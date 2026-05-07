RailEvo: il “Taxi su Rotaia” che potrebbe salvare le ferrovie dimenticate d’Italia

Mentre il dibattito pubblico si arena spesso su grandi opere dai tempi biblici, l’ingegno italiano prova a percorrere una via laterale, o meglio, una via “su binari”. L’idea di un veicolo a guida autonoma non è più il feticcio della fantascienza anni ’70, ma una necessità economica per un Paese che vanta migliaia di chilometri di linee ferroviarie secondarie, spesso abbandonate al ruggine e all’oblio. In questo contesto si inserisce RailEvo, il primo sistema al mondo di treno-taxi autonomo, una tecnologia che promette di trasformare i binari morti in autostrade intelligenti.

Non chiamatelo semplicemente “treno”

Definire RailEvo un treno è tecnicamente riduttivo. Se il treno tradizionale è un gigante lento che muove masse secondo orari rigidi, RailEvo è una cellula agile, un “furgone su rotaia” progettato per il trasporto on-demand.

Il sistema si basa su piccoli veicoli autonomi con una capacità che varia dai 4 ai 6 passeggeri. Non ci sono orari da consultare con l’ansia del ritardo: tramite un’app, l’utente chiama il veicolo, esattamente come farebbe con un taxi o un Uber, e questo si presenta alla stazione. La vera innovazione tecnica risiede nel cosiddetto scambio verticale speciale: un meccanismo che permette ai moduli di immettersi sulla linea principale o di uscirne senza interrompere il flusso degli altri veicoli. In pratica, la ferrovia smette di essere una linea a blocchi e diventa una corsia a scorrimento continuo, dove i taxi viaggiano a 100 km/h passando “sotto” o “accanto” alle stazioni intermedie senza fermarsi, a meno che non sia richiesto dal passeggero.

La logica del recupero: efficienza contro spreco

L’aspetto più interessante per chi guarda ai conti pubblici e all’utilità marginale delle infrastrutture è il riutilizzo dell’esistente. L’Italia è disseminata di linee ferroviarie minori, rami secchi tagliati perché il costo di gestione di un intero convoglio con personale di bordo superava di gran lunga i ricavi dei pochi passeggeri locali.

RailEvo ribalta il paradigma:

Costi infrastrutturali ridotti: Utilizza il binario singolo già posato.

Utilizza il binario singolo già posato. Efficienza energetica: Il consumo è dichiarato come “pressoché nullo” rispetto ai sistemi tradizionali, grazie alla leggerezza dei moduli e alla propulsione elettrica ottimizzata.

Il consumo è dichiarato come “pressoché nullo” rispetto ai sistemi tradizionali, grazie alla leggerezza dei moduli e alla propulsione elettrica ottimizzata. Disponibilità H24: Essendo autonomo, il servizio non soffre i limiti dei turni di lavoro, garantendo una mobilità costante anche nelle ore notturne o nelle zone a bassa densità abitativa.

Caratteristica Treno Tradizionale (Linea Secondaria) RailEvo (Taxi Autonomo) Capacità 150-300 posti 4-6 posti Frequenza Rigida (orari) On-demand (24/7) Velocità Max Variabile (spesso limitata) 100 km/h costanti Infrastruttura Binari esistenti Binari esistenti + scambi verticali Consumo Energetico Elevato per passeggero Minimo (quasi zero)

Ricadute economiche: oltre il “Green” c’è l'”Utile”

Spesso ci si riempie la bocca di sostenibilità ambientale, ma la vera sfida è la sostenibilità economica. RailEvo offre una risposta al problema dell’ultimo miglio e del trasporto extra-urbano senza gravare sul traffico stradale. Da un punto di vista dell’analisi dei costi, il risparmio energetico dell’85% sui componenti di usura (come i nuovi dischi freno presentati dai ricercatori, capaci di durare fino a 300.000 km) riduce drasticamente le spese di manutenzione, il vero cancro dei bilanci dei trasporti locali.

Certo, la startup ha vinto premi e il progetto è affascinante, ma la vera prova del nove sarà la messa in opera. Se l’Italia riuscirà a sdoganare questa tecnologia, passeremmo dall’essere quelli che chiudono le stazioni a quelli che trasformano i “rami secchi” in reti neurali di trasporto moderno. Un’ironia niente male per un Paese che spesso sembra viaggiare con il freno a mano tirato.