Petrolio, le scorte USA volano a sorpresa. Prezzi in picchiata, ma il salasso delle Riserve Strategiche continua

Chi ha il petrolio lo sta tesaurizzando, scommettendo sulla durata della crisi, e questo si vede bene negli USA. L‘American Petroleum Institute (API) ha stimato che le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti siano aumentate di 6,10 milioni di barili nella settimana terminata il 10 aprile. Nella settimana precedente, le scorte statunitensi di petrolio greggio erano aumentate di 3,719 milioni di barili. Gli analisti si aspettavano un calo di 1,3 milioni di barili.

Le scorte della Riserva strategica di petrolio degli Stati Uniti (SPR) continuano a diminuire per alleviare la pressione sui prezzi. Nella settimana terminata il 10 aprile, 4,1 milioni di barili sono usciti dalla SPR, portando il nuovo totale a 409,2 milioni di barili . Si tratta di 316,3 milioni di barili in meno rispetto alla capacità massima.

La produzione statunitense è scesa a 13,596 milioni di barili al giorno nella settimana terminata il 3 aprile, dopo un calo di 61.000 barili, secondo gli ultimi dati dell’EIA. Si tratta di 138.000 barili al giorno in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso comunque, a indicare che, al di là delle fluttazioni periodiche e casuali, gli UA stanno producendo tanto.

Alle 15:55 ET, pochi istanti prima della pubblicazione dei dati, il greggio Brent era in calo nella giornata a 95,10 dollari (-4,26%). Si tratta di un calo di circa 14 dollari al barile rispetto alla settimana precedente, poiché il mercato nutre ancora una flebile speranza che l’Iran e gli Stati Uniti si siedano a un tavolo per discutere. Nel frattempo, l’AIE ha affermato che la distruzione della domanda è già iniziata. Anche il WTI era in calo nella giornata, di 7,13 dollari al barile (-7,20%) a 91,95 dollari, con un calo di circa 20 dollari al barile rispetto alla settimana precedente.

Le scorte di benzina sono aumentate questa settimana di 626.000 barili nella settimana terminata il 10 aprile. Nella settimana precedente, le scorte di benzina erano diminuite di 4 milioni di barili. Secondo gli ultimi dati EIA , alla fine della scorsa settimana le scorte di benzina erano superiori del 3% alla media quinquennale per questo periodo dell’anno.

Le scorte di distillati sono diminuite di 3,4 milioni di barili, dopo aver perso 600.000 barili nella settimana precedente. Le scorte di distillati erano già inferiori del 5% alla media quinquennale alla settimana terminata il 3 aprile, come mostrano gli ultimi dati dell’EIA.

Le scorte di Cushing — le scorte conservate presso l’hub di consegna per il contratto futures sul greggio WTI — sono scese di 1,7 milioni di barili, dopo aver registrato un calo di 600.000 barili nella settimana precedente. Evidentemente il petrolio attualmente prodotto e immagazzinato non è a Cushing, cioè nei depositi ufficiali. Una serie di segnali contradditori che riflettono il momento confuso attuale.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link