarato che non avrebbe rilasciato nuove licenze per il petrolio e il gas, ha anche deciso di non revocare quelle concesse dal governo precedente.

Sebbene le nuove norme siano più severe rispetto al passato, potrebbero fornire la base necessaria a Shell ed Equinor per completare le valutazioni richieste per ottenere il via libera ai loro progetti, valutando l’intero ambito delle emissioni di carbonio che produrrebbero. Le decisioni sui due progetti dovrebbero essere prese entro l’autunno o più tardi.

Equinor ha risposto alle nuove norme, affermando : “Stiamo attualmente esaminando l’annuncio odierno. Rimaniamo impegnati a lavorare a stretto contatto con tutte le parti interessate per portare avanti il progetto Rosebank“. La società ha aggiunto: ”Accogliamo con favore la chiarezza e confermiamo che presenteremo una valutazione delle emissioni di combustione degli utenti finali a valle in piena conformità con le nuove linee guida ambientali del governo”.

Alcuni suggeriscono che tasse più elevate e limiti più severi alle trivellazioni nel Mare del Nord potrebbero impedire al Regno Unito di sfruttare appieno il suo potenziale di produzione di combustibili fossili. All’insediamento, il primo ministro Kier Starmer ha aumentato al 78% l’aliquota fiscale sui profitti derivanti dall’estrazione di petrolio e gas. Sebbene la produzione di petrolio e gas dovrebbe aumentare quest’anno e il prossimo con l’entrata in funzione del giacimento Penguins di Shell e del giacimento Murlach di BP, ciò fa seguito a un calo dell’11% nel 2023 e nel 2024, con una produzione media di greggio pari a 564.000 barili al giorno lo scorso anno. L’associazione di categoria Offshore Energies U.K. ha dichiarato : “Gli operatori considerano in modo schiacciante la piattaforma continentale del Regno Unito non competitiva per gli investimenti… soprattutto se confrontata con le opportunità all’estero [e] con l’eolico offshore e la cattura e lo stoccaggio del carbonio”.

Si prevede che la dipendenza del Regno Unito dalle importazioni di gas aumenterà dall’attuale 55% al 68% nel 2030, all’85% nel 2040 e al 94% nel 2050, anche se saranno approvati nuovi giacimenti petroliferi, poiché la Gran Bretagna ha già utilizzato la maggior parte del gas del bacino in declino .

In una recente visita in Scozia, il presidente degli Stati Uniti Trump ha attaccato la crescente industria eolica del Paese e ha invitato il governo a produrre più combustibili fossili, definendo il Mare del Nord un “tesoro” che il Regno Unito sta perdendo a causa delle tasse elevate. Dopo la visita, ha scritto su Truth Social che i ministri del governo britannico hanno “essenzialmente detto alle compagnie petrolifere e di trivellazione che ‘non vi vogliamo’. Incentivate le compagnie di trivellazione, SUBITO. C’è una VASTA FORTUNA DA GUADAGNARE per il Regno Unito e costi energetici molto più bassi per la popolazione!”.

Tuttavia, il governo laburista ha ripetutamente ribadito i suoi obiettivi per una transizione verde. Il ministro dell’Energia britannico Ed Miliband ha affermato ad aprile che la dipendenza del Paese dai combustibili fossili ha fatto sì che “i mercati sono entrati in crisi e i prezzi sono saliti alle stelle” dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Ha aggiunto: “L’impatto sul costo della vita causato allora continua a perseguitare le famiglie ancora oggi… Quindi, l’argomento a favore della transizione verso l’energia pulita non è solo quello tradizionale del clima, ma anche quello della giustizia sociale: sono i lavoratori che pagano il prezzo più alto per la nostra insicurezza energetica”.

Miliband ha avvertito che un programma anti-zero emissioni non solo rischierebbe di provocare un “collasso climatico”, ma farebbe anche “perdere i posti di lavoro del futuro nel settore dell’energia pulita”, mentre la transizione verso l’energia verde contribuirebbe a garantire la giustizia sociale e la sicurezza nazionale. Ovviamente non si contano i posti di lavoro che stanno andando persi per il prezzo eccessivo dell’energia, o i costi economici per le famiglie britanniche.

La produzione di petrolio e gas nel Regno Unito è destinata a diminuire nei prossimi decenni se il governo non intende approvare nuove licenze. Nel frattempo, la produzione di energia rinnovabile e nucleare del Paese dovrebbe aumentare in modo significativo, poiché il governo finanzia una transizione verde e incoraggia gli investitori privati a fare lo stesso.

Sembra che il Regno Unito sia sulla strada intrapresa dagli Stati Uniti sotto la presidenza Biden, prima che Trump facesse marcia indietro su una serie di politiche climatiche favorevoli. Però , come accaduto a Biden, questa strada rischia di essere un enorme disastro politico ed economico.