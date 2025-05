Guerra India-Pakistan: Islamabad convoca l’Organo che gestisce le Armi Nucleari

Il Pakistan ha dichiarato di aver convocato sabato una riunione del massimo organo di controllo del suo arsenale nucleare dopo aver lanciato un’operazione militare contro l’India nelle prime ore del mattino, prendendo di mira diverse basi, tra cui un sito di stoccaggio di missili nel nord dell’India. La notizia è riportata da Reuters.

Questa mossa indica come il rischio di passare ad un livello di conflitto superiore sia reale, almeno per il Pakistan.

Questo avviene dopo una notte che ha visto una serie di attacchi e contrattacchi fra le due parti. L’India ha colpito tre basi militari pachistane, Nur Khan, Murid e Rafiqui. La prima si trova a solo dieci chilometri dalla capitale pachistana Islamabad e ha un’importanza come base strategica, mentre Murid è un hub per le operazioni dei droni.

A sua volta il Pakistan ha lanciato l’operazione Bunyan ul Marsoos, in cui avrebbe colpito 26 obiettivi indiani con missili Fateh-1 e droni.

Appelli alla De-Escalation, ma ciascuno attende l’altro

Gli appelli diplomatici per una de-escalation , anche da parte degli Stati Uniti, si sono intensificati mentre i vicini, dotati di armi nucleari, hanno intensificato i loro peggiori scontri in tre decenni. Rubio si è messo a disposizione per trattare un abbassamento della tensione. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiamato il capo dell’esercito pakistano Asim Munir venerdì mattina, secondo il Dipartimento di Stato americano.

“Ha continuato a esortare entrambe le parti a trovare il modo di ridurre le tensioni e ha offerto l’assistenza degli Stati Uniti per avviare colloqui costruttivi al fine di evitare conflitti futuri”, ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce.

Analisti e diplomatici temono da tempo che il conflitto tra gli arci-rivali possa degenerare nell’uso di armi nucleari, in una delle regioni più pericolose e popolate del mondo.

Il ministro della Pianificazione pakistano Ahsan Iqbal ha dichiarato che l’escalation è un test per la comunità internazionale. “Non vorremmo che questa soglia (nucleare) venisse superata”, ha dichiarato.

Il Pakistan, per voce del suo ministro degli esteri, ritiene che, a questo punto, la palla dell’interruzione del conflitto sia in mano indiana. Il problema è che una conclusione che veda i due ppaesi perfettamente alla pari e un non chiarimento della situazione del Kashmir potrebbe non essere accettabile per Nuova Delhi. In questa situazione bisogna vedere quale delle due parti sarà disposta a sacrificare un poco del proprio enorme orgoglio per andare incontro alla parte avversa.