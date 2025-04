Petrolio: la Turchia in piena espansione con esplorazioni in Bulgaria, Iraq e Libia, e non solo

La Turchia è attualmente in trattative per esplorare giacimenti di petrolio e gas in Bulgaria, con piani simili per l’Iraq e la Libia, ha rivelato il ministro turco dell’Energia Alparslan Bayraktar. Secondo il ministro, la compagnia energetica statale Turkiye Petrolleri AO (TPAO) firmerà entro il prossimo mese un accordo con un partner straniero non meglio identificato per condurre esplorazioni nella sezione bulgara del Mar Nero.

La Turchia non solo vuole aumentare la produzione interna di petrolio e gas, ma nutre anche l’ambizione di diventare un hub energetico regionale. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an sta cercando di posizionare la Turchia come hub energetico , collegando i produttori di gas naturale a est e a sud con i mercati a ovest. La posizione geografica strategica e le infrastrutture del Paese gli conferiscono un vantaggio in questo senso.

La Turchia e la Bulgaria hanno firmato un accordo nel 2023 per consentire alla società statale bulgara Bulgargaz di importare 1,85 miliardi di metri cubi di gas all’anno, pari a circa il 60% del fabbisogno annuale della Bulgaria, attraverso il punto di interconnessione di Strandzha-Malkoclar al confine con la Turchia. Bulgargaz dovrà pagare alla società turca Bota una commissione di servizio di 2 miliardi di euro per un periodo di 13 anni, indipendentemente dall’utilizzo di tale capacità. Secondo Bayraktar, la capacità di esportazione attraverso la Bulgaria è attualmente di soli 3,5 miliardi di metri cubi all’anno, ma può essere aumentata.

“Ciò di cui abbiamo bisogno è un aumento della capacità di interconnessione tra la Turchia e la Bulgaria“, che attualmente può ricevere solo circa la metà dei sette miliardi di metri cubi all’anno che, da un punto di vista tecnico, la Turchia è in grado di fornire”, ha dichiarato Bayraktar a Bloomberg.

Ma la Libia è probabilmente la scommessa più grande di Erdogan, che riguarda tanto il potere e l’influenza quanto l’energia.

Dopo oltre un decennio di instabilità, la Libia sta espandendo la produzione di petrolio, nonostante l’estrema fragilità politica che preoccupa sempre più gli analisti per un ritorno alla guerra civile .

Secondo il presidente della National Oil Corporation libica Masoud Sulaiman, la Libia prevede di aumentare la produzione di petrolio dagli attuali 1,4 mb/g a 2 mb/g nel 2028. Tuttavia, per aumentare la produzione a tali livelli saranno necessari ingenti investimenti: Abdulsadek stima che la Libia abbia bisogno di 3-4 miliardi di dollari per raggiungere il suo obiettivo intermedio di 1,6 mb/g, aggiungendo che il governo dovrebbe approvare una nuova tornata di gare per l’assegnazione delle licenze. L’economia libica dipende fortemente dal petrolio, con i combustibili fossili che rappresentano oltre il 95% della produzione economica.

L’anno scorso la Turchia ha annunciato di essere pronta ad aumentare in modo significativo le esportazioni di gas naturale verso l’Unione Europea, nel disperato tentativo di affrancarsi ulteriormente dal gas russo. Per farlo, la strada più probabile è quella di riesportare il gas naturale azero dalla Turchia. Ciò, a sua volta, richiederebbe alla Turchia di importare più gas russo per compensare il deficit.

Ankara è desiderosa di assumere il ruolo di salvatrice e rafforzare la propria influenza nei confronti di Bruxelles, ma vuole alcune garanzie sulla domanda prima di iniziare a investire nelle infrastrutture necessarie. Il gasdotto transanatolico, che fa parte del Corridoio meridionale del gas che porta il gas azero in Europa, rappresenta un vantaggio strategico per la Turchia. Il Paese ospita anche cinque terminali GNL, sette gasdotti, tre unità di stoccaggio galleggianti e due impianti di stoccaggio sotterranei, oltre a una notevole capacità di importazione in eccesso che potrebbe essere utilizzata per il commercio.



D’altro canto, negli ultimi due anni l’Europa ha cercato di assicurarsi fonti alternative di gas per sostituire quello russo che transita attraverso l’Ucraina. Il gas russo ha sospeso le forniture agli Stati dell’UE attraverso l’Ucraina dopo la scadenza di un accordo quinquennale il 1° gennaio 2025, che ha segnato la fine di un accordo decennale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo paese non permetterà alla Russia di “guadagnare altri miliardi sul nostro sangue”, con una parte dei leader che ha descritto la situazione come “un’altra vittoria” contro Mosca.

La Russia può ancora inviare gas all’Ungheria, alla Turchia e alla Serbia attraverso il gasdotto TurkStream che attraversa il Mar Nero. Il gas naturale dell’Azerbaigian venduto alla Turchia potrebbe essere riesportato in Europa, possibilmente attraverso la Bulgaria, ma non senza sforzi e spese. In un’intervista a Bloomberg, Bayraktar ha insistito molto sulla rotta bulgara, sottolineando la possibilità di aumentare i volumi verso l’UE fino a 10 miliardi di metri cubi all’anno, inviando al contempo un messaggio chiaro a Bruxelles: non sarà possibile senza alcune garanzie sulla domanda.

Le ambizioni della Turchia di diventare un hub energetico leader in Europa hanno acquisito slancio anche dopo l’improvviso crollo della dinastia Assad in Siria, durata 54 anni. Le aziende turche sono in una posizione favorevole per assicurarsi importanti contratti qualora la Siria si trasformasse in un mercato libero, con un costo di ricostruzione stimato in 400 miliardi di dollari. La Turchia potrebbe costruire un gasdotto a ovest della Siria e collegarlo alla rete del Gasdotto Arabo (che collega Siria, Giordania ed Egitto). Ciò aiuterebbe la Turchia a offrire ai produttori di gas regionali come Israele ed Egitto una rotta più commerciabile verso i mercati europei rispetto alle attuali alternative di GNL.