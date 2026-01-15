Petrolio Venezuela: il blocco USA fa crollare l’export verso la Cina. Febbraio nero per Caracas, ma esultano i grandi trader

Si prevede che a febbraio la Cina registrerà un crollo delle importazioni di petrolio dal Venezuela, poiché il blocco statunitense, ormai in atto da un mese, ha impedito a molte navi dirette in Cina di lasciare le acque venezuelane.

Le consegne di greggio e olio combustibile dal Venezuela alla Cina nel mese di febbraio sono stimate a soli 166.000 barili al giorno, poiché nelle ultime settimane solo 5 milioni di barili di greggio e olio combustibile venezuelani sono riusciti a lasciare il Paese sudamericano, secondo quanto riferito da analisti e trader a Reuters .

A titolo di confronto, le esportazioni venezuelane di greggio e olio combustibile verso la Cina hanno raggiunto una media di circa 642.000 barili al giorno nel 2025, secondo i documenti interni della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA visionati da Reuters.

Le forze statunitensi hanno sequestrato almeno cinque petroliere dal Venezuela dalla metà di dicembre, mentre molte navi che erano partite dal Paese sudamericano sono tornate nelle acque venezuelane per evitare il blocco degli Stati Uniti.

Intorno al 3 gennaio, data della cattura di Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi, PDVSA non è stata in grado di spedire carichi di petrolio in Asia, poiché continua la “quarantena petrolifera” degli Stati Uniti sul Venezuela.

Chevron è l’unica compagnia petrolifera occidentale attualmente autorizzata dal Tesoro statunitense a operare in Venezuela. Chevron spedisce il greggio alla costa del Golfo degli Stati Uniti.

Le spedizioni venezuelane verso l’Asia, tuttavia, erano ferme e la Cina, il principale cliente petrolifero del Venezuela, sta ricevendo volumi inferiori di greggio.

Infatti, gli acquirenti cinesi di petrolio hanno ridotto il loro approvvigionamento di petrolio venezuelano, poiché lo sconto tra il Brent e il greggio Merey, fiore all’occhiello del Paese, è sceso da 15 dollari al barile il mese scorso a 13 dollari al barile attualmente, secondo quanto riportato da Bloomberg la scorsa settimana, citando fonti anonime.

Su richiesta del governo statunitense, Trafigura e Vitol stanno fornendo servizi logistici e di marketing per facilitare la vendita del petrolio venezuelano, ha dichiarato venerdì Trafigura, a seguito di un incontro dei dirigenti dell’industria petrolifera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca.

Vitol e Trafigura stanno offrendo il greggio venezuelano alle raffinerie in Cina e India per la consegna a marzo, secondo quanto riferito lunedì da fonti commerciali a Reuters .

La Cina, storico cliente principale del Venezuela, non sta solo ricevendo meno petrolio per via del blocco fisico, ma sta anche riducendo volontariamente gli acquisti. È una questione di convenienza economica, cara ai lettori attenti alle dinamiche di mercato:

Lo sconto (spread) tra il Brent e il greggio Merey venezuelano si è ridotto.

Si è passati da un vantaggio di 15 dollari al barile del mese scorso agli attuali 13 dollari.

Con margini più risicati e rischi logistici enormi, gli acquirenti cinesi stanno facendo un passo indietro.

In questo vuoto si inseriscono i giganti del trading globale, Trafigura e Vitol. Su esplicita richiesta dell’amministrazione Trump, e dopo un incontro alla Casa Bianca, queste società stanno assumendo il ruolo di gestori logistici per il petrolio venezuelano. L’obiettivo? Veicolare il greggio residuo verso raffinerie in Cina e India per le consegne di marzo, ma questa volta sotto una supervisione che, paradossalmente, rientra nel controllo strategico di Washington.

Domande e risposte

Perché la Cina sta riducendo le importazioni di petrolio dal Venezuela oltre al problema del blocco? Oltre all’impossibilità fisica di far partire le navi a causa del blocco navale statunitense, c’è una motivazione puramente economica. Gli acquirenti cinesi hanno riscontrato una riduzione della convenienza nell’acquisto del greggio venezuelano Merey. Lo sconto rispetto al Brent, che solitamente compensa i rischi e la qualità inferiore del greggio, si è ridotto da 15 a 13 dollari al barile. In un mercato sensibile ai prezzi, questa contrazione del margine, unita all’alto rischio geopolitico, rende il greggio di Caracas meno attraente per le raffinerie indipendenti cinesi.

Qual è il ruolo delle compagnie occidentali in questo scenario di sanzioni? Si assiste a un doppio binario tipico della Realpolitik. Da un lato, c’è un blocco ferreo per le spedizioni autonome verso l’Asia; dall’altro, la compagnia americana Chevron gode di un’autorizzazione speciale del Tesoro USA per continuare a estrarre e spedire greggio verso gli Stati Uniti. Inoltre, grandi trader come Trafigura e Vitol sono stati incaricati, su input dell’amministrazione USA, di gestire la logistica e il marketing del petrolio venezuelano, centralizzando di fatto il controllo delle esportazioni e garantendo che i flussi siano monitorati da entità gradite a Washington.

Cosa comporta la “quarantena petrolifera” per le navi in partenza dal Venezuela? La “quarantena” è un blocco fisico e legale molto efficace. Le forze statunitensi monitorano attivamente le acque e hanno già proceduto al sequestro di diverse petroliere (almeno cinque da metà dicembre). Questo ha creato un effetto deterrente immediato: molte navi che avevano già lasciato i porti venezuelani hanno invertito la rotta tornando indietro per evitare la confisca del carico. Di conseguenza, PDVSA si trova nell’impossibilità di onorare i contratti di fornitura, specialmente verso i clienti asiatici, con un crollo verticale dei volumi esportati.