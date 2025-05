La notte del 9 maggio, poche ore prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciasse un sorprendente cessate il fuoco tra India e Pakistan, Nuova Delhi ha lanciato una serie di audaci attacchi contro le principali basi aeree operative pakistane. Queste incursioni sono andate ben oltre il simbolico, mirando a infliggere un danno concreto e significativo all’Aeronautica Militare Pakistana (PAF).

In quella cruciale notte, l’Aeronautica Militare Indiana (IAF) sostiene di aver colpito ben 11 basi aeree della PAF, causando danni ingenti e a lungo termine, che avrebbero messo fuori uso circa il 20 percento dell’infrastruttura dell’aviazione di Islamabad.

Se inizialmente il Pakistan ha liquidato tali affermazioni come esagerate, con il passare dei giorni e l'analisi delle immagini satellitari, le audaci rivendicazioni indiane sembrano trovare riscontro. Anche i media internazionali, seppur con un certo ritardo, stanno iniziando a riconoscere la gravità dei danni inflitti da Nuova Delhi a Islamabad durante quell'ultima notte di ostilità.

Lo scenario d’emergenza per l’aviazione indiana spiegherebbe anche il coinvolgimento degli USA, che sarebbero intervenuti, mediando, quando il Pakistan sarebbe stato in grave difficoltà. Ricordiamo che Islamabad aveva anche convocato il proprio Consiglio di gestione delle armi nucleari, per cui l’intervento moderatore sarebbe stato più che giustificato.

L’Aeronautica Militare Indiana (IAF) ha dichiarato di aver preso di mira 11 basi aeree della PAF con attacchi di precisione nella notte del 9 maggio. Queste basi erano dislocate sull’intero territorio pakistano, inclusa la base aerea di Bholari, situata a oltre 270 km dal confine internazionale India-Pakistan.

Gli attacchi hanno interessato basi aeree afferenti a tutti e tre i Comandi Aerei del Pakistan: il Comando Aereo Settentrionale, il Comando Aereo Centrale e il Comando Aereo Meridionale. Sono state colpite infrastrutture a Rawalpindi, vicino alla capitale pakistana Islamabad – cruciali per la logistica, il trasporto di personalità, le operazioni strategiche e l’addestramento dei piloti – così come basi strategiche quali Sargodha. Quest’ultima, quartier generale del Comando Aereo Centrale, ospita i migliori caccia e piloti della PAF ed è situata a soli 20 km dalle colline di Kirana, sito che, secondo diverse fonti, custodirebbe parte dell’arsenale nucleare pakistano.

Il messaggio inviato da Nuova Delhi è stato inequivocabile: tutte le basi aeree della PAF, indipendentemente dalla loro importanza strategica, vitale o dalla loro natura sensibile, sono vulnerabili.

L’IAF ha elencato le basi aeree attaccate: Rawalpindi, Chakwal, Sargodha, Rahim Yar Khan, Jacobabad, Sukkur, Bholari e Shorkot. Ulteriori attacchi sono stati segnalati contro installazioni radar a Pasrur e Sialkot, entrambe integrate nella rete di difesa aerea centralizzata del Pakistan.

L’India ha riferito di danni a piste di decollo, hangar, sistemi radar, unità di difesa aerea e velivoli da combattimento presenti in queste basi. Il Press Information Bureau (PIB) indiano, il 14 maggio, ha specificato che gli attacchi hanno preso di mira depositi di munizioni e basi aeree, tra cui Sargodha e Bholari, dove erano schierati caccia F-16 e JF-17. Il PIB ha inoltre dichiarato che 50 persone, tra cui lo Squadron Leader Usman Yusuf e quattro membri del personale di terra, sarebbero state uccise nel bombardamento della base aerea di Bholari, e che diversi caccia pakistani sarebbero stati distrutti. “Di conseguenza,” concludeva il rapporto del PIB, “quasi il 20 percento dell’infrastruttura dell’aeronautica pakistana è stato distrutto.”

Le dichiarazioni dell’IAF trovano conferma anche da parte di autorevoli testate internazionali. Il 14 maggio, il New York Times ha pubblicato un’analisi dettagliata, corredata da immagini satellitari ad alta definizione “prima e dopo” relative alle basi aeree della PAF attaccate dall’India la notte del 9 maggio. “Lo scontro militare di quattro giorni tra India e Pakistan è stato il più esteso confronto bellico da mezzo secolo tra le due potenze nucleari. Entrambe le parti hanno impiegato droni e missili per testare le rispettive difese aeree e colpire installazioni militari, rivendicando entrambe di aver inflitto gravi danni,” riportava il NYT.

Tuttavia, le immagini satellitari indicano che, sebbene gli attacchi fossero diffusi, i danni risultano “principalmente inflitti dall’India alle strutture pakistane.” “L’India sembra aver avuto un chiaro vantaggio nel colpire le installazioni militari e gli aeroporti pakistani, specialmente quando l’ultima fase dei combattimenti si è spostata da attacchi simbolici e dimostrazioni di forza ad attacchi mirati alle capacità di difesa reciproche.” “Immagini satellitari ad alta risoluzione, scattate prima e dopo gli attacchi, mostrano chiari danni alle strutture pakistane causati dagli attacchi indiani, seppur di natura limitata e precisa,” aggiunge il quotidiano statunitense.

Il report convalida inoltre le affermazioni indiane relative alla distruzione di un hangar per aerei nella base di Bholari, colpito con un attacco di precisione. Anche le piste di atterraggio hanno subito danni: il NYT ha riferito che il 10 maggio il Pakistan ha emesso un avviso (NOTAM) per la base aerea di Rahim Yar Khan, comunicando l’inoperatività della pista. Al contrario, il quotidiano newyorkese sottolinea la carenza di prove simili a sostegno delle rivendicazioni pakistane: “Le immagini satellitari dei siti che il Pakistan afferma di aver colpito sono limitate e, finora, non mostrano chiaramente danni causati da attacchi pakistani, nemmeno nelle basi dove esistevano prove corroboranti di una qualche azione militare.”

Le affermazioni indiane sono state ulteriormente supportate da un recente articolo del Washington Post. “L’esame di oltre due dozzine di immagini satellitari e video successivi agli eventi ha rivelato che gli attacchi hanno pesantemente danneggiato tre hangar, due piste e un paio di edifici mobili utilizzati dall’aeronautica. Alcuni dei siti colpiti dall’India si trovavano fino a 100 miglia (circa 160 km) all’interno del territorio pakistano,” si legge sul Post. “Nelle basi aeree pakistane di Bholari e Shahbaz, le immagini satellitari hanno mostrato gravi danni agli edifici utilizzati come hangar. Un ampio foro di quasi 60 piedi (circa 18 metri) di diametro è visibile nel tetto di un hangar a Bholari.” Il rapporto indica inoltre un foro di oltre 100 piedi (circa 30 metri) di diametro in un hangar della base aerea di Shahbaz. Vengono inoltre documentati danni a un hangar presso l’aeroporto di Sukkur e ampi crateri sulle piste della base aerea di Mushaf e dell’aeroporto internazionale Sheikh Zayed.

