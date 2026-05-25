Raffinerie USA al limite: il salvataggio dell’Europa è solo un’illusione?

Le raffinerie americane stanno lavorando al massimo delle loro capacità, spingendo i motori a regimi che non si vedevano da anni come notato dal sito specializzato Kpler. In un mercato globale che cerca disperatamente carburanti raffinati, gli Stati Uniti hanno assunto il ruolo di fornitore di ultima istanza. Tuttavia, questa enorme spinta produttiva rischia di scontrarsi presto con i limiti fisici degli impianti.

I numeri sono chiari: l’utilizzo delle raffinerie negli USA ha toccato il 93% nelle prime settimane di maggio, superando di ben quattro punti le medie della stagione. I margini di guadagno, specialmente per diesel e carburante per aerei, sono molto alti e le aziende hanno evitato o rimandato le manutenzioni per non fermare le macchine. Si stima che la lavorazione rimarrà salda sopra i 16,5 milioni di barili al giorno per i prossimi mesi.ù

Ecco un grafico che mostra chiaramente il grado di saturazione delle raffinerie USA:

Ma cosa ha scatenato questa domanda senza precedenti? Possiamo riassumerlo in tre fattori critici:

Chiusure in Occidente: Negli ultimi anni, l’Europa e in parte gli USA hanno chiuso diverse vecchie raffinerie, riducendo la capacità totale del bacino Atlantico. Le politiche green europee sono state soprattutto la causa di queste chiusure.

Negli ultimi anni, l’Europa e in parte gli USA hanno chiuso diverse vecchie raffinerie, riducendo la capacità totale del bacino Atlantico. Le politiche green europee sono state soprattutto la causa di queste chiusure. Frenata in Oriente: Le raffinerie a est di Suez hanno ridotto le lavorazioni.

Le raffinerie a est di Suez hanno ridotto le lavorazioni. Il blocco di Hormuz: Le interruzioni in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz hanno tagliato fuori molti fornitori storici, costringendo i compratori a bussare alla porta americana per sostituire i barili persi.

Indicatore Dati Recenti (Primavera 2026) Confronto Storico Export Prodotti Finiti USA 3,3 Mln barili/giorno 2,6 Mln (media 2025) Scorte Interne USA Minimi da 5 anni In costante calo Qualità del Greggio (API) +2,2 punti dal 2015 Sempre più leggero

Gli Stati Uniti, affiancati dalla gigantesca e nuova raffineria Dangote in Nigeria, stanno tenendo in piedi il mercato. Sfruttando il petrolio leggero estratto dai propri pozzi, gli americani esportano volumi record verso Europa, America Latina e Africa. Le scorte interne americane, però, stanno scendendo rapidamente verso i minimi degli ultimi cinque anni.

Il problema vero, in chiave economica, è la tenuta del sistema. Mantenere l’acceleratore premuto al massimo per troppi mesi usura gli impianti industriali. I rischi di incidenti e fermi improvvisi aumentano, un pericolo già confermato dai recenti intoppi tecnici negli stabilimenti di BP a Whiting, Valero a Port Arthur ed Exxon a Baytown.

E qui arriviamo alla nota dolente per il nostro continente. La capacità americana è ormai satura. Sperare che gli Stati Uniti possano compensare da soli la nostra forte fame di diesel e di carburante avio è un’illusione. Se il nodo del Medio Oriente non si scioglie, l’Europa dovrà trovare alternative o prepararsi a un impatto economico pesante sui costi dei trasporti. L’ironia, alla fine, è evidente: aver ridotto la nostra industria di raffinazione interna ci ha resi ancora più fragili e dipendenti dai problemi del resto del mondo.