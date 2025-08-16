Porti strategici: la Cina si mette di traverso nell’affare da 19 miliardi tra CK Hutchison e BlackRock.

La vendita da 19 miliardi di dollari dei 43 porti globali di CK Hutchison, tra cui due porti strategicamente vitali sul Canale di Panama (i terminal di Balboa e Cristóbal), a un consorzio guidato da BlackRock è lungi dall’essere completata, impantanata nel fuoco incrociato delle tensioni commerciali e geopolitiche tra Stati Uniti e Cina.

Il co-amministratore delegato di CK Hutchison, Frank Sixt, ha dichiarato agli analisti di Wall Street durante la presentazione dei risultati semestrali odierna che la complessità dell’operazione rende improbabile il suo completamento entro la fine dell’anno, soprattutto dopo che la Cina ha chiesto all’inizio dell’estate che la sua più grande compagnia di navigazione, Cosco, fosse inclusa nell’accordo con gli investitori occidentali.

“Siamo in una nuova fase della trattativa che, come abbiamo già detto, include discussioni con un importante investitore strategico cinese”, ha affermato Sixt.

Ha poi aggiunto: “Ritengo che vi siano ragionevoli possibilità che tali discussioni portino a un accordo vantaggioso per tutte le parti, compresa la nostra, e, cosa più importante, che possa essere approvato da tutte le autorità competenti”.

Gli analisti di Wall Street hanno prestato molta attenzione alle dichiarazioni dei dirigenti di CK Hutchison in merito al rinvio dell’accordo al prossimo anno.

Mentre le previsioni degli analisti sull‘utile per azione (EPS) a 12 mesi di CK Hutchison sono scese al livello più basso dal 2009, come potete veddere dal sottostante grafico

il titolo a Hong Kong ha registrato un rimbalzo dopo il minimo toccato ad aprile, grazie alle prospettive di un accordo. Ciò significa che il titolo è 9 volte gli utili futuri; in altre parole, non è più un affare: ora il titolo costa troppo

“Tanto dipende dalla vendita di questo porto”, ha affermato David Blennerhassett, analista di Quiddity Advisors. Molti scommettono sul successo della vendita a prezzi elevati