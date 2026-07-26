Quando Hollywood affonda i piccoli: Universal e il conto non pagato per la nave vichinga di Nolan

Un kolossal da 250 milioni di dollari di budget. Un incasso da capogiro al primo weekend nelle sale pari a teorici 264 milioni. Eppure, davanti a una fattura da appena 6.000 dollari per ripagare i danni materiali causati a un pezzo unico di storia navale, una delle major più ricche del pianeta decide di fare orecchie da mercante.

È la parabola paradossale – ed economicamente amara – che vede protagonista il colosso cinematografico Universal Pictures e una piccola associazione no-profit svedese. Al centro dello scontro c’è la Glad av Gillberga, una replica artigianale di un’imbarcazione vichinga del 1040 usata sul set dell’ultimo film di Christopher Nolan, The Odyssey.

La nave è tornata a casa con crepe nel fasciame, travi deformate e il sistema di vele compromesso. Il conto presentato per i soli materiali di riparazione è una miseria per il grande cinema, ma rappresenta una cifra enorme per un piccolo ente culturale. La risposta del gigante americano? Il silenzio.

L’impatto economico: quando i giganti pesano sui piccoli

Dal punto di vista dell’analisi economica, questa vicenda è il ritratto perfetto dell’asimmetria di potere tra le grandi multinazionali e i mercati locali. La Vikingaleden, associazione di circa 200 membri che gestisce un villaggio e un museo nella Svezia occidentale, vive di donazioni modeste e del lavoro di appassionati.

Nolan’s ‘The Odyssey’ sparked unexpected controversy when one of the Viking ships used during production, an authentic, hand‑built replica owned by a small maritime heritage non‑profit, was returned with significant structural damage. The vessel, normally maintained through… pic.twitter.com/aMijxjwiKZ — Archaeo – Histories (@archeohistories) July 25, 2026

L’imbarcazione era stata ceduta con la promessa formale che la produzione avrebbe coperto ogni spesa di ripristino. Non si tratta di semplice legno commerciali da sostituire con un passaggio al brico più vicino. La nave è stata costruita con tecniche tradizionali clinker, ovvero con assi sagomate a mano e sovrapposte l’una all’altra, secondo le tecniche vichinghe..

Riparare anche solo una piccola crepa richiede l’intervento di artigiani specializzati, figure ormai rarissime, e giorni e giorni di lavoro tecnico. L’associazione svedese ha scelto di non fatturare nemmeno un’ora di manodopera, mettendo a disposizione gratuitamente il tempo dei propri volontari per accelerare i tempi e ridurre i costi. Ha chiesto a Universal unicamente il rimborso dei materiali: 6.000 dollari.

Per le casse della produzione, che ha speso centinaia di milioni di dollari per riportare sullo schermo il mito di Odisseo, questa cifra equivale praticamente allo zero virgola. Per l’associazione svedese, invece, quel conto incide in modo pesante sul budget annuale di gestione.

L’assurdità storica e il cortocircuito di Hollywood

Oltre al danno economico, c’è un’evidente stonatura culturale che merita di essere sottolineata. Per girare un poema omerico ambientato nell’antica Grecia, la produzione ha scelto di utilizzare navi vichinghe scandinave del Medioevo.

Si tratta di un cortocircuito storico notevole. Nel 2004, per le riprese di Troy, la produzione costruì da zero due riproduzioni fedeli di navi micenee, poi moltiplicate digitalmente sul grande schermo. Erano altri tempi, in cui la ricerca della coerenza storica guidava le produzioni da centinaia di milioni di dollari.

Oggi, per accelerare i tempi e tagliare i costi di scenografia, si preferisce affittare navi storiche reali ma del periodo e dell’area sbagliati, riadattandole alla meno peggio sul set per poi restituirle danneggiate a chi le conserva con passione.

Risposte d’ufficio e trattative tardive

Di fronte al risalto mediatico che la vicenda ha assunto in Nord Europa, Universal ha affidato la propria difesa a una breve nota. La major dichiara che le proprie registrazioni mostrano che tutte le fatture relative alla Glad av Gillberga risulterebbero saldate, aggiungendo di aver contattato l’associazione per chiarire il presunto fraintendimento.

Tuttavia, i volontari svedesi sottolineano come la fattura sia rimasta inevasa per oltre un anno, proprio mentre le sale cinematografiche di tutto il mondo registravano il tutto esaurito.

Questa piccola vicenda conferma quello che penso già molti sospettavano: ai mega registi e alle major delle produzioni hollywoodiane la storia e chi la tutela importano nulla, anzi sono un fastidio. Batman-Ulisse, con i suoi abiti intistorici, ma coerenti con le visioni del regista, già mostravano un disprezzo del la storia, vista solo come uno strumento di trasmissione ideologica. Ora sappiamo che è meglio non prestargli niente.