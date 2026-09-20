Due scogli nel Pacifico rischiano di affondare le ambizioni globali di Parigi: Vanuatu trascina la Francia davanti ai giudici dell’Aia

Due rocce vulcaniche disabitate, spazzate dal vento e grandi meno di un chilometro quadrato, minacciano di aprire una voragine diplomatica ed economica per la Francia nel Pacifico meridionale. Mentre Parigi fatica ancora a contenere le macerie politiche e i costi miliardari delle recenti rivolte in Nuova Caledonia, la repubblica insulare di Vanuatu ha sferrato un colpo a sorpresa: ha depositato un ricorso ufficiale alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell’Aia per sottrarre al controllo francese le isole Matthew e Hunter.

La posta in gioco non è una questione di folklore cartografico. In ballo c’è il controllo esclusivo su oltre 350.000 chilometri quadrati di oceano, un’estensione marina grande quasi quanto l’intera Germania.

Un chilometro di roccia per un tesoro sottomarino

La disputa affonda le radici nel 1980, anno in cui Vanuatu ottenne l’indipendenza dal condominio coloniale franco-britannico delle Nuove Ebridi. Da allora, Port Vila rivendica le due isole, chiamate localmente Umaenupne e Umaeneg.

Parigi non ha mai voluto cedere un millimetro. La ragione è squisitamente economica e strategica:

Zona Economica Esclusiva (ZEE): quelle due schegge di terra garantiscono 350.000 km² di sovranità marittima esclusiva.

quelle due schegge di terra garantiscono 350.000 km² di sovranità marittima esclusiva. Diritti di pesca: acque ricchissime di tonno e altre specie pregiate, gestite e concesse tramite licenze.

acque ricchissime di tonno e altre specie pregiate, gestite e concesse tramite licenze. Fondi oceanici: la zona è ricca di croste di cobalto, noduli polimetallici e terre rare, risorse critiche per la transizione industriale ed energetica.

la zona è ricca di croste di cobalto, noduli polimetallici e terre rare, risorse critiche per la transizione industriale ed energetica. Controllo delle rotte: punto nevralgico tra il Mar dei Coralli e la Melanesia, ideale per monitorare cavi sottomarini per le telecomunicazioni.

Per la Francia, perdere questi due atolli significherebbe veder amputato uno dei pilastri che le consentono di definirsi la “seconda potenza marittima del pianeta”.

Il quadro della contesa territoriale

Elemento Isole Matthew (Umaenupne) e Hunter (Umaeneg) Superficie emersa Meno di 1 km² complessivo (rocce vulcaniche aride e disabitate) Distanza dalle coste Circa 300 km a sud-est di Vanuatu, oltre 400 km a est della Nuova Caledonia ZEE generata Circa 350.000 km² di acque territoriali e fondali Richiesta all’Aia Fissazione di un confine marittimo unico e riconoscimento della sovranità a Vanuatu Posizione di Parigi Sovranità considerata parte integrante della Nuova Caledonia

L’ostacolo giuridico dell’Aia

Il ricorso depositato da Vanuatu alla Corte Internazionale di Giustizia ha basi procedurali complesse. Secondo lo Statuto della Corte, i giudici dell’Aia possono pronunciarsi su una controversia bilaterale solo se entrambi gli Stati riconoscono esplicitamente la loro giurisdizione. La Francia, scottata da sentenze internazionali del passato, difficilmente accetterà di sedersi al banco degli imputati. Parigi preferisce i tavoli bilaterali, dove il peso economico del colosso europeo schiaccia quello del micro-stato oceanico.

Tuttavia, l’atto di Port Vila produce un danno d’immagine immediato: costringe il governo francese a dichiararsi pubblicamente riluttante verso la giustizia internazionale, proprio mentre l’Eliseo rivendica ogni giorno il rispetto del diritto globale in Ucraina e nel Medio Oriente. Non si può credere alla giustizia internazionale a senso alternato, secondo la comodità.

Il tallone d’Achille della Nuova Caledonia

Il tempismo dell’offensiva legale non è casuale. Vanuatu attacca nel momento di massima debolezza transoceanica della Francia.

La Nuova Caledonia, a cui la Francia aggancia i propri diritti sulle isole contese, è reduce da mesi di guerriglia urbana, blocchi stradali e sabotaggi industriali promossi dagli indipendentisti Kanak. Le conseguenze pratiche sono pesantissime:

Il collasso dell’industria del nichel: le fonderie locali accumulano perdite gigantesche, con stabilimenti fermi e migliaia di posti di lavoro a rischio. La voragine di spesa pubblica: Parigi ha dovuto inviare migliaia di gendarmi, finanziare piani di emergenza e risarcire le attività distrutte, per un costo che supera già ampiamente il miliardo di euro. Il logoramento logistico: mantenere una presenza armata e amministrativa a 16.000 chilometri dalla madrepatria sta dissanguando un bilancio statale già sotto procedura d’infrazione europea per deficit eccessivo.

In questo scenario, la retorica della grandeur nell’Indo-Pacifico mostra la corda di fronte alla realtà dei conti pubblici.

L’ombra lunga di Pechino nel Pacifico e il ritorno di Canberra

A rendere il dossier ancora più scottante è il convitato di pietra: la Repubblica Popolare Cinese. Negli ultimi anni, Vanuatu ha stretto legami sempre più saldi con Pechino. La capitale Port Vila ha beneficiato di prestiti generosi, nuove strade, complessi ministeriali e porti costruiti da colossi cinesi. Non mancano gli accordi nel settore della sicurezza: consiglieri e agenti di polizia cinesi operano stabilmente nel Paese per addestrare le forze locali.

Bisogna dire che recentemente Vanuatu è tornata, all’ovile, con un accordo con l’Australia che ha bloccato ogni progetto per la costruzione di installazioni militari cinesi nell’arcipelago, con la conclusione di un accordo sia commerciale sia relativo alla difesa. Questo però non cambia di molto la situazione, dato che anche Canberra non è esattamente favorevole a una presenza europea in quella che ritiene essere la propria area d’interesse.

La realtà economica contro i sogni di gloria

La contesa sulle isole Matthew e Hunter dimostra quanto sia fragile l’ambizione di Parigi di proiettare potenza navale in ogni angolo del globo senza avere le risorse interne per sostenerla.

Vendere a caro prezzo licenze di pesca ed esplorazione mineraria funziona finché la sovranità è indiscussa e la flotta può pattugliare le rotte. Ma quando gli alleati locali sono in rivolta, le casse pubbliche sono vuote e le corti internazionali vengono chiamate in causa, persino due scogli disabitati possono trasformarsi in una trappola geopolitica senza via d’uscita.