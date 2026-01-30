Petrolio Venezuelano: Washington “Commissaria” Caracas, ma chi incassa davvero?

Washington sta iniziando a porre apertamente la domanda che tutti si stanno facendo: chi sta guadagnando dal petrolio del Venezuela?

Questa settimana, il rappresentante degli Stati Uniti Robert Garcia, leader democratico della commissione investigativa della Camera, ha inviato una lettera a Vitol e Trafigura richiedendo i registri di tutte le comunicazioni avute con l’amministrazione Trump dal gennaio dello scorso anno. Il tempismo non è casuale. All’inizio di questo mese, le forze statunitensi hanno catturato Nicolás Maduro, da tempo uomo forte del Venezuela, e da allora Washington ha assunto il controllo delle vendite di petrolio venezuelano su base indefinita, secondo quanto dichiarato.

Vitol e Trafigura sono state le prime società commerciali a ottenere le licenze statunitensi per caricare ed esportare il greggio venezuelano in base al nuovo accordo. Garcia vuole sapere se questo risultato sia stato una coincidenza, una coreografia o qualcosa di intermedio. Dato che la domanda viene da un democratico, vuole sapere se l’intervento sia avvenuto ora per aiutare queste sociatà, oppure tutto sia stato casuale.

Nella sua lettera, Garcia ha affermato che la commissione sta cercando risposte sulle intenzioni dell’amministrazione riguardo alla vendita e alla commercializzazione del petrolio venezuelano, nonché sulla destinazione dei ricavi che ne derivano. Ha anche chiesto dettagli su eventuali accordi che le società potrebbero aver raggiunto con funzionari statunitensi in relazione alle materie prime venezuelane e al loro ruolo nell’attuazione della politica statunitense.

Né Vitol né Trafigura hanno risposto pubblicamente, ma l’indagine arriva in un momento delicato per tutti i soggetti coinvolti.

Il Venezuela è nel mezzo di quello che sembra un vero e proprio cambiamento di rotta politica. Il governo provvisorio sta procedendo a una riforma della legge sugli idrocarburi , allentando il controllo operativo, consentendo strutture contrattuali più flessibili e aprendo maggiormente le porte al capitale straniero. Sulla carta, si tratta del cambiamento più pragmatico che Caracas abbia tentato negli ultimi decenni. Meno ideologia, più barili.

Ma le riforme hanno poco significato se i vantaggi commerciali sono percepiti come preassegnati. È qui che entra in gioco il problema di immagine di Washington. Quando gli Stati Uniti catturano un leader straniero, prendono il controllo delle vendite di petrolio e poi consegnano le licenze di esportazione a due dei più grandi trader di materie prime al mondo, i legislatori inevitabilmente si chiederanno chi abbia stilato la lista degli invitati.

Per le raffinerie statunitensi affamate di greggio pesante, i barili venezuelani sono improvvisamente tornati in gioco. Per i trader, è un’occasione rara per operare su larga scala in un mercato che è stato fuori portata per anni. E per i democratici che si avvicinano a un ciclo di elezioni di medio termine molto serrato, è un terreno fertile per il teatro della supervisione.