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Petrolio: l’Asia aggira il blocco mediorientale a suon di premi record (ma a pagare non sono le raffinerie)

Le tensioni nel Golfo bloccano il greggio mediorientale: le raffinerie asiatiche pagano premi record per il petrolio USA e norvegese, , ma i margini di guadagno sui carburanti restano stellari.

Pubblicato

13 minuti fa

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Le raffinerie asiatiche stanno pagando premi altissimi per aggiudicarsi forniture di greggio in grado di sostituire i carichi bloccati in Medio Oriente. Con le esportazioni del Golfo limitate a livello di produzione o, peggio, intrappolate su petroliere incapaci di attraversare lo stretto di Hormuz, i gradi di greggio più adatti provenienti dalla Norvegia e dagli Stati Uniti vengono offerti a premi record a doppia cifra rispetto al benchmark Dated Brent. Questo benchmark particolare che identifica il “Vecchio Brent”, fattop solo di petrolio del Mare del Nord.

Per approfondire:

Molti impianti in Asia, la regione maggiormente dipendente dal greggio mediorientale, sono progettati per operare in modo ottimale con i gradi più acidi e pesanti (i cosiddetti sour e heavy) tipicamente esportati dai produttori del Golfo. Di fronte alla carenza strutturale attuale, le raffinerie sono disposte a pagare un sovrapprezzo superiore a 10 dollari al barile per diverse tipologie di petrolio che possono fungere da valida alternativa.

Un sovrapprezzo notevole,  ma che non intaccherà minimamente i profitti dei raffinatori. I margini operativi sui carburanti rispetto ai prezzi del greggio (i famosi crack di raffinazione) sono attualmente a livelli astronomici. Questo permette all’industria di registrare lauti guadagni nonostante l’enorme costo di approvvigionamento della materia prima, dimostrando ancora una volta come i colli di bottiglia logistici si scarichino quasi magicamente sui consumatori finali, salvaguardando il capitale.

Di seguito una sintesi dei sovrapprezzi attuali per le alternative non mediorientali:

Tipologia GreggioOriginePremio sul Dated Brent ($/barile)Dettagli Storici e Note
Johan SverdrupNorvegia+ 11,30 $Livelli record secondo fonti Bloomberg
MarsStati UnitiDa + 11,00 $a + 6,00$A febbraio era scambiato a sconto
Labuan, Minas, Bach HoSud-Est AsiaticoOltre + 10,00 $Il premio storico era di circa 2,00$

Nonostante i noli marittimi elevati, i tempi di viaggio allungati e una struttura del Brent in forte backwardation, cioè con prezzi attuali superiori a quelli futuri, gli acquisti dal bacino atlantico e dalle Americhe hanno subito una forte accelerazione. Muyu Xu, analista senior per il settore petrolifero di Kpler, ha confermato questa tendenza all’accumulo.

A livello macroeconomico, la corsa all’accaparramento si sviluppa attraverso i seguenti flussi:

  • Giappone: acquisterà probabilmente almeno 13 milioni di barili di WTI e Mars statunitensi per i carichi di aprile, segnando potenzialmente un record mensile.
  • Thailandia: la compagnia PTT ha acquistato carichi di Forties del Mare del Nord e greggio angolano per il mese di marzo.
  • Corea del Sud: GS Caltex si è assicurata due carichi di CPC Blend di origine kazaka.
  • Cina: i raffinatori hanno piazzato ordini per almeno 9 milioni di barili di greggio dell’Africa occidentale con carico ad aprile, , ma continuano parallelamente a fare incetta di greggio brasiliano.

Le raffinerie del Sud Est asiatico, che lavoravano petrolio del Golfo, devono trovare ora un’alternativa, e sono disposte a tuto per trovarla

 

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.

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