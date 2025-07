Nel mezzo di accesi dibattiti sulla rapidità e sui costi necessari per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette in un contesto di continui cambiamenti geopolitici e turbolenze di mercato, diversi paesi produttori di petrolio stanno raddoppiando la loro produzione e rafforzando il loro ruolo nell’approvvigionamento globale di greggio. Un aumento dell’offerta su cui non trovate mole informazioni in giro, ma che è reale.

Dal Medio Oriente all’Africa, dal Sud America all’Europa, sono sette i grandi produttori o aspiranti tali che intendono aumentare la produzione nei prossimi anni, alcuni dei quali stanno anche lavorando per aumentare la propria capacità produttiva.

Gli Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU), uno dei principali produttori dell’OPEC, stanno attualmente aumentando la loro capacità di produzione di petrolio.

ADNOC, la compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi, mira ad aumentare la sua capacità di produzione a 5 milioni di barili al giorno (bpd) entro il 2027, rispetto ai 4 milioni di bpd di alcuni anni fa. Attualmente, la capacità è di circa 4,8 milioni di bpd.

Proprio la scorsa settimana, il ministro dell’Energia degli EAU, Suhail Al Mazrouei, ha lasciato intendere che la capacità potrebbe superare i 5 milioni di bpd dopo il 2027, se necessario.

“Possiamo arrivare a 6 milioni se il mercato lo richiede”, ha dichiarato Al Mazrouei a Reuters a margine del seminario annuale dell’OPEC a Vienna.

Il ministro ha tuttavia precisato che tale aumento non è un obiettivo ufficiale, a differenza dell’obiettivo di 5 milioni di barili al giorno entro il 2027.

L’aumento della capacità produttiva consente agli Emirati Arabi Uniti di richiedere una quota di produzione più elevata nell’ambito degli accordi OPEC e OPEC+. Ad esempio, lo scorso anno gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto e ottenuto una quota più elevata per il 2025 e il 2026 grazie all’aumento della loro capacità produttiva.

Iraq

Anche un altro importante produttore, l’Iraq, sta pianificando di aumentare la propria capacità produttiva. Il secondo produttore dell’OPEC mira ad aumentare la capacità a oltre 6 milioni di barili al giorno entro il 2029 e potenzialmente a produrre 7 milioni di barili al giorno entro i prossimi cinque anni.

L’attuale produzione dell’Iraq è di circa 4 milioni di barili al giorno, poiché sta cercando di compensare la precedente sovrapproduzione nell’ambito degli accordi OPEC+.

L’Iraq è senza dubbio il produttore di petrolio del Golfo più dipendente dai proventi del petrolio. Nonostante gli sforzi per diversificare la propria economia, sta raddoppiando la sua risorsa più preziosa: le enormi riserve di petrolio greggio, stimate come le quarte più grandi al mondo.

Arabia Saudita

Il petrolio greggio è il pilastro delle entrate del Regno per il piano di diversificazione dell’economia e la principale fonte di reddito per il bilancio.

L’anno scorso, Saudi Aramco ha dichiarato di aver ricevuto l’ordine dalla leadership del Regno di interrompere i lavori per espandere la sua capacità massima sostenibile a 13 milioni di barili al giorno, mantenendola invece a 12 milioni di barili al giorno.

Nonostante questo i sauditi rimangono la forza più influente nell’OPEC e nell’OPEC+.

Anche se l’Arabia Saudita sta mettendo a gara una capacità enorme di 44 gigawatt (GW) di progetti di energia rinnovabile, manterrà il suo potenziale di produzione di petrolio per garantire la sicurezza energetica globale, hanno dichiarato a ottobre funzionari del Regno.

Mentre il mondo si avvia verso una transizione energetica, tutte le forme di energia saranno assolutamente necessarie per garantire la sicurezza energetica globale, ha affermato il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz Bin Salman.

“Siamo impegnati a mantenere una capacità di 12,3 milioni di barili di greggio e ne siamo orgogliosi”, ha dichiarato il ministro.

Il mese scorso, il presidente e amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato che “la realtà ha rivelato un piano di transizione che è stato sopravvalutato e sottovalutato in gran parte del mondo, in particolare in Asia”.

Il mondo deve accettare che “la transizione non sarà facile né indolore, soprattutto in un mondo sempre più instabile e incerto”, ha affermato Nasser.

Brasile

Dall’altra parte del mondo, al di fuori di qualsiasi accordo OPEC+, il Brasile, il più grande produttore di petrolio del Sud America e uno dei primi dieci al mondo, sta aumentando la sua produzione e esplorando nuovi giacimenti , anche in aree sensibili al largo dell’Amazzonia.

