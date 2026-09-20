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Germania: un’altra disfatta della CDU, ma Merz rifiuta la realtà e insiste sui tagli e sulle poltrone
Disfatta storica per la CDU a Berlino e in Pomerania: Merz definisce il voto un “disastro” ma annuncia nuovi tagli e rifiuta le dimissioni. Ora trema il governo federale.
. I risultati elettorali in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino certificano un crollo senza precedenti per i cristiano-democratici del cancelliere Friedrich Merz, puniti da un elettorato esasperato dal carovita, dalla crisi industriale e dalle misure di rigore. Eppure, davanti a un disastro elettorale conclamato, il capo del governo sceglie la via dell’arroccamento cieco: nessuna dimissione e avanti tutta con le riforme lacrime e sangue.
Il messaggio uscito dalle urne di domenica non ammette interpretazioni di comodo. A est l’elettorato volta le spalle ai partiti tradizionali, mentre nella capitale premia la sinistra radicale. Il quadro che ne emerge è la fotografia di una nazione frammentata, impoverita e priva di fiducia nella guida politica di Berlino.
La mappa del tracollo: i dati del voto
I numeri diffusi dalle proiezioni mostrano la dimensione della sconfitta governativa, polarizzando il voto verso gli estremi opposti del panorama politico.
Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la CDU tocca il minimo storico e rischia addirittura di rimanere fuori dal parlamento regionale. A Berlino, dove i conservatori guidavano l’amministrazione cittadina, il crollo spiana la strada al trionfo di Die Linke.
|Partito
|Meclemburgo-Pomerania Anteriore
|Variazione (su 2021)
|Berlino
|Variazione (su 2023)
|AfD
|37,8%
|+21,1%
|15,7%
|+6,6%
|SPD
|36,3%
|-3,3%
|12,0%
|-6,4%
|Die Linke
|6,2%
|-3,7%
|24,8%
|+12,6%
|CDU
|5,1%
|-8,2%
|20,0%
|-8,2%
|Grüne
|5,5%
|-0,8%
|15,0%
|-3,4%
|BSW
|4,8%
|nuovo
|5,0%
|nuovo
|FDP
|1,0%
|-4,8%
|n.d.
|—
In Meclemburgo, la CDU si ritrova inchiodata a un misero 5,1%, a un soffio dalla soglia minima del 5%. Sarebbe un evento inaudito per la storia repubblicana tedesca: la sparizione del partito di governo da un Landtag regionale.
A Berlino, invece, la corsa del capolista Stefan Evers si chiude con un modesto 20%, lasciando il primo posto a Die Linke che sfiora il 25%, spinta soprattutto dalla protesta per gli affitti alle stelle e la carenza di alloggi popolari.
La risposta di Merz: curare l’avvelenamento con la stessa dose
Alle ore 18, dalla Casa Konrad Adenauer di Berlino, il cancelliere si è presentato davanti ai microfoni. Se qualcuno si aspettava un cambio di passo o un minimo di autocritica, è rimasto deluso.
Merz ha ammesso senza mezzi termini che il dato del Meclemburgo è «un disastro». Ha liquidato invece come «discreto» il pessimo risultato di Berlino. Ma la sua conclusione operativa è stata diametralmente opposta a quella richiesta dai cittadini:
- nessuna intenzione di rassegnare le dimissioni da cancelliere;
- nessuna intenzione di lasciare la presidenza del partito;
- assoluta determinazione a completare il piano di riforme strutturali e tagli alla spesa sociale.
Secondo Merz, le sue misure impopolari rappresentano «l’antidoto al veleno autoritario». Una curiosa metafora medica: di fronte a un paziente che rigetta la medicina perché impoverisce le famiglie e comprime i consumi, il medico decide di raddoppiare la dose. Un cancelliere che impone riforme con un’approvazione al 10%, come la sua, sembra piuttosto autoritario.
Il cancelliere ha avvertito che «queste riforme comporteranno tagli per molte persone» e che «i risultati si vedranno solo nel tempo». Peccato che l’economia reale viva nel presente.
L’economia reale punisce l’austerità
L’economia rischia di non farlo arrivare a un domani. Da oltre un anno la Germania arranca in una stagnazione industriale prolungata, frenata dai costi energetici fuori controllo e dal calo della competitività dell’auto di fronte alla concorrenza asiatica.
Invece di sostenere i redditi reali e rilanciare la domanda interna con investimenti pubblici mirati, l’esecutivo Merz ha scelto la ricetta tradizionale dell’austerità di bilancio:
- restrizioni sul welfare e sui sussidi di disoccupazione;
- interventi al ribasso sul sistema pensionistico;
- freno alla spesa pubblica infrastrutturale per rispettare i vincoli contabili;
- blocco degli aiuti straordinari contro il rincaro dei prezzi energetici e della benzina.
Il risultato pratico è elementare: riducendo il potere d’acquisto dei cittadini e tagliando la spesa pubblica, l’attività economica ristagna ulteriormente. L’insicurezza sociale cresce e chi si sente abbandonato cerca rifugio nelle forze anti-sistema. L’AfD intercetta la rabbia delle periferie e dell’Est deindustrializzato, mentre Die Linke raccoglie la disperazione delle famiglie urbane soffocate dai canoni di locazione.
A cosa servono ancora le elezioni?
La caparbietà mostrata da Merz solleva un interrogativo democratico inquietante: a cosa serve il voto popolare se la guida politica si considera immune da qualsiasi responso elettorale?
Dire che «siamo stati eletti per quattro anni e andiamo avanti comunque» significa considerare il governo una fortezza assediata, separata dai bisogni reali delle persone. Quando la politica ignora la domanda sociale e si arrocca dietro il dogma dell’intransigenza, la fiducia nelle istituzioni implode.
Resa dei conti: le due spine nel fianco del cancelliere
La resistenza di Merz potrebbe però durare molto poco. La pressione per un cambio ai vertici si fa insostenibile e si sviluppa su due fronti distinti:
- La fronda interna alla CDU: nei corridoi del partito si guarda con crescente insistenza a Hendrik Wüst, governatore della Renania Settentrionale-Vestfalia, o a Markus Söder in Baviera. L’apparato conservatore non intende farsi trascinare nel baratro prima delle prossime elezioni federali da un leader con il gradimento fermo al 10%.
- La rivolta degli alleati della SPD: i socialdemocratici sono crollati sia a Berlino sia su scala nazionale. Continuare a fare da stampella parlamentare a un programma di tagli sociali ideato dalla CDU equivale a un suicidio politico. Se la base della SPD decidesse di staccare la spina alla coalizione, la caduta di Merz diventerebbe immediata.
La Germania si trova così di fronte a un bivio: ammettere il fallimento delle politiche di rigore e rimettere al centro i redditi e gli investimenti, oppure assistere alla definitiva disgregazione del suo equilibrio politico.
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