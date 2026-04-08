Quando l’EBITDA racconta una storia migliore della realtà

Dalla proliferazione degli EBITDA “aggiustati” alla normalizzazione dell’eccezione: tra linee guida ESMA, richiami SEC e nuove regole IFRS, il rischio è trasformare un indicatore utile in uno strumento di comunicazione più che di analisi.

Negli ultimi mesi il lessico della finanza ha regalato una delle sue migliori – e più involontarie – autocritiche. L’acronimo EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, cioè utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni) viene ormai scherzosamente reinterpretato come Earnings Before Iran, Tariffs and Donald Announcements – vale a dire utile prima di Iran, dazi e dichiarazioni di Donald. Una battuta, certo. Ma come tutte le buone battute di mercato, non nasce per caso: fotografa una prassi che gli operatori conoscono fin troppo bene.

Perché il problema non è l’EBITDA. Non lo è mai stato. Il problema è ciò che l’EBITDA è diventato. Tecnicamente, si tratta di una misura non definita dagli IFRS e, proprio per questo, ricondotta alle Alternative Performance Measures secondo le linee guida ESMA: uno strumento utile, ma intrinsecamente discrezionale. Vive di riconciliazioni, coerenza metodologica e – soprattutto – buona fede. Tre condizioni che oggi appaiono sempre più elastiche.

L’EBITDA è un indicatore intermedio della redditività operativa. Non è cassa, non è free cash flow, non misura la sostenibilità finanziaria. Non incorpora il capitale circolante, non riflette il fabbisogno di reinvestimento, ignora la struttura del debito. Eppure viene spesso trattato come un numero totale, capace di sintetizzare tutto, a condizione di ignorare abbastanza.

Ed è qui che si apre il vero terreno critico.

Non tanto nell’uso dell’EBITDA, quanto nella proliferazione delle sue versioni “aggiustate”: adjusted, normalized, underlying, recurring. Ogni etichetta promette maggiore rappresentatività; in realtà amplia lo spazio discrezionale. Il meccanismo è noto: una sequenza di add-back che, in teoria, isolano elementi non ricorrenti. In pratica includono tutto ciò che disturba la narrativa. Costi di ristrutturazione seriali, impairment ciclici, integrazioni permanenti, compensi azionari depotenziati perché non-cash, volatilità delle commodity, shock geopolitici, discontinuità regolatorie.

E qui la battuta torna perfettamente: Iran, dazi, dichiarazioni politiche. Tutto ciò che rende il contesto reale meno lineare viene trattato come un’anomalia, non come una componente strutturale del rischio.

Il punto, per chi analizza davvero, è semplice: non cosa si esclude, ma la frequenza con cui lo si esclude. Quando gli “one-off” diventano ricorrenti, smettono di essere eccezioni e diventano struttura. Non si sta normalizzando l’EBITDA: si sta normalizzando l’eccezione.

Il quadro regolamentare è chiaro. ESMA richiede trasparenza e coerenza; la SEC vieta di qualificare come non ricorrenti componenti con ragionevole probabilità di ripetersi. Ma tra norma e prassi esiste uno spazio grigio. Ed è lì che prospera la creatività.

Si è così affermata una forma sofisticata di financial storytelling: il dato non si altera, si riorganizza. Non si nasconde, si diluisce. Il risultato è una metrica formalmente riconciliata, ma sostanzialmente orientata.

Le implicazioni sono concrete. Un EBITDA “generosamente aggiustato” migliora i multipli EV/EBITDA, alleggerisce i leverage ratio, facilita i covenant e rende più presentabili operazioni di M&A. Finché il contesto regge, tutto funziona. Quando la realtà si impone, emerge la distanza tra margine dichiarato e cassa effettiva.

Ed è qui il discrimine: la cash conversion. L’EBITDA si può rettificare quasi all’infinito; il flusso di cassa molto meno. Il passaggio verso l’operating cash flow – capitale circolante, capex, oneri finanziari, imposte – è il momento in cui la narrativa viene verificata.

La vera domanda, per gli operatori esperti, resta una sola: quanto di quell’EBITDA si trasforma realmente in cassa, e con quale stabilità? In questo contesto, IFRS 18 interviene imponendo maggiore disciplina sulle misure definite dal management. Il principio è semplice: la libertà di costruire indicatori alternativi non è libertà di costruire realtà alternative.

E allora sì, la battuta fa sorridere. Ma è una risata da addetti ai lavori. Perché quando un indicatore migliora al crescere delle esclusioni, non sta diventando più informativo; sta diventando più conveniente.

E quando la convenienza sostituisce la rappresentazione, il confine tra analisi e comunicazione scompare. A quel punto, più che EBITDA, la definizione corretta è questa:

Earnings Before Dealing with the Actual (utile prima di fare i conti con la realtà).