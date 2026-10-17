Quando le cellule custodi del cervello smettono di proteggerlo: il ruolo inatteso degli oligodendrociti nel declino cognitivo

Per decenni la medicina ha descritto l’invecchiamento della mente come una progressiva perdita di componenti biologiche: neuroni che si spengono, contatti nervosi che si interrompono e guaine protettive che si consumano. Una ricerca condotta dagli scienziati dell’Università di Edimburgo e del UK Dementia Research Institute, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, ha però messo in discussione questo modello tradizionale. I ricercatori hanno scoperto che alcune cellule cerebrali finora ritenute esclusivamente benefiche, gli oligodendrociti, possono perdere la loro funzione protettiva durante l’invecchiamento, trasformandosi in una causa attiva del deterioramento della memoria e della velocità di pensiero. Questa scoperta ridefinisce i meccanismi dell’invecchiamento cerebrale e suggerisce nuove strade terapeutiche.

Chi sono gli oligodendrociti e qual è il loro compito naturale

Per comprendere la rilevanza dello studio occorre chiarire la funzione fondamentale di queste cellule. Nel nostro sistema nervoso centrale, i neuroni comunicano scambiandosi segnali elettrici lungo sottili prolungamenti chiamati assoni, paragonabili a minuscoli cavi di trasmissione.

Gli oligodendrociti sono cellule specializzate che producono e mantengono la mielina, una sostanza lipidica che si avvolge a spirale attorno agli assoni. La mielina svolge due compiti indispensabili per la normale attività cerebrale:

Isolamento e velocità: agisce come il rivestimento plastico di un filo elettrico. Evita dispersioni e consente agli impulsi nervosi di viaggiare ad altissima velocità tra le diverse aree del cervello, garantendo prontezza di riflessi, capacità di ragionamento e coordinazione.

agisce come il rivestimento plastico di un filo elettrico. Evita dispersioni e consente agli impulsi nervosi di viaggiare ad altissima velocità tra le diverse aree del cervello, garantendo prontezza di riflessi, capacità di ragionamento e coordinazione. Supporto nutrizionale: fornisce costantemente energia e sostanze nutritive all’assone sottostante, preservando l’integrità strutturale del nervo nel corso degli anni.

Nelle persone giovani e adulte, la capacità di apprendere nuove nozioni si accompagna alla nascita di nuovi oligodendrociti e a una produzione controllata di mielina. Per lungo tempo si è quindi ipotizzato che una maggiore presenza di queste cellule fosse sempre vantaggiosa e che le difficoltà cognitive legate all’età dipendessero semplicemente dalla loro perdita o dalla degradazione della guaina mielinica.

La scoperta: cosa accade realmente nel cervello che invecchia

Per verificare cosa accada nel tessuto umano, il gruppo di ricerca ha analizzato i campioni cerebrali donati dai partecipanti della Lothian Birth Cohort 1936, uno storico studio longitudinale scozzese. I soggetti di questo gruppo erano stati sottoposti a un test d’intelligenza all’età di 11 anni e poi seguiti regolarmente tra i 70 e gli 82 anni con test standardizzati per monitorare l’evoluzione di memoria, capacità visuo-spaziali e rapidità di calcolo. Questo percorso ha permesso di correlare la reale velocità del declino cognitivo di ogni persona con le caratteristiche fisiche del suo tessuto cerebrale post-mortem.

Esaminando al microscopio elettronico il corpo calloso — la principale via di comunicazione tra i due emisferi cerebrali — i ricercatori hanno osservato un fenomeno opposto a quanto atteso. I donatori che avevano manifestato il declino mentale più rapido e marcato non mostravano una carenza di cellule o una perdita generalizzata di mielina. Al contrario, presentavano una maggiore densità di oligodendrociti e una guaina di mielina insolitamente più spessa, concentrata in particolare attorno alle fibre nervose di calibro maggiore.

Questo eccesso di mielina non rappresentava un elemento di forza, bensì un’anomalia patologica. La guaina risultava disorganizzata e perdeva la sua compattezza strutturale. Anziché agevolare il transito degli impulsi, finiva per danneggiare i cavi nervosi: gli assoni di grande diametro apparivano assottigliati, compressi o ridotti a profili vuoti e degenerati. Il dato ha dimostrato che, nell’invecchiamento, una mielina eccessiva e malformata è più dannosa per la sopravvivenza dei nervi rispetto alla sua fisiologica riduzione.

Il meccanismo biologico: il crollo dello scudo protettivo NRF2

Per chiarire i fattori alla base di questa trasformazione, gli studiosi hanno isolato e analizzato l’RNA da oltre 45.000 nuclei cellulari del tessuto cerebrale, confrontando i profili genetici di chi aveva mantenuto buone funzioni mentali con quelli di chi era peggiorato sensibilmente.

Dall’analisi genetica è emerso che negli individui con grave declino cognitivo gli oligodendrociti perdevano l’attività di una proteina regolatrice centrale: NRF2.

La proteina NRF2 agisce come un custode molecolare all’interno della cellula: accende centinaia di geni incaricati di neutralizzare lo stress ossidativo, stimola i processi di pulizia interna (autofagia) e preserva l’equilibrio biologico. Quando gli oligodendrociti aumentano di numero ma subiscono lo spegnimento di NRF2, diventano cellule disfunzionali. Incapaci di gestire il proprio metabolismo, continuano ad accumulare mielina anomala che finisce per soffocare gli assoni adiacenti.

I ricercatori hanno verificato questo nesso di causa-effetto nei topi di laboratorio. Disattivando il gene di NRF2 selettivamente all’interno degli oligodendrociti, gli animali hanno riprodotto le medesime alterazioni rilevate nel cervello umano: comparsa di una mielina troppo spessa, restringimento e degenerazione degli assoni e una marcata riduzione della capacità di apprendere e memorizzare percorsi nel corso dell’invecchiamento.

Nuove prospettive terapeutiche

L’identificazione di questo processo offre un punto di partenza concreto per la ricerca medica. Il declino cognitivo legato all’età rappresenta una sfida clinica diffusa per la quale non esistono ancora trattamenti preventivi o curativi mirati.

Aver individuato la disfunzione degli oligodendrociti e il ruolo protettivo di NRF2 fornisce un bersaglio farmacologico definito. La via biologica di NRF2 è già studiata e impiegata nella pratica clinica per altre patologie del sistema nervoso: esistono farmaci già approvati, come il dimetilfumarato utilizzato nella sclerosi multipla, progettati per riattivare questa specifica proteina e stimolare le difese cellulari.

Sebbene siano necessari ulteriori studi per stabilire tempi e dosaggi adatti all’invecchiamento, la possibilità di riadattare molecole già note per proteggere gli oligodendrociti e impedire la formazione di mielina dannosa apre una prospettiva concreta per tutelare l’integrità delle fibre nervose e preservare le funzioni cognitive nel tempo.