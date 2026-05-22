Le analisi sul nostro paese di Istat ed Ue, non tengono in dovuto conto dei buoni fondamentali dell’Italia

Nel 2025, il confronto con le altre maggiori economie europee evidenzia per l’Italia “una performance economica inferiore alla Francia (+0,9%) e soprattutto alla Spagna (+2,8%), ma superiore a quella della Germania (+0,2%)”. I servizi e le costruzioni, sostenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), “hanno trainato l’attività, mentre la manifattura ha continuato a mostrare segnali di debolezza”. All’interno del comparto industriale, “la tenuta dei settori ad alta tecnologia contrasta con la flessione dei comparti tradizionali e di quelli a maggiore intensità energetica, più vulnerabili agli shock sui costi”. Il mercato del lavoro, secondo l’Istituto, “ha proseguito la fase di espansione, caratterizzata da un aumento dell’occupazione stabile e da una riduzione della disoccupazione, pur permanendo un ritardo nel tasso di occupazione rispetto alla media europea”. Sul fronte dei prezzi, infine, il processo di stabilizzazione dell’inflazione, che risultava consolidato nel 2025, “è messo a rischio dalle nuove pressioni al rialzo sulle quotazioni delle materie prime energetiche, che potrebbero incidere negativamente sul potere d’acquisto e sull’attività economica”. scrive Confcommercio.

E sulla famosa fuga dei cervelli che permane l’istituto di ricerca sottolinea come la perdita di giovani laureati italiani e largamente compensata dall’arrivo di laureati stranieri, che mantengono il saldo positivo di circa 3000 unità. Su questo dato influiscono sia alcune politiche di lavoro attive varate dal governo e sia il decreto flussi che prevede l’ingresso per i prossimi tre anni di 500.000 immigrati.

Per quanto riguarda invece le previsioni della Ue, si registra certamente il dato negativo della revisione al ribasso della crescita allo 0,5%, soprattutto a causa delle tensioni in medioriente e del conseguente aumento del costo di energia e carburanti. Ma allo stesso tempo il quadro appare molto meno fosco di quanto si voglia far credere. Come fa notare in questo il centro studi Unimpresa, i dati europei non tengono in conto il crollo dello spread, che dai 220 punti del 2022 è sceso ai 70 attuali.

“Un differenziale di tale entità equivale, in termini di minori oneri sul servizio del debito pubblico, a circa 15 miliardi di euro l’anno: una cifra paragonabile a un’intera manovra finanziaria. Non meno significativo il fatto che i titoli di Stato italiani rendano attualmente meno di quelli francesi: un’inversione strutturale rispetto al passato, che misura la diversa percezione del rischio-Paese sui mercati internazionali. Il quadro dei credit default swap sull’Italia conferma la tendenza: i livelli sono contenuti, coerenti con un profilo di rischio percepito come gestibile dagli investitori istituzionali.” si legge in un report di Unimpresa.

A tutto ciò, come fa notare sul Messaggero Marco Fortis, bisogna aggiungere che l’Italia, insieme a Spagna e Olanda è l’unico paese europeo in cui il deficit rimane al 3% e dal prossimo anno scenderà sotto a questo livello. La Germania è al 3,7%, la Francia al 5,7%, Mentre gli Usa sono oltre l’8%. Inoltre il nostro paese cresce malgrado il calo demografico, grazie alla crescita record degli occupati. Il tasso di disoccupazione è al 5,7%, mentre in Francia è al 8,3% e in Spagna addirittura al 9,9%. L’Italia avrà poi una bilancia commerciale sul Pil attiva dell’1,6%, contro il saldo negativo di Francia (-1,9%) Spagna (- 4,6%) e Gran Bretagna ( -8,5%).

Insomma senza il fardello del debito pubblico creato negli ultimi cinquant’anni ed esploso grazie al superbonus di Conte, l’Italia sarebbe in ben altra posizione e tutti questi allarmismi non avrebbero alcuna ragione di esistere