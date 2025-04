Rame: il mercato cinese rischia uno Shock epocale! Trump ha una pistola carica in mano

La Cina negli scorsi anni ha accumulato qualsiasi materia prima, dal grano, al riso, al ferro, e soprattutto il rame: secondo un rapporto di JPMorgan dell’inizio del 2022, la Cina deteneva una quantità stimata dell’84% di tutto il rame globale immagazzinato.

Attualmente la Cina detiene, secondo le stime, l’84% del rame globale, il 70% del mais, il 51% del grano, il 40% della soia, il 26% del petrolio greggio e il 22% delle scorte di alluminio: JPM

Tre anni dopo, il gigante del trading di materie prime Mercuria, con sede a Ginevra, prevede che le scorte di rame della Cina siano destinate a ridursi a zero nel giro di pochi mesi – se non settimane – quando il mercato subirà “uno dei più grandi shock da restringimento” della sua storia, a causa di una domanda senza precedenti da parte di Stati Uniti e Cina, di un’impennata nel commercio arboreo transatlantico e dei crescenti timori di tariffe statunitensi, che scateneranno il caos nel mercato del rame.

Per molti versi paragonabile alla corsa record per consegnare l’oro fisico nei caveau del Comex statunitense tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, Mercuria ha affermato che l’enorme domanda degli Stati Uniti – in quanto gli acquirenti si sono affrettati a mettere le mani sul rame in vista della potenziale imposizione di dazi da parte dell’amministrazione Trump – stava risucchiando le importazioni del metallo nel Paese dal resto del mondo, mettendolo in diretta competizione con la Cina per le forniture.

Di conseguenza, le scorte di rame cinesi sono crollate nelle ultime settimane e “al ritmo attuale di estrazione, le scorte cinesi potrebbero esaurirsi [a zero] entro la metà di giugno”, ha dichiarato al Financial Times Nicholas Snowdon, responsabile della ricerca sui metalli e l’industria mineraria di Mercuria.

Come illustrato di seguito, la scorsa settimana le scorte del Paese Orientale sono scese di quasi 55.000 tonnellate, raggiungendo le 116.800 tonnellate, il maggior calo settimanale mai registrato. A questo ritmo di diminuzione, le scorte di rame cinesi si esauriranno tra due settimane.

Questo “ sarà potenzialmente uno dei più grandi shock restrittivi che il mercato abbia mai visto”, ha detto Snowdon. Pechino dispone di un “cuscinetto di scorte sottile come un rasoio” per soddisfare la domanda interna, ha aggiunto.

Ironia della sorte, i prezzi del rame sono crollati dopo la Festa della Liberazione ai livelli più bassi da oltre un anno, per poi impennarsi di nuovo quando la domanda di rame in Cina si è dimostrata straordinariamente resistente nonostante i venti contrari della guerra commerciale guidata dagli Stati Uniti e la crisi immobiliare del Paese, con gli acquirenti che hanno approfittato dei crolli dei prezzi per fare incetta di forniture.

Ordini interni e dagli USA mandano le scorte in basso

“Il mercato del rame rimane in stretto equilibrio, nonostante le difficoltà macroeconomiche”, ha dichiarato questa settimana a una conferenza di settore Xiao Qianjun, vice direttore generale delle attività commerciali di Jiangxi Copper, una delle principali fonderie. Dopo il recente calo dei prezzi, “gli ordini spot da parte dei produttori sono esplosi”, ha detto Xiao.

Allo stesso tempo, cresce l’ipotesi che Pechino possa aumentare gli stimoli a sostegno della seconda economia mondiale – e in particolare del mercato immobiliare ad alta intensità di rame – per contrastare le condizioni più difficili d’oltreoceano, mentre Trump impone dazi punitivi, pur mantenendo la promessa di colloqui e di un accordo.

“La domanda sul mercato spot, le indagini sugli utilizzatori a valle o il consumo apparente sono tutti molto buoni”, ha dichiarato Angela Bi, responsabile della ricerca asiatica sui metalli e sui minerali di Mercuria, in occasione di una conferenza tenuta dallo Shanghai Metals Market a Nanchang, nello Jiangxi. Gli indicatori “sono troppo belli per essere veri”, ha aggiunto Bi.

Nel frattempo, il premio Yangshan – un indicatore della domanda di importazioni che prende il nome da un terminale commerciale chiave di Shanghai – è balzato da un minimo di 35 dollari per tonnellata a fine febbraio a 94 dollari martedì, il più alto dal 2023. Inoltre, i futures locali a prezzo in yuan sono fortemente retrodatati, un modello rialzista che indica una stretta a breve termine.

“Il continuo destoccaggio nella regione di Shanghai ha mantenuto fermi i premi del rame spot”, ha scritto ANZ Group Holdings Ltd. in una nota.

