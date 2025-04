Problemi per il Centro Asia: la Russia chiude gran parte dell’export petrolifero del Kazakistan

La Russia ha ordinato la chiusura di due dei tre ormeggi del principale terminale di esportazione di petrolio sul Mar Nero che gestisce le esportazioni di petrolio del Kazakistan, il che potrebbe compromettere seriamente le spedizioni di greggio kazako se la sospensione durerà più di qualche giorno.

A seguito delle ispezioni di sicurezza effettuate dall’Agenzia federale russa per la supervisione dei trasporti, in seguito alla fuoriuscita di petrolio dallo Stretto di Kerch nel dicembre 2024, lunedì la Russia ha ordinato la chiusura immediata degli ormeggi SPM-1 e SPM-2 del terminale del Consorzio dell’oleodotto del Caspio (CPC), ha dichiarato CPC in un comunicato .

Il consorzio gestisce l’oleodotto dalla costa del Mar Caspio, nel Kazakistan nordoccidentale, al porto di Novorossijsk, sulla costa russa del Mar Nero. Il porto gestisce la maggior parte delle esportazioni di greggio del Kazakistan da giganteschi giacimenti petroliferi gestiti da compagnie petrolifere internazionali, tra cui la supermaggioranza statunitense Chevron.

Affiliate di Chevron e ExxonMobil sono anche azionisti di minoranza della CPC, il cui maggiore azionista è la Federazione Russa con una quota del 24%.

La CPC si è conformata all’ordine di divieto temporaneo delle operazioni agli ormeggi SPM-1 e SPM-2 e li ha messi fuori servizio “fino a quando non saranno risolte le carenze individuate”.

Fino ad allora, tutte le operazioni di trasbordo presso il CPC Marine Terminal saranno effettuate utilizzando l’ormeggio SPM-3, messo in funzione nel 2014, ha dichiarato il consorzio.

La sospensione di parte della capacità di esportazione potrebbe più che dimezzare le esportazioni di greggio del Kazakistan se si protraesse per più di una settimana, hanno dichiarato martedì fonti commerciali alla Reuters .

La potenziale interruzione delle esportazioni di petrolio del Kazakistan arriva mentre il Paese, che fa parte del patto OPEC+, ha visto la sua produzione di greggio raggiungere un livello record a marzo, nonostante i continui impegni per iniziare a rispettare la quota OPEC+ che sta superando da anni.

Il Kazakistan sembra avere difficoltà a convincere Chevron e le altre supermajor che operano nel Paese a limitare la produzione dopo aver investito per anni miliardi di dollari americani nell’espansione dei giacimenti.

In mezzo alle tensioni con l’OPEC+ e le major petrolifere, il mese scorso il Kazakistan ha dichiarato che il ministro dell’energia Almassadam Satkaliyev si sarebbe dimesso dal suo ruolo per guidare un’agenzia per l’energia atomica di recente creazione.

Possiamo considerare questa limitazione dell’export del Kazakistan una sorta di “Punizione” per il superamento delle quote OPEC+? Sicuramente l’esclusione di questa produzione energetica dal mercato internazionale fa comodo agli altri produttori e, soprattutto, viene a portare a una minore pressione al ribasso sui prezzi.

Nello stesso tempo il Kazakistan sta cercando di creare vie di esportazione petrolifera diverse che permettano di non dipendere solo dalla Russia.