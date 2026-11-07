Petrolio: i grandi gruppi cercano di convincere gli USA a liberare il petrolio sanzionato in mare

Il petrolio è non abbondante, soprattutto in Asia centrale e orientale, qualcuno si nsta muovendo per renderne dsponibile il più possibile. Alcuni dei maggiori trader petroliferi del mondo stanno chiedendo a Washington il permesso di rimettere in servizio le petroliere soggette a sanzioni, poiché la carenza globale di navi sta facendo lievitare i costi di trasporto del petrolio a livelli straordinari.

Trafigura, Vitol, Mercuria e Abu Dhabi National Oil Co. stanno negoziando con i funzionari statunitensi per ottenere le licenze necessarie all’acquisto o al noleggio di petroliere inserite nella lista nera, secondo quanto riportato venerdì da Bloomberg, che cita fonti vicine alle trattative.

I colloqui riguardano circa 50 navi attualmente soggette a sanzioni statunitensi. I funzionari del Tesoro stanno valutando le approvazioni caso per caso, sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

La proposta arriva dopo mesi di interruzioni nel trasporto marittimo causate dalla guerra con l’Iran, che ha costretto le petroliere a percorrere rotte più lunghe, ha aumentato i costi assicurativi e ha bloccato le navi in trasferimenti inefficienti intorno allo Stretto di Hormuz.

Il costo del noleggio di una superpetroliera dalla costa del Golfo degli Stati Uniti alla Cina ha raggiunto quasi 80 milioni di dollari in ottobre, circa dieci volte la tariffa media prima del conflitto.

Valero ha stimato il mese scorso che il costo del trasporto del greggio statunitense verso l’Asia fosse salito a 30-35 dollari al barile, rispetto ai circa 5 dollari di un anno prima. Tali costi hanno delle conseguenze. Gli ordini asiatici di greggio statunitense con consegna a novembre sono diminuiti di circa il 50% in ottobre, spingendo potenzialmente le spedizioni al livello più basso degli ultimi sette anni.

L’aggiunta di navi soggette a sanzioni potrebbe alleviare in parte tale pressione.

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright ha dichiarato il mese scorso che Washington sta valutando accordi che consentano agli investitori di acquisire e rimettere a nuovo petroliere inserite nella lista nera per il trasporto di carichi legittimi di petrolio.

Al 4 novembre, secondo i dati del Tesoro raccolti da Bloomberg, le sanzioni statunitensi riguardavano 1.568 navi, tra cui 462 petroliere.

Tuttavia, il potenziale beneficio dipende in larga misura da quali navi riceveranno l’approvazione. Il ripristino di petroliere precedentemente inattive aumenterebbe effettivamente la capacità di trasporto. La semplice legalizzazione di navi che già trasportano petrolio soggetto a sanzioni contribuirebbe in misura notevolmente minore ad alleviare la carenza.

Molte petroliere inserite nella lista nera sono inoltre navi obsolete che necessitano di riparazioni, ispezioni e assicurazioni prima di poter entrare nel servizio commerciale convenzionale, e l’autorizzazione degli Stati Uniti non rimuoverebbe automaticamente le restrizioni imposte dall’Unione Europea o dalla Gran Bretagna.