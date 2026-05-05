PMI Manifatturiero Italia ad aprile: produzione da record, ma la logistica soffre il Medio Oriente

L’industria italiana continua a spingere sull’acceleratore, ma si scontra con una catena logistica internazionale sempre più fragile e quindi non riesce a realizzare le proprie premesse.

Ad aprile 2026, l’Indice S&P Global PMI Settore Manifatturiero in Italia , indice previsionale PMI, ha raggiunto quota 52.1, superando non solo la soglia critica di 50 che separa la contrazione dall’espansione, ma battendo anche le aspettative del mercato, ferme a 51.9. Si tratta del valore più alto registrato da esattamente quattro anni e questo è un ottimo segnale. Qui i grafici da Tradingeconomics:

Se guardiamo sotto il cofano di questo dato, le notizie per l’economia reale sono in gran parte eccellenti:

La produzione vola: Le aziende italiane hanno aumentato i volumi produttivi al ritmo più forte degli ultimi tre anni. Un dato molto positivo: la fabbrica italia comunque sta girando.

Le aziende italiane hanno aumentato i volumi produttivi al ritmo più forte degli ultimi tre anni. Un dato molto positivo: la fabbrica italia comunque sta girando. L’occupazione cresce: L’industria torna ad assumere con vigore, registrando la migliore creazione di posti di lavoro dal settembre 2024.

L’industria torna ad assumere con vigore, registrando la migliore creazione di posti di lavoro dal settembre 2024. Acquisti da primato: L’attività di approvvigionamento ha toccato un record quadriennale. Un altro dato molto positivo.

Tuttavia, c’è un rovescio della medaglia tutt’altro che trascurabile, e qui emerge il classico paradosso in cui l’economia reale viene azzoppata dagli shock esterni dell’offerta. Non stiamo assistendo a un’inflazione trainata da un’economia interna “surriscaldata” dai consumi — anzi, i dati rivelano una “certa debolezza nella domanda, attribuibile al mercato interno”, un problema tipico dell’Italia, vittima di un periodo lunghissimo di austerità che ne ha segnato l’economia.

Il vero problema nasce dalle strozzature logistiche e dalla geopolitica. Il prolungarsi del conflitto in Medio Oriente continua a devastare la catena di approvvigionamento globale. I tempi medi di consegna si sono allungati al ritmo più vertiginoso dalla metà del 2022, portando i costi di produzione a sfiorare i massimi degli ultimi quattro anni (il 60% delle imprese segnala rincari). Di fronte all’incertezza, le aziende stanno aumentando gli acquisti nel tentativo (spesso vano) di accumulare scorte e proteggersi da future carenze.

Dal punto di vista della sostenibilità economica, questo scenario preannuncia una chiara “restrizione dei margini” per le imprese. L’industria tira, e lo fa sorprendentemente bene considerata la congiuntura internazionale, ma i prezzi alti non si traducono in maggiore ricchezza per il sistema, bensì nell’assorbimento dell’inflazione importata dai noli marittimi e dalla logistica inceppata. Una situazione di grande fragilità che dovrebbe mettere in guardia per il prossimo futuo.

Resta da chiedersi fino a quando il comparto manifatturiero potrà reggere l’urto dei costi prima di dover frenare l’ottimismo, che attualmente resta sotto la media storica proprio a causa di questi timori.