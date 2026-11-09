Quando mancano le fibre i batteri dell’intestino divorano le nostre difese e creano tossine: la scoperta che scuote l’industria degli integratori

Quando la nostra dieta è povera di fibre, nel nostro intestino accade qualcosa di inquietante: i batteri intestinali, rimasti senza il loro nutrimento abituale, iniziano letteralmente a mangiare lo strato di muco protettivo che riveste le pareti interne del nostro corpo. Questo processo non solo indebolisce la barriera che ci difende dalle infezioni, ma trasforma le proteine del nostro stesso muco in sostanze chimiche tossiche, legate a gravi danni renali e a decorsi peggiori nei pazienti oncologici.

La scoperta arriva da due studi coordinati da Jenna AbuSalim e Joshua Rabinowitz presso la sede di Princeton del Ludwig Institute for Cancer Research, pubblicati rispettivamente sulle riviste scientifiche PNAS e Nature Metabolism. I ricercatori hanno tracciato il percorso chimico dei nutrienti usando isotopi stabili, svelando cosa accade esattamente quando lasciamo a digiuno la nostra flora batterica.

Cosa succede quando mancano le fibre: l’autofagia del muco

Il muco intestinale ha il compito vitale di tenere i batteri a distanza di sicurezza dalle cellule dell’intestino. Se però assumiamo poche fibre vegetali, alcune famiglie di batteri ripiegano sulle proteine secrete dal nostro stesso organismo, ovvero le mucine.

Dalla digestione batterica di questo muco nascono dei composti chiamati fenoli derivati dalla tirosina, in particolare il p-cresolo solfato e il fenolo solfato. Si tratta di vere e proprie tossine uremiche che entrano nel sangue, affaticano i reni e favoriscono stati infiammatori cronici.

Per fermare questo cannibalismo interno non basta però la sola fibra. Lo studio pubblicato su PNAS ha individuato un secondo elemento fondamentale nei cibi vegetali, finora quasi ignorato dalla scienza nutrizionale: le proteine vegetali resistenti alla digestione, ribattezzate dai ricercatori con la sigla Prif (Proteins imitating fiber, ovvero proteine che imitano la fibra).

Queste particolari proteine sfuggono agli enzimi dello stomaco e dell’intestino tenue, arrivando intatte nel colon. Qui lavorano in squadra con le fibre attraverso un doppio meccanismo di sicurezza:

Il ruolo delle fibre: bloccano l’attacco dei batteri contro il muco intestinale, tagliando alla radice la produzione di fenoli tossici derivati dalla tirosina.

bloccano l’attacco dei batteri contro il muco intestinale, tagliando alla radice la produzione di fenoli tossici derivati dalla tirosina. Il ruolo delle proteine Prif: forniscono ai microbi una fonte alternativa di nutrimento ricca di un altro amminoacido, la fenilalanina, spingendoli a produrre fenoli benefici come l’acido ippurico e il fenilpropionato, associati a un peso corporeo sano e a un intestino in salute.

Sostanza prodotta Origine chimica Effetto sull’organismo Fenolo solfato e p-cresolo Digestione del muco umano Tossico per reni e pazienti oncologici Acido ippurico e fenilpropionato Proteine vegetali Prif Benefico per metabolismo e intestino Indolo-3-lattato e acetato Cellule umane (autonomo) Regolazione immunitaria e infiammatoria

Il secondo studio: il falso mito del mercato dei probiotici

Se il primo studio rivaluta il cibo vegetale integrale, il secondo lavoro pubblicato su Nature Metabolism assesta un duro colpo a un intero settore farmaceutico e nutraceutico. Da anni ci viene ripetuto che i metaboliti dell’indolo e del fenolo — sostanze cruciali per controllare le infiammazioni e la risposta immunitaria contro i tumori — sono prodotti esclusivamente dai batteri intestinali.

Su questa convinzione è nato un mercato miliardario fatto di probiotici costosi, fermenti lattici selezionati e integratori mirati a manipolare il microbioma. I test condotti da Rabinowitz su cellule umane, modelli animali e pazienti sottoposti a terapie antibiotiche raccontano però una verità molto diversa.

Anche quando gli antibiotici azzerano quasi del tutto la flora batterica intestinale, i livelli nel sangue di molti indoli e fenoli restano stabili. Il motivo è semplice: sono le nostre stesse cellule a fabbricarli in totale autonomia, senza bisogno dell’aiuto dei microbi. I batteri restano indispensabili solo per alcune molecole specifiche, come l’indolo-3-propionato, ma il grosso del lavoro chimico di base lo fa direttamente il nostro metabolismo.

Spesa sanitaria, industria alimentare e fuffa commerciale

Sapere che una carenza di fibre e proteine vegetali integre porta i batteri a intossicare l’organismo significa che la prevenzione a tavola costa infinitamente meno delle terapie ospedaliere o della dialisi. Questo è il primo punto importante che risulta da queste ricerche.

In secondo luogo, emerge l’ennesima distorsione dell’industria degli alimenti ultra-processati. Molti prodotti industriali moderni vengono privati delle componenti fibrose e proteiche naturali per risultare più morbidi, conservabili e appetibili, salvo poi essere venduti come “arricchiti” con fibre sintetiche isolate. Questo studio dimostra che senza l’interazione naturale tra fibra e proteine Prif, l’effetto protettivo sull’intestino è incompleto. Come ha osservato lo stesso Rabinowitz, in futuro le etichette nutrizionali sui pacchi di pasta o sui legumi potrebbero dover indicare la quota di Prif subito sotto quella delle fibre, costringendo l’industria alimentare a rivedere le proprie ricette e i processi di raffinazione.

Infine, c’è un evidente problema di comunicazione e di scarsa informazione. Milioni di cittadini spendono cifre importanti in farmacia per integratori probiotici sperando di alzare le proprie difese immunitarie attraverso i metaboliti batterici. Scoprire che il corpo umano produce da sé la maggior parte di queste molecole significa che molti di questi prodotti agiscono su una leva sbagliata. Per le aziende biotecnologiche è un brusco risveglio: invece di vendere bustine di batteri sperando che facciano il miracolo, bisognerà sviluppare farmaci che agiscano direttamente sul metabolismo delle cellule umane. E per i consumatori, ancora una volta, un piatto di legumi o di cereali non raffinati si dimostra un investimento più solido e redditizio di qualsiasi pillola miracolosa.