Quando la SPD tedesca dice “riforma”, ma intende “tasse”: la nuova stangata sul ceto medio e sulle famiglie

In Germania, il più grande talento politico della SPD nel ventunesimo secolo sembra essere quello di mancare sistematicamente i momenti opportuni. È accaduto in passato con la famosa Agenda 2010, prima imposta con durezza e poi demonizzata dagli stessi promotori, ed è successo con i grandi fondi speciali, prima creati dal nulla e oggi dispersi in mille rivoli. Oggi, questo curioso schema comportamentale si ripete in modo quasi didascalico con l’attuale dibattito sulle riforme economiche e fiscali.

Poche settimane fa, il Ministro Lars Klingbeil aveva cercato di infondere un certo slancio con un discorso che prometteva dinamismo e rinnovamento. Eppure, invece di proporre idee fresche e strutturali per un’economia tedesca che fatica a ritrovare la via della crescita, dal vecchio cassetto degli attrezzi dell’idraulica socialdemocratica sono spuntati i soliti, logori strumenti. Sotto la scintillante etichetta di “riforma”, si nasconde infatti una brutale ricerca di gettito fiscale. L’obiettivo? Il solito: il ceto medio e, soprattutto, chi ha avuto la pessima idea di costruire una famiglia tradizionale.

Analizzando i testi in discussione, emerge un quadro inquietante per i contribuenti tedeschi, basato su tre pilastri che assomigliano molto a tre bastonate finanziarie.

La fine del “coefficiente familiare” (Ehegattensplitting): Il sistema fiscale tedesco ha storicamente protetto le famiglie monoreddito o dove uno dei coniugi guadagna significativamente meno dell’altro, abbassando il carico fiscale complessivo della coppia. Per la SPD, questo meccanismo è un retaggio del passato che “scoraggerebbe” l’occupazione femminile. La traduzione pratica, tuttavia, è un massiccio aumento delle tasse per le famiglie tradizionali con figli.

L’abolizione della copertura sanitaria gratuita per il partner (Familienversicherung): A differenza dell’Italia, dove il Servizio Sanitario Nazionale è universale e finanziato dalla fiscalità generale, in Germania il sistema si basa sulle assicurazioni sanitarie ( Krankenkassen ). Attualmente, il coniuge senza reddito (o con un mini-job fino a 603 euro) è coperto gratuitamente dall’assicurazione del lavoratore. La “riforma” prevede di cancellare questa gratuità, imponendo una quota fissa mensile.

L’innalzamento del tetto ai contributi sociali (Beitragsbemessungsgrenze): Attualmente, i contributi previdenziali e sanitari si pagano in percentuale sullo stipendio, ma solo fino a un tetto massimo di circa 5.500 euro mensili. La SPD propone di innalzare questa soglia verso gli 8.000 euro.

Per comprendere meglio l’impatto di questa manovra sui redditi, possiamo riassumere le conseguenze in una tabella:

Voce di “Riforma” Situazione Attuale Proposta SPD Impatto Economico Stimato Ehegattensplitting Tassazione agevolata per coppie con disparità di reddito Abolizione o forte limitazione Aumento Irpef per le famiglie monoreddito Assicurazione Sanitaria Partner Copertura gratuita per il coniuge a carico Pagamento di un premio fisso – 200/225 € al mese (circa -2.400 € all’anno) Tetto Contributivo (Sanità/Pensioni) Tetto massimo a circa 5.500 €/mese Innalzamento verso gli 8.000 €/mese Fino a – 2.500 € all’anno per i redditi medio-alti

Da un punto di vista strettamente macroeconomico, questa manovra è un suicidio macroeconomico. In una fase in cui la domanda interna tedesca è stagnante, sottrarre migliaia di euro all’anno dalle tasche del ceto medio produttivo non farà altro che deprimere ulteriormente i consumi. La moglie a carico si troverà di fronte a un bivio obbligato: o sarà forzata a entrare in un mercato del lavoro che magari non offre posizioni adeguate, o dovrà versare oltre 200 euro al mese solo per avere il diritto di curarsi.

In sostanza, tutta l’impalcatura riformista serve unicamente a penalizzare quella classe media lavoratrice che, non a caso, costituisce il bacino elettorale storico della CDU/CSU. Si colpisce il risparmio privato per tappare i buchi di bilancio dello Stato.

Non bisogna quindi stupirsi se l’attuale compagine governativa tedesca naviga in cattive acque dal punto di vista del consenso, e se persino la popolarità del Cancelliere Friedrich Merz è scivolata ai minimi. Quando un governo avalla o subisce agende politiche che aggrediscono frontalmente la stabilità economica delle famiglie, la sfiducia degli elettori non è un incidente di percorso, ma una logica e inevitabile conseguenza matematica.