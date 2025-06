Il Regno Unito ha annunciato oggi che acquisterà “almeno” 12 F-35A e utilizzerà i jet per “aderire alla missione nucleare a doppia capacità della NATO” in quello che ha definito un “importante impulso” per la sicurezza dell’alleanza.

“In un’epoca di radicale incertezza non possiamo più dare per scontata la pace, ed è per questo che il mio governo sta investendo nella nostra sicurezza nazionale, garantendo alle nostre forze armate le attrezzature di cui hanno bisogno e alle comunità di tutto il paese i benefici derivanti dal nostro dividendo di difesa”, ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer in un annuncio del Regno Unito.

Gli F-35A sono stati ufficialmente certificati per il trasporto di bombe nucleari lo scorso anno, come riportato per la prima volta da Breaking Defense. Il Regno Unito, che già utilizza gli F-35B, ha dichiarato che gli F-35A avranno base presso la RAF Marham e fanno parte di un acquisto totale previsto di 138 F-35 “nel corso della durata del programma”.

“L’acquisto rappresenta il più grande rafforzamento della posizione nucleare del Regno Unito in una generazione”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico nell’annuncio. “Inoltre, reintroduce un ruolo nucleare per la Royal Air Force per la prima volta da quando il Regno Unito ha ritirato le sue armi nucleari lanciate dall’aria dopo la fine della Guerra Fredda”.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha “accolto con grande favore” l’annuncio come “un altro solido contributo britannico alla NATO”.

L’annuncio, programmato in concomitanza con il vertice NATO che si terrà questa settimana all’Aia, è in linea con l’importante Strategic Defense Review del Regno Unito, che ha chiesto “più F-35” nel prossimo decennio. La revisione suggeriva che ciò potrebbe significare un “mix” di F-35A, la versione a decollo e atterraggio convenzionale del jet multiruolo, o F-35B, la variante a decollo corto e atterraggio verticale.

Oltre alla capacità nucleare dell’F-35A, l’annuncio odierno ha affermato che la scelta degli A “consentirà un risparmio fino al 25% per velivolo per i contribuenti”.(L’annuncio non includeva una stima del costo e un portavoce dell’ambasciata britannica a Washington non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento).

“La revisione strategica della difesa ha confermato che ci troviamo di fronte a nuovi rischi nucleari, con altri Stati che stanno aumentando, modernizzando e diversificando i loro arsenali nucleari”, ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey. “E ha raccomandato un nuovo ruolo del Regno Unito nella nostra difesa collettiva e nella deterrenza attraverso un approccio che dia priorità alla NATO”.

Il fatto che le armi nucleari NATO trasportate da aerei siano solo di produzione americana o francese fa si che queste possano esere trasportate solo dagli aerei che gli USA ritengono siano adeguati. e l’Eurofighter non è fra quesi, come non lo è il caccia F-35B. Un modo per forzare tutti ad acquistare i costosi caccia USA, e su questo tema torneremo in seguito.