Le esportazioni di petrolio greggio dall’Arabia Saudita alla Cina dovrebbero raggiungere il livello più alto degli ultimi due anni nel mese di agosto, secondo quanto riportato oggi da Reuters, citando una mezza dozzina di fonti commerciali anonime.

La media giornaliera, secondo i dati di allocazione delle raffinerie consultati dalla pubblicazione, si attesta a 1,56 milioni di barili, per un volume mensile totale di 51 milioni di barili. Ciò nonostante il recente aumento dei prezzi applicato dai sauditi agli acquirenti asiatici del loro greggio nel mese di agosto. Il mese prossimo gli acquirenti asiatici dovranno pagare tra 0,90 e 1,30 dollari in più al barile di greggio saudita, mentre gli acquirenti nordamericani beneficeranno dell’aumento di prezzo più modesto, compreso tra 0,20 e 0,40 dollari al barile.

La media di agosto è appena inferiore alla media delle esportazioni giornaliere di petrolio saudita verso la Cina per il 2024, pari a 1,57 milioni di barili . Tale cifra, a sua volta, rappresentava un forte calo rispetto alla media del 2023, che si attestava a 1,72 milioni di barili al giorno. Si trattava inoltre di un aumento rispetto a luglio, quando le esportazioni di petrolio saudita verso la Cina erano stimate a un totale di 47 milioni di barili, in calo rispetto ai circa 48 milioni di barili spediti a giugno.

L’appetito per il greggio mediorientale è aumentato tra gli acquirenti asiatici a seguito del conflitto israelo-iraniano di giugno, che ha spinto al rialzo i premi sui prezzi spot, spingendo gli acquirenti a puntare maggiormente sulle consegne a termine dai produttori mediorientali, i cui prezzi di vendita ufficiali sono diventati più interessanti di quelli del mercato spot.

La Cina è un mercato fondamentale per l’Arabia Saudita, ma lo è altrettanto per la Russia e l’Iran, membri dell’OPEC+ come l’Arabia Saudita, che sono diventati i maggiori fornitori di greggio alle raffinerie cinesi, soprattutto grazie ai prezzi scontati che offrono e alle condizioni flessibili. La Russia e l’Iran forniscono petrolio principalmente alle raffinerie indipendenti, le cosiddette “teapots”, mentre l’Arabia Saudita rifornisce le raffinerie statali CNPC e Sinopec perché è affidabile e stabile.

Ora, tuttavia, la stessa OPEC prevede un indebolimento della domanda di petrolio a livello globale a causa del rallentamento in Cina, il che significa che la concorrenza tra i paesi esportatori di petrolio è destinata a intensificarsi, a meno che le previsioni di un calo della domanda non si rivelino errate. La stabilità delle forniture potrebbe non essere sufficiente.