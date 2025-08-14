Petrolio: l’India, dopo le tariffe USA, si allontana dalla Russia e punta sull’Africa

Una settimana fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso provvedimenti severi nei confronti dell’India, raddoppiando dal 25% al 50% le tariffe doganali per aver alimentato la guerra di Putin in Ucraina continuando ad acquistare ingenti quantità di petrolio russo.

Abbiamo riferito che le importazioni indiane di materie prime russe sono aumentate vertiginosamente dall’inizio della guerra, passando da 8,25 miliardi di dollari nel 2021 a 65,7 miliardi di dollari nel 2024, secondo il quotidiano indiano The Business Standard . In netto contrasto, le importazioni dell’Unione Europea e degli Stati Uniti sono diminuite di oltre l’80%, nel tentativo di soffocare la macchina da guerra russa. E ora l’India si è rapidamente allontanata da Mosca, rivolgendosi all’Africa e ad altri fornitori in una frenesia di acquisti.

Nelle ultime settimane, le raffinerie indiane hanno acquistato due milioni di barili di greggio nigeriano con consegna a settembre e ottobre, un milione di barili di Girassol angolano, tre milioni di barili di Murban di Abu Dhabi e un milione di barili di Mars statunitense.

È interessante notare che l’India sta tornando sul mercato spot, con Punch che riferisce che la raffineria statale Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ha effettuato acquisti spot e ha anche negoziato consegne per settembre. Negli ultimi due anni, l’India è diventata il maggiore acquirente di greggio russo scontato, rappresentando il 40% delle sue importazioni totali al picco nel 2024. Ciò è stato sufficiente per soddisfare la crescente domanda di petrolio dell’India e tenerla lontana dai mercati spot.

Questo potrebbe essere l’inizio di una relazione a lungo termine tra India e Nigeria, grazie al basso contenuto di zolfo dei greggi nigeriani, che li rende ideali per le raffinerie indiane. Tuttavia, l’India dovrà ora fare i conti con la più grande raffineria africana, la Dangote Refinery. Secondo Devakumar Edwin, vicepresidente di Dangote Industries, la gigantesca raffineria acquisterà il 100% del suo greggio dal mercato nigeriano entro la fine dell’anno in corso, invertendo la tendenza precedente che la vedeva acquistare la maggior parte del greggio dagli Stati Uniti, dal Brasile, dalla Guinea Equatoriale, dall’Angola e dal Ghana.

Di proprietà dell’uomo più ricco della Nigeria e dell’Africa, Aliko Dangote, la raffineria da 650.000 barili al giorno è entrata in funzione nel 2024 dopo ripetuti ritardi. Classificata come la raffineria con la maggiore capacità produttiva d’Europa, la raffineria da 20 miliardi di dollari produce ora diesel, benzina, carburante per aviazione e nafta. Sebbene non abbia ancora raggiunto la piena capacità operativa, la raffineria Dangote ha rappresentato una pietra miliare per il settore energetico della Nigeria e dell’Africa, trasformando il più grande produttore di petrolio africano in un esportatore netto di prodotti petroliferi

. Tuttavia, inizialmente la raffineria è stata costretta a fare affidamento su grandi volumi di greggio importato, poiché i commercianti locali non erano in grado di soddisfarne la domanda. Fortunatamente, il miglioramento del coordinamento tra la raffineria, il governo nigeriano e i commercianti di petrolio locali ha reso l’approvvigionamento di greggio nazionale più costante e affidabile. Il mese scorso, la raffineria Dangote ha acquistato il 53% del suo greggio da produttori nigeriani, mentre il 47% proveniva dagli Stati Uniti. Secondo Edwin, l’impianto sta attualmente lavorando circa 550.000 barili di greggio al giorno, pari all’84,6% della sua capacità massima.

Anche l’India sta cercando di rompere il dominio della Cina nella fornitura di terre rare, stipulando recentemente accordi di cooperazione con paesi ricchi di minerali in America Latina, Asia e Africa, poco dopo che la Cina ha ulteriormente limitato l’esportazione di REE nel 2024.

“Nell’interesse dello sviluppo della cooperazione bilaterale con i paesi ricchi di risorse minerarie, il Ministero delle Miniere ha stipulato accordi bilaterali con i governi di diversi paesi, tra cui Australia, Argentina, Zambia, Perù, Zimbabwe, Mozambico, Malawi e Costa d’Avorio, nonché con organizzazioni internazionali come l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE)”, ha dichiarato in una nota scritta il ministro indiano per l’Energia atomica, Jitendra Singh.

Tuttavia, l’India ha adottato un tono recalcitrante, promettendo di continuare ad acquistare il greggio russo, secondo quanto riferito in precedenza da due fonti a Reuters. “Si tratta di contratti petroliferi a lungo termine. Non è così semplice smettere di acquistare da un giorno all’altro”, ha affermato una delle fonti. Una seconda fonte ha cercato di giustificare le importazioni indiane di greggio russo, sostenendo che hanno contribuito a scongiurare un aumento dei prezzi globali del petrolio. La fonte ha anche sottolineato che, a differenza della situazione di altri paesi fortemente sanzionati come l’Iran e il Venezuela, il greggio russo non è attualmente soggetto a sanzioni dirette e l’India lo acquista dal paese in difficoltà solo perché offre petrolio a prezzi più bassi, riducendo così di miliardi di dollari la sua bolletta energetica ogni anno.

Beh, questa potrebbe effettivamente essere la posizione ufficiale dell’India: secondo il ministero degli Esteri indiano, l’India ha mantenuto un “partenariato stabile e collaudato” con la Russia. “Per quanto riguarda il nostro fabbisogno energetico… guardiamo a ciò che è disponibile sui mercati, a ciò che viene offerto e anche alla situazione o alle circostanze globali prevalenti”, ha affermato.