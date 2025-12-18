Petrolio: il Sud America apre i rubinetti. Brasile, Guyana e Argentina inondano il mercato e sfidano l’OPEC

Chi guiderà la carica verso il petrolio fuori dai cartelli che controllano la produzione mondiale? Brasile, Guyana e Argentina saranno i principali motori della crescita dell’offerta di petrolio non OPEC nel 2026, rappresentando la metà dell’aumento previsto di 0,8 milioni di barili al giorno (b/g) nel 2026, secondo le previsioni dell’ U.S. Energy Information Administration.

Secondo l’autorità di vigilanza sull’energia, la crescita del Brasile sarà trainata principalmente dai nuovi progetti offshore pre-sale che entreranno in funzione, tra cui l’avvio del campo Bacalhau di Equinor in ottobre e l’avvio di due ulteriori FPSO da parte di Petrobras in dicembre. L’EIA ha previsto un aumento della produzione brasiliana di 0,2 mb/d nel 2026, fino a raggiungere i 4,0 mb/d.

In Guyana, il rapido sviluppo del blocco Stabroek da parte di Exxon Mobil e dei suoi partner sta spingendo la produzione a nuovi livelli, con un potenziale di oltre 1 milione di barili al giorno (bpd) grazie all’entrata in funzione di nuove FPSO (Yellowtail, Uaru, Whiptail). Il progetto Yellowtail di Exxon ha già raggiunto la piena capacità produttiva, portando la produzione della Guyana a oltre 900.000 b/d. La Guyana sta esportando sempre più greggio verso i mercati asiatici.

Nel frattempo, l’ avvio del progetto Uaru nel 2026 aggiungerà altri 250.000 b/d di offerta, contribuendo a spingere la produzione di petrolio greggio della Guyana oltre 1,0 milioni di b/d entro il 2027.

L’EIA ha anche previsto una crescita significativa della precisione da parte dell’Argentina nel 2026, trainata principalmente dalle sue enormi riserve di scisto di Vaca Muerta. La produzione petrolifera dell’Argentina dovrebbe raggiungere una media di 810.000 barili al giorno nel 2026, in aumento rispetto ai 740.000 barili al giorno del 2025 e ai 670.000 barili al giorno del 2024.

Il mese scorso, Rystad ha previsto che il petrolio proveniente dalle piattaforme offshore del Brasile, della Guyana, del Suriname e dal giacimento di scisto di Vaca Muerta in Argentina saranno le fonti principali di approvvigionamento di petrolio non OPEC a prezzi competitivi fino al 2030. Rystad ha previsto che la domanda globale di liquidi raggiungerà il picco negli anni ’30 a circa 107 milioni di barili al giorno (bpd), mantenendosi sopra i 100 milioni di bpd fino agli anni ’40, prima di scendere a circa 75 milioni di bpd entro il 2050.

Secondo la società di consulenza energetica norvegese, l’approvvigionamento non OPEC+ sarà fondamentale per bilanciare il mercato globale, con il petrolio a basso costo proveniente dal Sud America che contribuirà a compensare il rallentamento della crescita dello shale statunitense. Si prevede che i produttori non OPEC+ rappresenteranno circa 5,9 milioni di bpd, ovvero quasi il 60%, del nuovo petrolio convenzionale attualmente in fase di sviluppo fino al 2030 (nuova capacità totale). Il Sud America sarà la principale fonte di questa crescita dell’offerta con 560.000 barili al giorno di greggio e condensato, mentre il Nord America fornirà circa 480.000 barili al giorno.

L’incremento di petrolio extra OPEC+ viene a costituire una notevole minaccia per le capacità del cartello di controllare realmente i prezzi. Questo ridefinirà, rpobabilmente , le sue priorità.

Domande e risposte

Il prezzo della benzina scenderà grazie a questa nuova produzione? L’aumento dell’offerta da paesi non-OPEC, come Brasile e Guyana, serve storicamente a moderare i prezzi o a impedirne esplosioni improvvise causate dai tagli dell’OPEC. Tuttavia, il prezzo finale alla pompa dipende da molti fattori, incluse le tasse, il tasso di cambio euro-dollaro e la domanda globale. Di certo, una maggiore disponibilità di greggio a costi competitivi aiuta a evitare shock al rialzo, ma non garantisce automaticamente un crollo dei prezzi al consumo.

Perché la Guyana sta diventando così importante nel mercato petrolifero? La Guyana è un caso unico per la velocità e il successo delle sue esplorazioni offshore. I giacimenti scoperti nel blocco Stabroek sono enormi, di alta qualità e con costi di estrazione relativamente bassi. Passare da una produzione quasi nulla a oltre un milione di barili al giorno in meno di un decennio è un evento rarissimo nell’industria energetica. Questo rende il piccolo paese sudamericano un attore chiave capace di influenzare i flussi globali, esportando massicciamente verso l’Asia.

La transizione ecologica non doveva rendere inutile tutto questo petrolio? Le previsioni, incluse quelle di Rystad citate nell’articolo, mostrano che la realtà è più complessa degli slogan. Anche con la transizione in atto, la domanda globale di petrolio continuerà a crescere fino agli anni ’30 e resterà molto alta (sopra i 100 milioni di barili/giorno) per tutti gli anni ’40. Il mondo ha ancora bisogno di energia densa e trasportabile per sostenere la crescita economica, specialmente nei paesi emergenti, rendendo necessari questi nuovi investimenti sudamericani per decenni.