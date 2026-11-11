Petrolio sotto tiro a Hormuz: i sauditi scelgono la scorta USA pur di non fermare i carichi

Il colosso marittimo saudita Bahri sta inviando petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz in coordinamento con l’esercito statunitense, ha dichiarato martedì Khalid Alhammad, presidente di Bahri Ship Management: infatti l’Arabia Saudita, oltre ad aumentare i carichi e le esportazioni dal proprio porto di Yanbu sul Mar Rosso, sta anche cercando di incrementare le spedizioni dall’interno del Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Però c’è un problema di sicurezza, per cui l’azienda saudita sta collaborando a livello governativo con gli Stati Uniti per facilitare i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz, ha affermato Alhammad in occasione di un evento a Dubai, come riportato da Bloomberg .

Bahri e molti altri spedizionieri non hanno altra scelta che affrontare lo Stretto di Ormuz e cercare di trasportare il petrolio ai clienti, secondo il dirigente. «Dobbiamo continuare a trasportare l’energia», ha affermato Alhammad. Quindi bisogna superare, ad ogni costo, il problema sicurezza, da cui l’accordo con gli USA.

Il mese scorso Bahri ha registrato un aumento di dieci volte dell’utile netto nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente, sulla scia dell’impennata delle tariffe delle petroliere causata dalla crisi petrolifera e marittima. Rispetto al secondo trimestre, l’utile di Bahri è aumentato dell’85%, come mostrano i risultati, poiché la prolungata interruzione del traffico nello Stretto di Ormuz ha spinto le tariffe delle petroliere a livelli record alla fine del terzo trimestre.

La società di navigazione le cui petroliere esportano la maggior parte del greggio dell’Arabia Saudita, ha registrato un aumento dei ricavi in tutte le unità di business, ma l’unità Bahri Oil ha superato tutte le altre con un balzo dei ricavi pari a 3,2 miliardi di dollari (12 miliardi di riyal) nel terzo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Rispetto al trimestre precedente, i ricavi dell’unità di business Bahri Oil sono aumentati di 2,3 miliardi di dollari (8,6 miliardi di riyal). «Ciò è stato determinato principalmente dall’aumento delle attività operative e dall’innalzamento delle tariffe di nolo globali», ha affermato il colosso saudita del trasporto marittimo. questo aumento dei ricavi è però avvenuto con un aumento anche dei rischi e delle perdite dovute agli attacchi alle navi che transitano nell’area.

🚨🇮🇷 Iran reportedly ATTACKED and HIT another tanker in the Strait of Hormuz Source: @TabzLIVE on TG / Writer: Oliver pic.twitter.com/F6cFJMXJBB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2026

Diverse navi di Bahri sono state colpite da incidenti di sicurezza nel terzo trimestre, inclusi attacchi che hanno causato la morte di due membri dell’equipaggio, come ha dichiarato il CEO di Bahri, Ahmed Ali Al Subaey, nei commenti al comunicato sui risultati finanziari.

«Questi eventi ci ricordano in modo incisivo le condizioni in cui operano i nostri marittimi e rafforzano la nostra responsabilità di proteggere il nostro personale». Quindi la compagnia continuerà ad aumentare i transiti, ma anche i rischi che viene a correre per far passare il petrolio sotto il naso degli iraniani.