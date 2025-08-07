Petrolio, ripartono le esportazioni dal Kurdistan: accordo con Baghdad dopo due anni. Cosa cambia per il mercato?

Le esportazioni di petrolio greggio dalla regione semi-autonoma del Kurdistan iracheno verso un porto turco sul Mediterraneo riprenderanno mercoledì o giovedì, secondo quanto dichiarato oggi dal ministro federale iracheno del Petrolio, Hayan Abdul Ghani, all’agenzia di stampa statale INA .

Abdul Ghani era in visita nella provincia di Kirkuk, in Kurdistan, dove ha confermato all’agenzia di stampa irachena (INA) che la ripresa delle esportazioni, dopo una sospensione durata due anni, è imminente.

Il governo federale di Baghdad e il governo regionale curdo di Erbil sono in conflitto da oltre due anni sulla responsabilità delle esportazioni di petrolio e sulla conseguente distribuzione dei proventi.

Le autorità federali sostengono che Baghdad dovrebbe avere la discrezionalità esclusiva nella gestione delle esportazioni di petrolio e dei relativi proventi.

Le esportazioni di petrolio dal Kurdistan sono ormai interrotte da quasi due anni e mezzo, dopo essere state bloccate nel marzo 2023 a causa di una disputa su chi dovesse autorizzare le esportazioni curde. Nonostante alcuni progressi nei negoziati negli ultimi mesi, le divisioni sono continuate.

Prima dell’interruzione delle esportazioni, l’approvvigionamento di petrolio dal Kurdistan era in media di oltre 400.000 barili al giorno (bpd).

Il governo federale e il Kurdistan hanno raggiunto un accordo e la regione semiautonoma inizierà a consegnare la produzione di greggio alla società statale irachena SOMO per l’esportazione, ha dichiarato oggi il ministro Abdul Ghani.

“Riprenderemo le esportazioni di petrolio attraverso l’oleodotto turco di Ceyhan oggi o domani, con una fase iniziale di 80.000 barili al giorno, in seguito all’accordo con la regione del Kurdistan”, ha dichiarato il ministro, secondo quanto riportato dall’INA.

Tuttavia, quattro fonti del settore informate sulla questione hanno dichiarato mercoledì a Reuters che non vi sono segni di una ripresa imminente delle esportazioni attraverso l’oleodotto Iraq-Turchia.

L’Iraq aveva dichiarato che le esportazioni sarebbero riprese a metà luglio, ma poi una serie di attacchi con droni contro i giacimenti petroliferi del Kurdistan ha costretto le compagnie a interrompere la produzione e i piani per la ripresa dell’oleodotto sono stati rinviati.