Il Brasile sta mettendo all’asta, con discreto successo, aree offshore nel giacimento pre-sale e nel bacino di Foz do Amazonas, che fa parte del bacino equatoriale. Le grandi compagnie petrolifere hanno partecipato in massa a una recente gara d’appalto tenutasi a giugno. Nel frattempo, il gigante energetico statale Petrobras sta spendendo miliardi di dollari USA per potenziare l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas. Il piano di investimenti di Petrobras per i cinque anni fino al 2029 ammonta a 111 miliardi di dollari . Di questi, 77 miliardi sono destinati alle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas.

Guyana

La Guyana, confinante con il Brasile a nord-est, è il più recente petro-Stato al mondo.

La produzione e l’esportazione di petrolio, iniziate nel 2019, hanno portato a un boom economico, che negli ultimi anni ha registrato una crescita a doppia cifra.

La Guyana produce già oltre 660.000 barili al giorno di greggio dal blocco Stabroek, gestito da Exxon.

Secondo Exxon, la capacità produttiva della Guyana dovrebbe superare 1,7 milioni di barili al giorno, con una produzione lorda che raggiungerà 1,3 milioni di barili al giorno entro il 2030. La Guyana è ora il terzo produttore mondiale di petrolio pro capite, secondo la supermajor statunitense.

L’impennata della produzione e delle esportazioni di petrolio ha contribuito alla crescita del 43,6% dell’economia della Guyana lo scorso anno, segnando il quinto anno consecutivo di crescita a doppia cifra del PIL, iniziata proprio quando la Guyana è diventata un produttore di petrolio.

Namibia

In Africa occidentale, c’è un aspirante produttore di petrolio che è stato soprannominato “la nuova Guyana”, tra le aspettative che le risorse petrolifere della Namibia possano essere simili agli enormi volumi trovati al largo della Guyana.

Nonostante gli obiettivi di zero emissioni nette di molti paesi che potrebbero essere potenziali acquirenti del petrolio namibiano, il paese vuole diventare un produttore di petrolio e possibilmente replicare il successo della Guyana.

Essendo uno degli ultimi punti caldi dell’esplorazione mondiale, la Namibia sta valutando ulteriori incentivi e opzioni di finanziamento da offrire alle grandi compagnie internazionali che stanno preparando piani per la produzione di petrolio al largo delle coste del paese africano.

Le supermajor del petrolio e del gas, tra cui Shell, TotalEnergies e la società energetica portoghese Galp, hanno già fatto importanti scoperte al largo della Namibia.

Tuttavia, senza infrastrutture adeguate, i costi per i piani di sviluppo della produzione sono più elevati.

Ecco perché la Namibia vuole aiutare le supermajor con ulteriori incentivi affinché prendano decisioni definitive sugli investimenti nei progetti di produzione petrolifera.

A maggio, un alto funzionario ha dichiarato che la Namibia si aspetta che TotalEnergies e la norvegese BW Energy prendano decisioni definitive sugli investimenti nei progetti petroliferi alla fine del 2026.

Norvegia

Infine, ma non meno importante, una menzione d’onore va alla Norvegia, il più grande produttore di petrolio e gas dell’Europa occidentale, dove le vendite di veicoli elettrici (EV) hanno una quota di mercato pari al 97%.

Nonostante un parco auto prevalentemente elettrico e una produzione di energia elettrica rinnovabile al 97% dominata dall’idroelettrico, la Norvegia intende mantenere elevata la produzione di petrolio e gas almeno fino al 2035, per contribuire a soddisfare la domanda europea.

A differenza della maggior parte dei governi europei, i governi che si sono succeduti in Norvegia hanno sostenuto con forza per decenni l’industria petrolifera e del gas, che genera ingenti entrate per il bilancio e per il fondo sovrano, il più grande fondo di questo tipo al mondo con un patrimonio di circa 1,92 trilioni di dollari alla fine di questa settimana.

La grande compagnia energetica norvegese Equinor, parzialmente di proprietà dello Stato, continua ad approvare importanti espansioni di capacità e perforazioni alla ricerca di nuovi giacimenti per “mantenere un alto livello di produzione di petrolio e gas sulla piattaforma continentale fino al 2035”.

Ulteriori sforzi di esplorazione e nuove scoperte saranno fondamentali per rallentare il previsto calo della produzione di petrolio e gas in Norvegia nel 2030, hanno affermato le autorità norvegesi negli ultimi anni.