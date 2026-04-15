Petrolio: l’Indonesia molla il Medio Oriente e sceglie la Russia. La mossa che ridisegna l’energia asiatica

Secondo quanto riportato dai media, l’Indonesia e la Russia stanno discutendo di un rafforzamento della cooperazione, anche attraverso la fornitura a lungo termine di greggio russo alla nazione asiatica, a seguito di un incontro tra i presidenti dei due paesi all’inizio di questa settimana.

I resoconti hanno citato il ministro indonesiano dell’energia e delle risorse minerarie, il quale ha confermato che il Paese acquisterà più greggio russo e gas di petrolio liquefatto. La conferma è arrivata dopo un incontro tra il massimo funzionario indonesiano per l’energia e la sua controparte russa.

L’Indonesia produce circa 600.000 barili di greggio al giorno, ma il suo consumo è ben superiore, attestandosi a circa 1,6 milioni di barili al giorno, ha osservato il Business Times in un articolo sulla notizia. Gran parte del greggio importato dall’Indonesia proviene dal Medio Oriente. Inoltre, l’Indonesia dispone solo di scorte di petrolio molto limitate, sufficienti a coprire appena 21-23 giorni di consumo, ha osservato il Business Times.

“La strategia dell’Indonesia di diversificare il proprio paniere di importazioni di greggio con importazioni dalla Russia è sostenuta da considerazioni di economia dell’offerta, compatibilità delle raffinerie e logica di sicurezza energetica a medio termine, non solo dall’opportunismo legato alla crisi mediorientale,” ha dichiarato al giornale l’analista di Rystad Energy Prateek Panday.

“L’Indonesia sta cercando di ridurre la propria esposizione a un unico cluster di rischio, in particolare il Medio Oriente, che è altamente sensibile all’escalation lungo rotte chiave come lo Stretto di Hormuz”, ha dichiarato al Business Times un analista dell’Indonesia Strategic and Economics Action Institution.

Questo approccio rischia di diventare piuttosto popolare in tutta l’Asia, che dipende fortemente dall’approvvigionamento petrolifero mediorientale. L’urgenza di sostituire i barili persi dalla regione principale di produzione potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni e settimane, poiché il blocco statunitense sulle esportazioni di petrolio iraniano aggiunge pressione al contesto dell’approvvigionamento petrolifero globale. La Russia è una scelta ovvia data la sua relativa vicinanza. Infatti, dopo che gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni sul greggio russo stoccato in navi cisterna, gli acquisti sono aumentati vertiginosamente, portando a un calo di questi volumi di circa 60 milioni di barili, secondo Vortexa .

Il proseguimento dell confronto con l’Iran sta rinforzando la posizione della Russia sui mercati energetici, dato il taglio secco delle forniture energetiche. più questa situazione si prolungherà, maggiori saranno le ricadute favorevoli per Mosca.