Wanqiu Xu, analista di Cofco Futures, ha dichiarato a Bloomberg che “la domanda da parte dei fabbricanti è stata molto buona”, aggiungendo che “le tariffe non hanno ancora avuto alcun impatto”.

Ma il problema è che oltre all’impennata della domanda interna cinese, c’è anche una massiccia richiesta di rame fisico dagli Stati Uniti. Kostas Bintas, responsabile di Mercuria per i metalli e l’industria mineraria, ha affermato che per la “prima volta” gli Stati Uniti sono in competizione con la Cina per le forniture di rame, il che potrebbe far lievitare i prezzi. L’impatto del protezionismo statunitense sul mercato del rame si aggiunge alla pressione della domanda interna cinese e alle tasse di ritorsione che potrebbero colpire i flussi vitali di rottami di rame.

Analogamente alle frenetiche consegne record di oro fisico al Comex, i commercianti di metalli hanno importato massicce quantità di rame negli Stati Uniti in vista di possibili dazi, che potrebbero derivare da un’indagine avviata dal presidente statunitense Donald Trump su presunte “pratiche di dumping e sovrapproduzione sponsorizzata dallo Stato” del metallo. Egli ha già imposto una tassa del 25% sulle importazioni di alluminio e acciaio.

Proprio come l’oro, le scorte di rame nei magazzini Comex negli Stati Uniti sono salite questo mese al livello più alto dal 2018.

A spingere le forniture verso gli Stati Uniti è lo stesso arbitraggio osservato alla fine del 2024 nel mercato dell’oro, creato tra l’altro dalla paura degli investitori per i dazi. Ciò ha spinto fortemente al rialzo il prezzo del metallo sulla borsa Comex di New York rispetto ai prezzi della London Metal Exchange di Londra.

Questo spread ha creato un’arteria senza precedenti per gli operatori che acquistano contratti futures sul rame a Londra e vendono contratti a New York. Lo spread si è attestato lunedì a quasi 1.200 dollari per tonnellata, dopo aver superato i 1.600 dollari a marzo, ben al di sopra della sua media a lungo termine di circa 0 dollari.

L’arbitraggio è stato così popolare che si sta delineando un potenziale short squeeze: come riporta il FT, “alcuni trader che avevano grandi impegni di vendita di rame sul Comex hanno cercato urgentemente di mettere le mani su tonnellate aggiuntive negli Stati Uniti per coprire le posizioni corte prima dell’introduzione di nuove tariffe”. Il che spiega la corsa al panico del materiale fisico fuori dalla Cina e verso gli Stati Uniti… perché se non “mettono le mani su tonnellate aggiuntive”, il prezzo del rame potrebbe precipitare.

Il caos potrebbe essere ancora maggiore: i dazi di ritorsione imposti dalla Cina sulle importazioni statunitensi potrebbero colpire anche il mercato cruciale dei rottami di rame, secondo gli analisti, aggiungendo ulteriore tensione al mercato cinese.

La situazione potrebbe peggiorare se gli Stati Uniti imponessero un divieto all’esportazione di rottami di rame, di cui sono grandi esportatori. Secondo l’agenzia di prezzi delle materie prime Fastmarkets, nel 2024 ha spedito 960.000 tonnellate, di cui quasi la metà in Cina . Se gli USA non esportassero più rame in Cina queste quantità divrebbero essere trovate altrove, e non sarebbe semplice.

Nei mesi di gennaio e febbraio, gli ultimi dati disponibili, gli Stati Uniti hanno esportato 142.000 tonnellate in totale, rispetto alle 149.000 dello stesso periodo dell’anno scorso. Questo numero potrebbe rapidamente azzerarsi se Washington decidesse di imporre un embargo sul prodotto per colpire Pechino, che ha urgente bisogno di rame per sviluppare qualsiasi cosa, dalle infrastrutture elettriche ai centri dati AI, alle città fantasma.

Andrew Cole, analista dei metalli presso Fastmarkets, ha dichiarato di aspettarsi “un crollo significativo delle spedizioni di rottami dagli Stati Uniti alla Cina almeno tra marzo e maggio”.

“È questo che porterà all’escalation della contrazione dell’offerta in Cina, che ci aspettiamo si sviluppi nel corso dell’anno”, ha dichiarato.

“Le scorte di rottami di rame importati in Cina sono diminuite in modo significativo”, ha dichiarato Bi Mercuria.

Se le esportazioni di rottami di rame USA si riducessero a zero allora il mercato cinese verrebbe ad esplodere, letteralemente. Gli USA vedrebbeo invece un riaggiustamente verso il basso del prezzo interno, nonostante i dazi. Al contrario la Cina si troverebbe a dover rallentare l’attività industriale o a cercare il rame letteralmente ovunque.