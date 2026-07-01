Può un po’ di acqua nel gasolio salvare i motori Diesel e le tasche delle imprese?

Il motore diesel è il vero polmone del trasporto merci, dell’agricoltura e dell’industria globale. Efficiente, robusto, infaticabile. Eppure, da anni è nel mirino di normative ambientali sempre più stringenti che rischiano di mettere in ginocchio interi comparti produttivi. La transizione forzata verso l’elettrico puro mostra già i primi limiti economici.

Ora, una revisione globale di studi scientifici guidata dalla Shenyang Agricultural University e dalla Federal University of Technology Owerri rischia di far saltare il banco. La soluzione al problema delle emissioni tossiche non sta in costosi motori a idrogeno o in batterie pesantissime, ma in un elemento banale: l’acqua. Miscelando una piccola percentuale di acqua direttamente nel gasolio, le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e di particolato (il famigerato particolato fine, PM) crollano di oltre il 60%.

La fisica del miracolo: la “micro-esplosione”

Mettere acqua nel serbatoio è l’incubo di ogni automobilista. Chimicamente, acqua e gasolio si respingono. Il segreto dei ricercatori risiede nella tecnologia Water-in-Diesel Emulsion (WiDE).

Attraverso l’uso di tensioattivi (sostanze stabilizzanti che riducono la tensione superficiale), l’acqua viene frammentata in goccioline microscopiche sospese nel carburante. La miscela rimane stabile e utilizzabile fino a 60 giorni.

Quando questo carburante viene iniettato nella camera di combustione ad alta pressione, accade un fenomeno fisico straordinario:

L’acqua intrappolata evapora istantaneamente, prima del gasolio.

L’espansione repentina genera una “micro-esplosione” .

. Questa detonazione microscopica frantuma il gasolio in particelle ancora più fini.

La miscela con l’aria diventa perfetta, garantendo una combustione completa.

Al contempo, l’evaporazione dell’acqua assorbe calore, abbassando i picchi di temperatura nel cilindro. Poiché gli ossidi di azoto (NOx) si formano proprio a temperature elevatissime, il calo termico ne abbatte la produzione fino al 67%. La combustione più efficiente, invece, riduce la fuliggine e il particolato del 68%.

L’impatto economico: efficienza senza investimenti lacrime e sangue

I sistemi attuali per pulire i diesel (filtri DPF, sistemi SCR con urea come l’AdBlue) sono costosi, complessi e aumentano la contropressione dello scarico, riducendo l’efficienza del carburante. Il filtro DPF, da solo, costa tre volte un comune catalizzatore.

“La tecnologia WiDE offre una via immediata per ridurre le emissioni sia nei Paesi in via di sviluppo che in quelli avanzati, senza dover riprogettare i motori”, spiega il dottor Chukwuemeka Fortunatus Nnadozie, autore principale dello studio.

Dal punto di vista macroeconomico, questa è la vera svolta. Non richiede la rottamazione di miliardi di euro in flotte di camion, trattori e macchinari industriali esistenti. Molti degli esperimenti analizzati hanno persino mostrato un aumento dell’efficienza termica del motore: l’energia del carburante viene convertita meglio in potenza meccanica invece di andare dispersa in calore. Più lavoro, meno consumi, meno sanzioni ambientali.

Un ponte realistico verso il futuro

Ovviamente, non è tutto oro quel che luccica. La sfida si sposta ora sulla chimica industriale dei tensioattivi. Se l’emulsione si separa all’interno del serbatoio, i rischi di corrosione e usura per gli iniettori sono dietro l’angolo. Inoltre, a seconda delle formulazioni, i residui incombusti dei tensioattivi possono aumentare le emissioni di idrocarburi (HC) e monossido di carbonio (CO).

Resta il fatto che, in un mondo economico reale in cui la logistica non può essere convertita all’elettrico dall’oggi al domani, l’emulsione acqua-gasolio rappresenta l’uovo di Colombo. Un approccio pragmatico che tutela l’ambiente salvaguardando la continuità aziendale e i bilanci degli autotrasportatori.