Questi prezzi del petrolio danneggiano i produtti USA. Fino a quando durerà?

Il petrolio ha continuato a scendere venerdì: il Brent è sceso sotto i 66 dollari, il WTI ha raschiato i 62 dollari, e se stai pensando: ehi, non vedevamo questi livelli dal 2021, non ti sbagli.

I prezzi del WTI di oggi non sono sostenibili per alcuni produttori statunitensi.

Una tempesta perfetta ha iniziato a formarsi mercoledì sera. Prima è arrivata la raffica di tariffe del presidente Trump, dazi generalizzati imposti a tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, che hanno scatenato il timore di una guerra commerciale globale. Sì, l’energia era esente dalle tariffe. Tuttavia, gli investitori non hanno avuto bisogno di molte convinzioni. Giovedì le azioni sono crollate, si è iniziato a parlare di recessione e il petrolio è stato colpito nel fuoco incrociato. Improvvisamente, il lato della domanda dell’equazione petrolifera sembra molto instabile.

Ecco i prezzi WTI

Poi è arrivato il secondo colpo: l’OPEC+. Il cartello ha annunciato che avrebbe triplicato la quantità prevista di fornitura a partire da maggio. Non è esattamente quello che si vuole sentire quando i trader sono già spaventati dalla distruzione della domanda.

Giovedì si è concluso con un brusco calo di un giorno. Venerdì ha portato ancora più dolore. Il greggio Brent è sceso del 7,01% alle 12:10 a New York, mentre il WTI è affondato a 61,73 dollari, ben al di sotto del punto di pareggio per molti produttori di scisto statunitensi, 65 dollari in media, secondo l’ultimo sondaggio della Fed di Dallas.

Quindi, quanto durerà? Se i dazi rimarranno in vigore e rallenteranno l’economia globale, potremmo ritrovarci di nuovo in un contesto petrolifero “più basso più a lungo”, qualcosa che l’industria non ha dovuto affrontare dai lockdown per il COVID.

Ma non è tutto negativo. Alcuni analisti pensano che queste tariffe sianosoprattutto apparenza, una mossa iniziale per costringere i partner commerciali a fare concessioni. Se così fosse, i prezzi del petrolio potrebbero rimbalzare rapidamente. Fino ad allora, allacciate le cinture. Il greggio è improvvisamente in crisi e le solite reti di sicurezza (tagli OPEC+, domanda asiatica, limitazione dello scisto statunitense) non stanno funzionando.