Prologo alla Rivoluzione Americana: la guerra franco indiana e come questa iniziò (video)

La Guerra Franco Indiana fu un evento storico, poco conosciuto in Euroa, ma che può essere interpretato come il vero e proprio prologo alla Rivoluzione Americana del 1776. Questo non solo perché richiese ai coloni di organizzare veramente le proprie milizie per affrontare indiani, milizie francofone e anche reparti regolari francesi, ma anche vide emergere alcune figure chiave della successiva rivoluazione, che si fecero le ossa combattendo in questo conflitto.

Parliamo soprattutto di George Washington, che iniziò la propria carriera militare in questa guerra, anzi fu, in parte, una delle cause del suo scoppio.

La carriera del Padre degli Stati Uniti d’America iniziò proprio come ufficiale delle milizie della Virginia assegnato ai territori di confine con i francesi, e qui ebbe un suo ruolo, che scoprirete nel video.

Buona visione!