La Libia sempre al limite dello scontro, nel mezzo della crescente influenza russa

Nonostante il cessate il fuoco del 2020, le recenti mobilitazioni armate a Tripoli e dintorni hanno fatto temere una recrudescenza della violenza. Nel sud, gli sforzi per ristrutturare l’Esercito nazionale libico (LNA) hanno portato a scontri mortali. Il Paese rimane diviso tra amministrazioni rivali, con lotte politiche alimentate dalla competizione per le risorse economiche e istituzioni frammentate che non dispongono di un bilancio unificato.

Negli ultimi anni, il clan del generale Haftar (che controlla l’est da Bengasi) e il primo ministro ad interim Djebeba (che controlla l’ovest da Tripoli) hanno fatto in modo che le tasche personali dell’altro fossero ben fornite. Si trattava di un rapporto reciprocamente vantaggioso, ma sempre fragile. Lo abbiamo visto l’anno scorso, durante la lotta per il potere sulla Banca Centrale e sui proventi del petrolio. Da allora, il denaro è tornato a fluire nel settore petrolifero libico, nonostante i chiari segnali che la guerra civile non è esclusa.

In una dichiarazione rilasciata martedì, il Consiglio Presidenziale (in gran parte controllato da Tripoli) ha espresso profonda preoccupazione per le mosse unilaterali di varie istituzioni politiche, mettendo in guardia da una pericolosa destabilizzazione.

Naturalmente, essi si trovano da una parte della divisione che sta causando la destabilizzazione. Il Consiglio ha sottolineato l’urgenza che la Camera dei Rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato risolvano le loro divergenze e concordino tempestivamente le nomine alle posizioni chiave di sovranità. È molto simile allo scandalo della banca centrale dello scorso anno, che all’epoca avevamo definito solo l’inizio della prossima grande mossa di potere in Libia.

La Russia si sta muovendo abbastanza rapidamente per rafforzare il proprio potere e la propria influenza in questo Paese nordafricano. Secondo la Jamestown Foundation, sta attualmente ristrutturando una base aerea nel deserto libico, Matan al Sarra, in un’area desertica isolata.

Questa servirà da catena di approvvigionamento militare per la Russia verso l’Africa occidentale e sarà visibile dai confini con l’Egitto, il Sudan e il Ciad.

La Libia è il trampolino di lancio della Russia, e questo nuovo progetto di ristrutturazione della base aerea è solo una delle tante basi libiche in cui i russi hanno preso residenza (sotto l’egida del generale Haftar) nel tentativo di creare un corridoio di potere attraverso la regione del Sahel. È qui che sono state trasferite tutte le truppe russe che hanno lasciato la Siria dopo la caduta di Assad.

Il caos si diffonderà in tutta l’Africa (dalla stessa base libica, i russi e i libici stanno inviando armi a entrambe le parti nella guerra civile sudanese) e si estenderà a un altro gioco di potere che si sta silenziosamente preparando per i paesi intorno al Corno d’Africa, zona strategica.

Tutto questo accade nel nostro cortile di casa, ma noi abbiamo le mani legate da una UE secondo la quale il mondo finisce ai confini con la Russia, e dai giochi su più tavoli degli USA, che privilegiano Egitto e Turchia alla nostra posizione. Non che l’Italia faccia nulla per farsi notare.