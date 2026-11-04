Petrolio USA: scorte in forte calo e riserve strategiche al limite di sicurezza

L’American Petroleum Institute (API) ha stimato che le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti siano diminuite di 5,267 milioni di barili nella settimana terminata il 30 ottobre. Nella settimana precedente, le scorte di petrolio greggio statunitensi avevano registrato un calo vertiginoso di 2,031 milioni di barili.

Secondo i dati dell’API, le scorte commerciali di petrolio greggio, escluse quelle della Riserva Strategica di Petrolio (SPR), hanno perso oltre 64 milioni di barili nelle ultime 29 settimane e 12 milioni nel corso di quest’anno; tale calo è stato in parte contenuto grazie ai prelievi dalla SPR.

Nella settimana terminata il 30 ottobre, 400.000 barili di greggio sono stati prelevati dalla SPR per sostenere le scorte commerciali, portando il totale delle scorte detenute nella SPR a 282,2 milioni di barili — un livello inferiore di 432 milioni di barili rispetto alla capacità massima.

Il minimo operativo generalmente accettato per il petrolio nella SPR è compreso tra 250 e 300 milioni di barili; al di sotto di tale soglia, la riserva potrebbe avere difficoltà a pompare e trattare il petrolio in modo efficiente.

La produzione statunitense per la settimana terminata il 23 ottobre è salita a 13,992 milioni di barili al giorno , in aumento rispetto ai 13,269 milioni di barili al giorno della settimana precedente e in crescita di 348.000 barili al giorno rispetto a un anno fa.

Mercoledì alle 16:25 ET, il greggio Brent era in calo rispetto all’inizio della giornata a 103, dollari circa. Il Brent viene scambiato a circa 10 dollari al barile in meno rispetto alla stessa ora della settimana scorsa.

Anche il WTI registrava un leggero rialzo giornaliero, di 0,22 dollari al barile (+0,23%) a 97,24 dollari, in calo di circa 3 dollari al barile rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa.

Le scorte di benzina sono aumentate di 1,427 milioni di barili nella settimana terminata il 30 ottobre. Nella settimana precedente, le scorte di benzina erano aumentate di 2,39 milioni di barili. Nella settimana precedente, secondo gli ultimi dati dell’EIA, le scorte di benzina erano inferiori del 2% alla media quinquennale per questo periodo dell’anno.

Le scorte di distillati sono diminuite di 270.000 barili rispetto ai 380.000 barili registrati nella settimana precedente. Gli ultimi dati dell’EIA mostrano che le scorte di distillati erano già inferiori del 10% alla media quinquennale all’inizio di questo periodo di riferimento.

Le scorte di Cushing — ovvero quelle detenute presso il centro di consegna per il contratto futures sul greggio WTI — sono aumentate di 511.000 barili dopo aver registrato un calo di 453.000 barili nella settimana precedente.