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Quando il “Green” fa acqua (o meglio, fuoco): come la lavanderia ecologica ha messo fuori uso una portaerei da 15 miliardi
Un incendio di 30 ore nella lavanderia ‘ecologica’ mette fuori gioco la USS Ford. Ecco come la ricerca del green a tutti i costi ha indebolito la portaerei più costosa del mondo.
Di solito, quando si parla della USS Gerald R. Ford, la mente corre ai suoi 15 miliardi di dollari di costo, ai catapulti elettromagnetici e alla proiezione di potenza globale della Marina USA. Difficile immaginare che il tallone d’Achille di questo gigante nucleare possa trovarsi tra calzini e uniformi da lavare. Eppure, una recente missione è stata interrotta non da un missile ipersonico, ma da un incendio in lavanderia durato ben 30 ore.
Il problema non è la distrazione di un marinaio, ma una scelta strategica figlia di quel “Greenwashing” ideologico che, talvolta, scavalca la logica ingegneristica ed economica.
L’addio al vapore: un “progresso” costoso
Per decenni, le portaerei americane hanno utilizzato sistemi di lavanderia basati sul vapore. Una scelta razionale: le navi a propulsione nucleare producono vapore in abbondanza come sottoprodotto naturale. È energia quasi gratuita, affidabile e “umida”, il che rende l’ambiente della lavanderia intrinsecamente meno propenso agli incendi.
Tuttavia, sotto la spinta delle iniziative “green” dell’amministrazione Biden, la Navy ha deciso di passare a sistemi basati sull’ozono. Il motivo? Risparmiare acqua (circa il 30% in meno) e utilizzare acqua fredda. Sulla carta, un trionfo dell’ecologia. Nella realtà, un disastro di efficienza.
L’analisi dei costi: un risparmio inesistente
Se analizziamo l’economia di una nave da guerra, i conti del “passaggio all’ozono” non tornano:
- Incidenza energetica: La produzione di acqua dolce e i servizi di lavanderia pesano per meno dell’1% sul budget energetico totale di una nave. Il risparmio reale ottenuto con l’ozono è stimato in un misero 0,3% totale.
- Costi di installazione: Smantellare i sistemi a vapore sulle navi classe Nimitz per installare quelli a ozono costa oltre 10 milioni di dollari a unità.
- Manutenzione: Mentre il vapore è tecnicamente semplice, l’ozono è un potente ossidante, richiede un’attenzione particolare. Richiede tubature speciali resistenti alla corrosione, guarnizioni costose e monitoraggio h24 perché è irritante per i polmoni.
|Sistema
|Costo Energia
|Sicurezza Antincendio
|Manutenzione
|Vapore (Tradizionale)
|Quasi zero (scarto termico)
|Alta (ambiente umido)
|Bassa / Meccanica
|Ozono (Green)
|Elettrico (carico sui generatori)
|Bassa (ambiente secco/infiammabile)
|Alta / Specialistica
Il paradosso del “Greenwashing” militare
L’incendio sulla USS Ford è stato alimentato dalla fuliggine e dai residui dei tessuti resi estremamente secchi proprio dall’ambiente privo di vapore. Risultato: 600 marinai evacuati dai dormitori, due giorni di stop alle operazioni di volo e milioni di dollari di danni.
C’è un’ironia amara in tutto questo: su una nave nucleare, che ha energia pulita virtualmente illimitata, si è scelto di abbandonare il vapore (già ecologico di per sé) per un sistema elettrico complesso e pericoloso, solo per poter apporre il timbro “Earth Friendly”. Tra l’altro, comunque, un reattore nucleare navale produce vapore, per cui il risparmio è stato pari a zero. Nullo.
Ricadute economiche e strategiche
Investire milioni per rendere una portaerei più fragile non è progresso, è dissipazione di capitale. La sicurezza nazionale non può essere un esercizio di virtue signaling. La lezione della USS Ford è chiara: quando l’ideologia green ignora le leggi della termodinamica e del buon senso economico, il conto finale – in termini di dollari e di operatività – rischia di essere salatissimo.
Speriamo che il ritorno a una visione più pragmatica degli investimenti militari riporti la Navy a concentrarsi sulla letalità e sulla resilienza, lasciando le sperimentazioni ideologiche fuori dai ponti di volo.
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