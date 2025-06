Secondo gli analisti, le importazioni di petrolio della Cina dall’Iran sono aumentate vertiginosamente a giugno, grazie all’accelerazione delle spedizioni prima del recente conflitto tra Israele e Iran e al miglioramento della domanda da parte delle raffinerie indipendenti.

Il principale importatore mondiale di petrolio e il più grande acquirente di greggio iraniano ha importato oltre 1,8 milioni di barili al giorno dal 1° al 20 giugno, secondo il sito di monitoraggio delle navi Vortexa, un record assoluto secondo i dati dell’azienda.

I dati di Kpler indicano che la media mensile delle importazioni cinesi di petrolio e condensato iraniano al 27 giugno era pari a 1,46 milioni di barili al giorno, in aumento rispetto al milione di barili al giorno di maggio.

L’aumento delle importazioni è stato in parte alimentato da un aumento delle forniture disponibili dai depositi galleggianti dopo che le esportazioni dall’Iran hanno raggiunto il massimo pluriennale di 1,83 milioni di barili al giorno a maggio, secondo i dati di Kpler.

In genere, il petrolio iraniano impiega almeno un mese per raggiungere i porti cinesi.

Le robuste spedizioni di maggio e inizio giugno indicano che le importazioni cinesi dall’Iran sono destinate a rimanere elevate, secondo gli analisti di Kpler e Vortexa.

Anche le raffinerie indipendenti cinesi “teapot”, principali acquirenti di petrolio iraniano, hanno registrato una forte domanda a causa dell’esaurimento delle scorte, ha affermato Xu Muyu, analista senior di Kpler.

Un possibile allentamento delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano potrebbe rafforzare ulteriormente gli acquisti cinesi, ha aggiunto.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Washington non ha rinunciato alla sua campagna di massima pressione sull’Iran, comprese le restrizioni sulle vendite di petrolio iraniano, ma ha segnalato un potenziale allentamento nell’applicazione delle sanzioni per aiutare il Paese a ricostruirsi.

Per questa settimana, il greggio iraniano Light è stato scambiato a circa 2 dollari al barile in meno rispetto al Brent ICE per le consegne tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, secondo due trader informati sulla questione, rispetto agli sconti di 3,30-3,50 dollari al barile precedentemente applicati per le consegne di luglio.

Gli sconti più ridotti sono stati determinati dai timori che i flussi di petrolio potessero essere interrotti attraverso lo Stretto di Hormuz, una via navigabile cruciale tra l’Iran e l’Oman, hanno affermato i trader.

I timori del mercato per una chiusura del punto nevralgico si sono intensificati dopo l’attacco statunitense dello scorso fine settimana ai siti nucleari iraniani, ma si sono attenuati dopo che martedì l’Iran e Israele hanno accettato un cessate il fuoco .

Gli sconti più ridotti sul petrolio iraniano arrivano in un momento di calo dei prezzi dei futures. I futures sul greggio Brent dell’ICE LCOc1 hanno oscillato venerdì intorno ai 68 dollari al barile, lo stesso livello di prima dell’inizio del conflitto tra Israele e Iran e in calo del 19% rispetto al picco di cinque mesi registrato lunedì. O/R

Rallentamento dell’export iraniano

Secondo quanto riferito a Reuters da Kpler, Vortexa e una terza società di monitoraggio delle navi, le esportazioni complessive di greggio dell’Iran hanno probabilmente subito un rallentamento nella seconda metà di giugno a causa degli attacchi aerei israeliani e statunitensi.

Secondo Kpler, le spedizioni totali di greggio iraniano sono rallentate a una media mensile di 1,5 milioni di barili al giorno finora nel mese di giugno, in calo rispetto al massimo di cinque settimane di 2,2 milioni di barili al giorno registrato nella settimana iniziata il 16 giugno.

Anche la società di monitoraggio navale Petro-Logistics ha stimato che le spedizioni sono diminuite nella seconda metà di giugno, dopo un inizio mese forte.

“Le esportazioni di greggio nella prima metà del mese hanno raggiunto i massimi pluriennali, poiché l’Iran si è affrettato a esportare i carichi dopo gli attacchi israeliani del 13 giugno”, ha dichiarato Daniel Gerber di Petro-Logistics a Reuters.

“Sebbene da allora sembri esserci stato un rallentamento, riteniamo che i carichi di greggio siano proseguiti in gran parte senza interruzioni”.

Un forte calo delle esportazioni dall’Iran, terzo produttore dell’OPEC, restringerebbe l’offerta globale e probabilmente sosterrebbe i prezzi del petrolio.