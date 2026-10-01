Petrolio sull’ottovolante: la produzione USA sale, ma il mercato naviga nel buio totale

Qualcuno sta crescendo nel mezzo della crisi energetica attuale. La produzione statunitense di petrolio e gas è aumentata tra le aziende intervistate dalla Fed di Dallas nel terzo trimestre, ma l’oscillazione del prezzo del greggio da 67 a 107 dollari al barile in meno di tre mesi ha lasciato i produttori in difficoltà nel valutare l’andamento futuro dei prezzi.

La produzione di petrolio e gas è aumentata nel corso del trimestre tra le società di esplorazione e produzione intervistate dalla Fed di Dallas , che effettua un’indagine a campione sulle aziende energetiche con sede o stabilimenti in Texas, nel New Mexico meridionale e nella Louisiana settentrionale.

Il WTI ha registrato un prezzo di chiusura medio di circa 86 dollari al barile durante il trimestre, ma è sceso fino a 67 dollari all’inizio di luglio prima di raggiungere i 107 dollari a metà settembre, quando la guerra in Iran ha interrotto la produzione e le spedizioni dal Medio Oriente, secondo quanto riportato da Reuters . Ora viaggia sotto i 100 dollari, ma comunque sopra i 90.

Gli intervistati dalla Fed di Dallas prevedono che il WTI chiuderà il 2026 a una media di 88 dollari al barile, ma le previsioni individuali variano da 70 a 126 dollari, cifre che indicano come non ci sia un’idea chiara del comportamento futuro del mercato, troppo condizionato da evoluzioni geopolitiche. Le aziende prevedono che il gas naturale Henry Hub chiuderà l’anno con una media di 3,29 dollari per milione di unità termiche britanniche.

«Stiamo arrivando a un punto in questo conflitto globale e nei suoi effetti sui mercati delle materie prime in cui è difficile prevedere come potrebbero evolversi il resto del 2026 e anche il 2027», ha dichiarato alla Fed di Dallas un dirigente del settore esplorazione e produzione.

La produzione di petrolio aveva già iniziato a crescere nel secondo trimestre, quando l’indice della produzione petrolifera della Fed di Dallas è balzato da 0,0 nel primo trimestre a 15,0, mentre il suo indice della produzione di gas nel secondo trimestre si è attestato a 3,7, rimanendo relativamente invariato. Anche la spesa in conto capitale ha registrato un’accelerazione, con l’indice che è salito da 21,2 a 40,9 e il 49% delle aziende che ha segnalato un aumento della spesa.

L’ultima indagine mostra che sia la produzione di petrolio che quella di gas sono nuovamente aumentate nel terzo trimestre in tutto il Texas, nel New Mexico meridionale e nella Louisiana settentrionale, il che significa che i produttori hanno ora segnalato un aumento della produzione per due trimestri consecutivi. La regione comprende il Bacino del Permiano, il più grande bacino petrolifero del Paese, nonché i giacimenti di Eagle Ford e Haynesville.

Le prospettive di spesa si sono rivelate molto più deboli al di là dell’attuale aumento. L’indice che misura le spese in conto capitale previste per l’anno successivo era pari a zero nel secondo trimestre, nonostante l’aumento della spesa corrente.

Le scorte statunitensi aggiungono un’ulteriore complicazione: secondo i dati dell’EIA pubblicati mercoledì, le scorte commerciali di greggio sono aumentate di 900.000 barili la scorsa settimana, raggiungendo i 427,3 milioni di barili. Le scorte di distillati hanno seguito un andamento opposto, diminuendo di 2,3 milioni di barili e attestandosi al 14% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell’anno. Quindi questo petrolio viene immagazzinato, non raffinato, con l’effetto secondario che i prezzi del carburante restano alti perché le raffinerie faticano enormemente a soddisfare la domanda.