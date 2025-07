Anche in Africa cercano il protezionismo per tutelare le nascenti industrie locali, e non si fanno nessun problema a chiederlo. Il proprietario della più grande raffineria africana, Aliko Dangote, ha esortato il governo a vietare l’importazione di carburanti in linea con la sua politica “Nigeria First”.

“La politica Nigeria First annunciata da Sua Eccellenza, il presidente Bola Tinubu, dovrebbe applicarsi al settore dei prodotti petroliferi e a tutti gli altri settori”, ha affermato Dangote, come riportato dai media locali in occasione di un evento di settore, riferendosi all’iniziativa lanciata all’inizio di quest’anno che vieta alle agenzie governative di acquistare beni stranieri se gli stessi sono disponibili a livello locale.

Dangote ha proseguito affermando che gran parte del carburante importato in Nigeria è di qualità scadente e non sarebbe ammesso in altri mercati.

“Stiamo assistendo a un aumento del dumping di prodotti petroliferi a basso costo, spesso tossici, alcuni dei quali sono miscelati a livelli inferiori agli standard che non sarebbero mai ammessi in Europa o in Nord America”, ha affermato l’uomo più ricco della Nigeria.

Dangote ha anche affermato che alcuni dei combustibili che entrano in Nigeria sono prodotti con petrolio russo a prezzo scontato, il che li rende più economici dei combustibili locali, il che è ingiusto nei confronti delle raffinerie locali.

La raffineria Dangote, con una capacità totale di 650.000 barili al giorno e un costo di 20 miliardi di dollari, è stata costruita per ridurre la dipendenza al 100% della Nigeria dai combustibili importati. La raffineria è entrata in funzione nel 2024 e da allora ha continuato a crescere. In una svolta interessante, questa crescita ha visto un aumento temporaneo delle esportazioni di petrolio greggio dagli Stati Uniti alla Nigeria nel primo trimestre di quest’anno, a causa del calo della domanda interna dovuto alla manutenzione delle raffinerie, rendendo il petrolio più accessibile per gli acquirenti nigeriani.

Tuttavia, qualsiasi importazione rappresenta una minaccia per l’impianto di Dangote, il cui proprietario ha l’ambizione di fornire un giorno tutto il carburante consumato a livello nazionale. Secondo i piani, potrebbe persino esserne una parte da esportare. Infatti, secondo Dangote, la Nigeria è attualmente un esportatore netto di carburanti, con 1,35 miliardi di litri di benzina esportati negli ultimi 50 giorni.