PNRR: l’ingegneria del debito e l’espropriazione silenziosa della sovranità fiscale

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato presentato come l’atto fondativo di una nuova stagione europea: solidarietà, crescita, modernizzazione. A distanza di anni, però, la retorica lascia il posto ai numeri. E i numeri raccontano una storia meno edificante. Il PNRR non è stato una generosa redistribuzione di risorse, bensì una sofisticata operazione di ingegneria del debito, i cui effetti oggi si traducono in un vincolo strutturale sulla politica fiscale degli Stati membri.

Il punto cruciale, sistematicamente rimosso dal dibattito pubblico, è semplice: i fondi PNRR non sono “gratis”. I prestiti ricevuti generano interessi crescenti e, soprattutto, comportano la restituzione integrale del capitale. Non si tratta dunque di un onere temporaneo o simbolico, ma di un impegno pluridecennale che graverà sui bilanci futuri. In Italia, il servizio complessivo di questo debito – quota interessi più rimborso del capitale – ha ormai dimensioni tali da assorbire risorse equivalenti a intere riforme fiscali. Ne deriva un paradosso solo apparente: mentre si invoca la crescita, si sterilizzano gli strumenti che la rendono possibile, a partire dal fisco, trasformato da leva di politica economica in variabile residuale.

Questo esito non è frutto del caso, ma di una scelta strategica precisa: la rinuncia all’autonomia nella gestione dell’indebitamento. Nel biennio 2020-2021, con tassi ai minimi storici, l’Italia avrebbe potuto finanziarsi direttamente sui mercati a lungo termine, fissando condizioni favorevoli e preservando il controllo su scadenze e rischio di tasso. Ha invece accettato un indebitamento intermediato dalla Commissione europea, subendo una strategia di emissione che ha incluso titoli a breve e rinnovi frequenti. Il risultato è un’esposizione piena al ciclo restrittivo avviato dal 2022. In qualunque contesto di finanza responsabile, una simile pianificazione verrebbe giudicata gravemente imprudente.

Ma il problema non si esaurisce nella componente a prestito. Anche la quota impropriamente definita “a fondo perduto” è finanziata tramite debito comune europeo, che produce interessi e richiederà coperture future. Ciò implica una dinamica ben nota: più spesa per interessi oggi significa meno margini domani, oppure maggiori contributi nazionali. Il costo non scompare, viene semplicemente spostato nel tempo e reso meno visibile al cittadino, secondo una logica che privilegia l’opacità contabile rispetto alla trasparenza democratica.

È qui che emerge la vera natura del PNRR: non solo uno strumento finanziario, ma un meccanismo di trasferimento di sovranità. Le priorità di spesa, le percentuali obbligatorie, gli obiettivi standardizzati sono stati definiti a livello sovranazionale, riducendo il ruolo dei Parlamenti nazionali a quello di esecutori conformi. La sovranità di bilancio non è stata abolita formalmente, ma svuotata nella sostanza. Dopo la perdita della leva monetaria, l’Europa compie così un passo ulteriore verso una fiscalità eterodiretta, in cui le decisioni politiche vengono sostituite da vincoli automatici e parametri tecnici.

Questa architettura riflette una precisa visione ordoliberale: la politica economica deve essere incardinata in regole rigide, sottratte al conflitto democratico, mentre il debito diventa uno strumento di disciplina permanente. È la logica della fiscal dominance tecnocratica, nella quale la stabilità finanziaria prevale su ogni altra finalità, inclusa la crescita reale. In questo schema, i governi rispondono formalmente ai Parlamenti, ma sostanzialmente ai mercati e alle istituzioni europee che ne governano i flussi finanziari.

Non a caso, la Corte costituzionale tedesca ha posto limiti stringenti al Next Generation EU, ribadendo il principio della responsabilità ultima dei Parlamenti nazionali. In Italia, al contrario, il PNRR è stato trattato come un dogma tecnocratico, sottratto a una valutazione critica dei costi, dei rischi e delle alternative. Ogni obiezione è stata liquidata come euroscetticismo, mentre il nodo centrale – la sostenibilità economica e istituzionale dell’operazione – veniva accuratamente eluso.

Il risultato è un assetto asimmetrico: Bruxelles decide, gli Stati rispondono, i contribuenti pagano, oggi e domani, in interessi e in capitale. Nel frattempo, la pressione fiscale resta elevata, la crescita langue e le promesse di rilancio si dissolvono nei vincoli contabili. La transizione verde e digitale diventa così il lessico nobile dietro cui si cela una compressione duratura dello spazio democratico.

La beffa del PNRR, dunque, non è soltanto economica. È politica e costituzionale. È l’idea che il progresso passi per la neutralizzazione della scelta collettiva, sostituita da procedure automatiche e da una tecno-eurocrazia irresponsabile per definizione. Ma una democrazia priva della sovranità di bilancio è una democrazia incompiuta. E un’Europa che confonde integrazione con centralizzazione finanziaria rischia di minare le fondamenta stesse della propria legittimità.

Antonio Maria Rinaldi