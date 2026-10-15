Quali broker offrono opzioni sul forex?

Per un trader italiano che cerca opzioni sul forex, la prima distinzione utile è tra le vere opzioni su valute, i prodotti derivati più ampi e i CFD che replicano il prezzo di un’opzione. La sola parola “opzioni” non basta a rendere due offerte direttamente confrontabili.

Tre operatori offrono percorsi diversi per chi cerca esposizione alle opzioni in Italia: AvaTrade, IG e Interactive Brokers. AvaTrade propone opzioni vanilla su forex tramite AvaOptions, IG include le opzioni nella propria offerta multi-mercato, mentre Interactive Brokers è orientata soprattutto alle opzioni quotate sui mercati internazionali. Sono prodotti diversi e non vanno trattati come equivalenti.

AvaTrade può essere interessante per chi vuole affiancare le opzioni sul forex a MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader e agli strumenti di copy trading nello stesso rapporto con il broker. IG segue un modello più orientato alla varietà dei mercati e degli strumenti, mentre Interactive Brokers alle opzioni quotate e agli strumenti professionali.

3 operatori da considerare per le opzioni e i derivati in Italia

Operatore Offerta rilevata Contesto piattaforma Profilo più adatto AvaTrade Opzioni vanilla su forex tramite AvaOptions MT4; MT5; WebTrader; App; copy trading Forex options + piattaforme multiple IG Opzioni incluse nell’offerta di trading Piattaforme IG e strumenti multi-mercato Trader orientati alla varietà dei mercati Interactive Brokers Opzioni quotate globali TWS; web; mobile; strumenti avanzati Trader di opzioni quotate

La tabella non afferma che tutti e tre offrano lo stesso tipo di opzione. Il punto è proprio distinguere il prodotto prima di confrontare piattaforme, costi o funzionalità.

1. AvaTrade : opzioni vanilla su forex tramite AvaOptions

AvaTrade dichiara che i clienti retail italiani possono accedere alle opzioni vanilla su forex tramite AvaOptions, previo superamento della valutazione di appropriatezza e nel rispetto dei requisiti del conto.

AvaOptions è una piattaforma dedicata alle opzioni su valute. Per un trader che usa anche il forex o i CFD, il vantaggio pratico è che l’offerta si affianca a MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader e AvaTrade App, invece di richiedere un’intermediazione separata con un intermediario focalizzato esclusivamente sulle opzioni.

AvaTrade dichiara inoltre che AvaSocial e DupliTrade sono disponibili per i clienti italiani. Il copy trading non è la stessa cosa delle opzioni, ma amplia l’ecosistema per chi vuole alternare approcci diversi.

Sul piano regolamentare, i clienti italiani contrattano con AVA Trade EU Limited, autorizzata dalla Central Bank of Ireland con riferimento C53877 e operativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi senza succursale. La società compare nell’elenco CONSOB pertinente con il numero 2640.

2. IG : opzioni all’interno di un’offerta multi-mercato

IG è l’altro nome del set italiano con un’offerta di opzioni esplicitamente documentata. La società opera in Italia attraverso una succursale e affianca le opzioni a un ecosistema più ampio di trading online.

Per chi cerca opzioni sul forex, IG è quindi un’alternativa concreta ad AvaTrade, ma il confronto non dovrebbe fermarsi al solo nome del prodotto. È utile verificare la struttura dell’opzione, le scadenze disponibili, il metodo di regolamento e il modo in cui la posizione viene gestita sulla piattaforma.

La principale differenza di impostazione è che AvaTrade lega l’esperienza delle opzioni a una piattaforma dedicata, AvaOptions, mentre IG le integra in un’offerta multi-mercato più ampia.

3. Interactive Brokers : opzioni quotate e strumenti avanzati

Interactive Brokers offre un’offerta di opzioni più ampia e più orientata ai mercati quotati rispetto ad AvaOptions. Il sito italiano di Interactive Brokers Ireland indica l’accesso alle opzioni su oltre 30 sedi di negoziazione e quattro livelli di permesso per il trading di opzioni.

L’ecosistema include Trader Workstation (TWS), piattaforme web e mobili, OptionTrader, Strategy Builder e strumenti di analisi dedicati alle opzioni. Per un trader esperto in cerca di catene di opzioni, strategie multi-leg e accesso globale, è un’alternativa rilevante.

Nel contesto di questo articolo, però, Interactive Brokers va separata da AvaTrade: qui il punto forte è il trading di opzioni quotate su più mercati, non un’offerta dedicata di opzioni vanilla sul forex paragonabile ad AvaOptions.

Cosa confrontare prima di scegliere un broker per le opzioni sul forex

Il tipo esatto di strumento

Verifica se stai negoziando un’opzione vanilla sul forex, un’opzione quotata o un CFD collegato al prezzo di un’opzione. Regolamento, leva, margine e diritti associati al contratto possono essere diversi.

La valutazione di appropriatezza

Le opzioni sono strumenti complessi. Nel caso di AvaTrade, l’accesso per il cliente retail italiano è soggetto alla valutazione di appropriatezza. È un passaggio sostanziale, non una formalità da ignorare.

La piattaforma che userai ogni giorno

Un trader che usa già MetaTrader può dare più peso a un broker che affianca le opzioni allo stesso ecosistema di conto. Un trader focalizzato su un ventaglio molto ampio di mercati può invece preferire un ambiente multi-asset.

L’entità che serve il cliente italiano

Controlla sempre quale entità legale gestisce il conto e come risulta nei registri applicabili. Per i broker europei è importante distinguere una succursale italiana da un’impresa che opera in libera prestazione di servizi.

Quale broker è più adatto alle opzioni sul forex?

Per chi cerca specificamente opzioni vanilla su forex insieme a MetaTrader e ad altri strumenti di trading nello stesso rapporto, AvaTrade è una scelta coerente. IG è una valida alternativa per chi preferisce un’offerta di opzioni inserita in un ecosistema multi-mercato. Interactive Brokers è più adatta a chi cerca opzioni quotate globali, strategie multi-leg e strumenti professionali.