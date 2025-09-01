Prezzo del Petrolio: previsione di secco calo per il 2026. Lo shale USA reggerà l’attacco?

Il settore dello shale statunitense sta riducendo i budget di spesa in conto capitale per preservare la liquidità in un contesto di prezzi del petrolio più bassi. I produttori americani potrebbero tagliare ulteriormente la spesa e l’attività se le previsioni prevalenti di un eccesso di offerta globale si concretizzassero nei prossimi mesi.

I guadagni in termini di efficienza consentono alle aziende di pompare più o uguali volumi di greggio con spese invariate o ridotte.

Il calo dell’attività – il numero di impianti di perforazione e di squadre di fratturazione è crollato negli ultimi mesi – non si riflette ancora nei dati sulla produzione petrolifera statunitense. Il settore dello shale è ora in una fase di ritardo di alcuni mesi prima che il calo dei prezzi si rifletta sulla produzione. Questo accelera ulteriormente il calo dei prezzi.

I guadagni in termini di efficienza stanno anche ritardando il calo della produzione, ma se l’eccesso di offerta colpisce il mercato globale e i prezzi precipitano a 50 dollari al barile, l’industria dello shale statunitense probabilmente ridurrà l’attività di trivellazione e taglierà ancora di più i budget di investimento.

La previsione del mercato sembra essere che la forte domanda estiva sia al suo apice e che, con l’arrivo del quarto trimestre, il consumo globale di petrolio rallenterà e l’aumento dell’offerta travolgerà il mercato.

Secondo gli analisti, l’aumento dell’offerta da parte dell’OPEC+ e la maggiore produzione del Sud America faranno pendere l’equilibrio del mercato verso un eccesso di offerta verso la fine dell’anno.

Nonostante i rischi geopolitici, le banche di Wall Street hanno abbassato le loro previsioni sul prezzo del petrolio per la fine dell’anno e il primo trimestre del 2026, prevedendo che l’eccesso di offerta farà scendere i prezzi.

Le principali banche d’investimento, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan, prevedono che i prezzi del Brent Crude si attesteranno in media a 63,57 dollari al barile nel quarto trimestre, secondo un sondaggio condotto dal Wall Street Journal pubblicato questa settimana. La previsione è in calo rispetto ai 64,13 dollari previsti a luglio e al prezzo spot di venerdì di circa 68 dollari al barile.

Per il WTI Crude , le banche prevedono che il prezzo medio nel quarto trimestre sarà di poco superiore ai 60 dollari al barile, a 60,30 dollari, in calo rispetto ai 61,11 dollari al barile del mese scorso e in calo rispetto al prezzo attuale di circa 64 dollari al barile.

Secondo l’indagine del Journal, i prezzi del petrolio sono destinati a scendere ulteriormente nel primo trimestre del 2026, con il Brent a 62,73 dollari e il WTI a 59,65 dollari al barile.

Le banche ritengono che l’eccesso di offerta diminuirà entro il terzo trimestre del 2026, poiché gli shock da eccesso di offerta saranno assorbiti durante il periodo di picco della domanda della prossima estate.

Tuttavia, le banche, gli analisti e gli operatori di mercato prevedono che nei prossimi sei mesi l’offerta di petrolio supererà la domanda, esercitando un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi. Ciò renderebbe i produttori di scisto statunitensi ancora più cauti nelle spese e nei budget, poiché un calo al di sotto dei 60 dollari al barile minaccia il punto di pareggio per la perforazione di nuovi pozzi.

L’Agenzia per l’energia degli Stati Uniti (EIA) è ancora più pessimista delle principali banche nelle previsioni sui prezzi del petrolio.

Nell’ultimo Short-Term Energy Outlook (STEO), l’EIA prevede che il Brent subirà un crollo nei prossimi mesi, passando da 71 dollari al barile a luglio a una media di soli 58 dollari nel quarto trimestre del 2025 e circa 50 dollari al barile all’inizio del 2026.

All’inizio di quest’anno, i dirigenti del settore dello shale hanno affermato che un prezzo del WTI di 50 dollari comporterebbe un calo della produzione di greggio negli Stati Uniti.

La produzione di shale negli Stati Uniti raggiungerà probabilmente un plateau se i prezzi del WTI rimarranno intorno ai 60 dollari al barile, e diminuirà con prezzi intorno ai 50 dollari, ha affermato a maggio il presidente e amministratore delegato di ConocoPhillips, Ryan Lance.

A causa dell’aumento dell’offerta da parte dell’OPEC+, le scorte globali di petrolio aumenteranno in media di oltre 2 milioni di barili al giorno (bpd) tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ovvero 800.000 bpd in più rispetto allo STEO del mese scorso.

“I bassi prezzi del petrolio all’inizio del 2026 porteranno a una riduzione dell’offerta sia da parte dell’OPEC+ che di alcuni produttori non OPEC, il che, secondo le nostre previsioni, contribuirà a moderare l’accumulo di scorte nella seconda metà del 2026”, ha affermato l’EIA.

L’amministrazione prevede che i prezzi del Brent saranno in media di 51 dollari al barile il prossimo anno, in calo rispetto alla previsione del mese scorso di 58 dollari al barile.

L’attuale crescita della produttività dei pozzi porterà la produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti al massimo storico di circa 13,6 milioni di bpd nel dicembre 2025, ha affermato l’EIA.

Tuttavia, con il calo dei prezzi del greggio, l’EIA prevede che i produttori statunitensi accelereranno la riduzione delle attività di trivellazione e completamento dei pozzi, già in atto per gran parte dell’anno. Di conseguenza, la produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti è destinata a diminuire dal massimo storico di 13,6 milioni di barili al giorno alla fine di quest’anno a 13,1 milioni di barili al giorno entro il quarto trimestre del 2026.

Energy Intelligence prevede che lo shale statunitense mostrerà una maggiore resilienza di fronte al calo dei prezzi, prevedendo che la produzione di greggio degli Stati Uniti rimarrà stabile a circa 13,5 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2025, per chiudere il 2026 a circa 13,4 milioni di barili al giorno.

La produzione effettiva degli Stati Uniti dipenderà dall’entità dell’eccesso di offerta previsto e dal calo dei prezzi del petrolio, nonché dalla misura in cui l’efficienza potrà compensare il calo delle attività di trivellazione e dei budget. Un equilibrio di più fattori che non avverrà solo negli USA e che influenzerà i prezzi globali.