Praga frena su Kiev: niente caccia L-159 all’Ucraina. Lo scontro istituzionale tra Pavel e Babiš

A Praga, in questi giorni di gennaio 2026, si sta consumando un cortocircuito istituzionale che illustra perfettamente le difficoltà logistiche e politiche del sostegno all’Ucraina.

Al centro della contesa ci sono quattro caccia leggeri L-159 ALCA, promessi dal Presidente Petr Pavel ma bloccati seccamente dal Primo Ministro Andrej Babiš. Una vicenda che, al di là dei pochi velivoli coinvolti, svela le tensioni interne alla Repubblica Ceca e i limiti delle “coalizioni dei volenterosi” quando si tocca il bilancio nazionale.

L’illusione di Pavel e la doccia fredda del governo

Il Presidente Petr Pavel, forte del suo passato come capo del Comitato Militare della NATO, il 16 gennaio scorso aveva giocato d’anticipo. Durante una visita a Kiev, aveva proposto il trasferimento di “diversi aerei da combattimento medi”, identificati poi come gli Aero L-159A ALCA. Si tratta di macchine subsoniche, prodotte localmente, che l’aeronautica ceca utilizza dai primi anni 2000 sia per l’addestramento avanzato che come caccia leggeri.

L’idea, tecnicamente sensata, era fornire a Kiev uno strumento economico ed efficace per la caccia ai droni. Tuttavia, Pavel ha fatto i conti senza l’oste, ovvero il governo di coalizione guidato da Andrej Babiš (ANO), sostenuto dall’SPD e dal partito Motoristi, come riporta il quotidiano CT24.

La risposta dell’esecutivo non si è fatta attendere. Il 19 gennaio, il governo ha ufficialmente respinto il piano. Le motivazioni sono state duplici:

Tecniche: Il Ministro della Difesa Jaromír Zůna ha sottolineato che l’aviazione ceca ha ancora bisogno di quei velivoli.

Procedurali: Il capo della diplomazia del partito Motoristi, Petr Macinka, ha rimarcato con una certa irritazione che il Presidente "non aveva informato il governo in anticipo".

Perché l’L-159 faceva gola a Kiev?

Non stiamo parlando di game changer come gli F-35 o i Gripen, ma in una guerra di logoramento, l’economia dello sforzo bellico è tutto. L’Ucraina sta combattendo un’invasione di droni Geran-2 (gli Shahed russi), spesso abbattuti in modo artigianale usando mitraglieri sui portelloni degli elicotteri Mi-8.