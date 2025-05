Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale (CPI) si è temporaneamente sospeso in attesa della conclusione di un’indagine su una presunta cattiva condotta. Il suo ufficio ha reso nota la notizia venerdì, mentre i media riportano accuse di molestie sessuali.

La notizia dell’allontanamento di Karim Khan getta ulteriore incertezza sulla CPI, già criticata e colpita da sanzioni statunitensi mirate al procuratore. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di controllo interno aveva annunciato l’indagine a novembre, con segnalazioni che accusavano Khan di molestie sessuali nei confronti di una sua collaboratrice. Khan, 55 anni, nega le accuse.

Il suo ufficio ha comunicato che Khan “ha deciso di prendersi un periodo di congedo fino alla conclusione” dell’indagine interna dell’ONU, e che i suoi vice procuratori gestiranno l’ufficio durante la sua assenza.

Il Wall Street Journal ha riportato che un’assistente, una trentenne, ha riferito a funzionari dell’ONU che Khan l’avrebbe toccata in modo sessuale nel dicembre 2023, e che il contatto sarebbe degenerato in un rapporto sessuale forzato.

Dopo che le accuse sono diventate pubbliche, Khan aveva dichiarato in ottobre che avrebbe collaborato con qualsiasi indagine, negando qualsiasi illecito. “Ho appreso con profonda tristezza delle segnalazioni di presunte cattive condotte che mi riguardano e che sarebbero state rese pubbliche”, aveva affermato Khan, aggiungendo in una dichiarazione inviata all’AFP che “non c’è alcuna verità nelle insinuazioni di tale cattiva condotta”.

L’avvocato britannico ha assunto la sua posizione presso il tribunale dell’Aia nel giugno 2021. Nel corso della sua carriera, ha affrontato controversie per il suo lavoro legale, difendendo tra gli altri l’ex presidente liberiano Charles Taylor, il presidente keniota William Ruto e il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, Saif al-Islam. Khan ha anche ottenuto mandati d’arresto della CPI contro il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e figure di spicco di Hamas per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

La CPI indaga e persegue genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di aggressione. Le sue decisioni sono vincolanti per i paesi membri, ma non ha la capacità di farle rispettare.

Khan è nato in Scozia, ha studiato legge al King’s College di Londra, è di origine pakistana da parte di padre e britannica da parte di madre, ed è membro della minoranza musulmana ahmadiyya. È diventato avvocato nel 1992 e ha maturato esperienza nel diritto internazionale presso i tribunali per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia e in Ruanda dal 1997 al 2000.

In seguito ha rappresentato sopravvissuti e familiari delle vittime del regime dei Khmer Rossi in Cambogia presso il tribunale sostenuto dall’ONU alla fine degli anni 2000.

Ha anche lavorato presso il Tribunale speciale per il Libano all’Aia, istituito per perseguire gli assassini dell’ex primo ministro libanese Rafic Hariri nel 2005.